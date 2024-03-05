Giriş Tarihi: 05.03.2024 13:03
Güncelleme Tarihi: 05.03.2024
13:06
Ramazan 'fırsatçı'larına geçit yok! Bakan Yumaklı açıkladı: Binlerce personel sahaya indi
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ramazan ayı öncesi denetimleri sıklaştırdıklarını belirterek, "Ramazan ayına özgü olarak 7 bin 500 arkadaşımız sahaya tekrar çıktı. Başta ramazanda tüketimi çok fazla olan un ve unlu mamuller, pasta ve tatlılar, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri gibi hususlarda yoğun denetimlerimiz de başlamış durumda." ifadelerini kullandı.