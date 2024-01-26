Kan kaybeden Bitcoin’e ETF pansumanı

ETF ÇIKIŞLARINDA İVME YAVAŞLIYOR

Grayscale Bitcoin Trust'tan (GBTC) günlük çıkış hızı 22 Ocak'ta 641 milyon dolar ile zirveye ulaştı; ancak 25 Ocak'ta 394 milyon dolara geriledi.

Fundstrat Global Advisors'ın Baş Kripto Stratejisti Sean Farrell bir notunda, "GBTC'den çıkışların azaldığı bir model görmeye başlıyoruz. Bu sürecin kesinlikle birkaç gün daha devam etmesi gerekiyor. Öte yandan bu varlık çıkışının sadece yavaşlaması bile piyasa için büyük bir destek olacaktır" diye yazdı.

Grayscale fonu, aralarında BlackRock Inc. ve Fidelity Investments'ın da bulunduğu diğer dokuz spot Bitcoin ETF'sinin ABD'de piyasaya çıktığı gün yeni formatında işlem görmeye başlamıştı.

Bloomberg tarafından derlenen verilere göre, Grayscale Bitcoin Trust'ın (GBTC) 11 Ocak'ta spot ETF olarak işlem görmeye başlamasından bu yana dünyanın en büyük Bitcoin fonundan yaklaşık 4,8 milyar dolar çıkış gerçekleşti. Bitcoin aynı dönemde yaklaşık yüzde 20 değer kaybetti.

Bloomberg tarafından derlenen verilere göre, bu fonlar 5 milyar dolardan fazla para çekerken, 10 spot ETF'ye toplam net giriş yaklaşık 745 milyon dolar oldu.

Nikolaos Panigirtzoglou'nun da aralarında bulunduğu JPMorgan Chase & Co. stratejistleri bir notta, "Geçen yıl net varlık değerine göre iskontolu olarak yapılan GBTC yatırımlarından alınan kâr, Bitcoin düzeltmesinin arkasındaki en önemli itici güç oldu. Bu tür kâr alımlarının büyük ölçüde geride kalmış olması, dolayısıyla Bitcoin için bu seviyelerden itibaren buradaki olumsuzluğun sınırlanması muhtemel gözüküyor" diye yazdı.

Grayscale Investments Satış ve Dağıtımdan Sorumlu Genel Müdürü John Hoffman bu hafta başında yaptığı açıklamada, Grayscale Bitcoin Trust'ın işlem hacminde ilk sırada olduğunu söyledi. Hoffman "Grayscale, Bitcoin'deki risk transferi için gerçek bir sermaye piyasası aracı olarak rolünü şimdiden sağlamlaştırdı. GBTC'nin çeşitlilik gösteren yatırımcı kitlesi, giriş ve çıkışları etkileyen stratejileri uygulamaya devam edecektir" dedi.