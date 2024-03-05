Ramazan ’fırsatçı’larına geçit yok! Bakan Yumaklı açıkladı: Binlerce personel sahaya indi

"KONYA'YA 189 MİLYAR LİRA YATIRIM"

Bakan Yumaklı, düzenlediği basın toplantısında, Konya'nın hem bitkisel üretimde hem de hayvansal üretimde Türkiye'nin gıda ihtiyacını karşılayan en önemli şehirlerinden biri olduğunu söyledi.

Son 21 yılda Konya'ya tarım, orman ve su konularında 189 milyar lira yatırım yapıldığına dikkati çeken Yumaklı, Konya'nın potansiyelini harekete geçirmek için Konya Büyükşehir Belediyesi ile birçok çalışma yaptıklarını, yapmaya da devam edeceklerini dile getirdi.