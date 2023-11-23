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Haberler Fotohaber SON DAKİKA: Aile ve Gençlik Fonu yasalaştı! Girişimcilik desteği ve evlilik kredisi için ilk adım atıldı
Giriş Tarihi: 23.11.2023 13:47 Güncelleme Tarihi: 23.11.2023 13:48

SON DAKİKA: Aile ve Gençlik Fonu yasalaştı! Girişimcilik desteği ve evlilik kredisi için ilk adım atıldı

Son dakika haberi...Gençlere faizsiz kredinin, girişimcilik desteğinin, evlilik kredisi ile aile desteklerinin kaynağını oluşturacak Aile ve Gençlik Fonu kanun teklifi yasalaştı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Enerji ve maden kaynaklarımızdan elde edilecek gelirin aktarılacağı Aile ve Gençlik Fonu kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Keşiflerimizle ülkemizin enerji arz güvenliğini sağlamakla kalmayacak, vatandaşımızın refahına da katkı sağlayacağız." dedi. Yasalaşma süreci tamamlanan Aile ve Gençlik Fonu Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek.

SON DAKİKA: Aile ve Gençlik Fonu yasalaştı! Girişimcilik desteği ve evlilik kredisi için ilk adım atıldı

Son dakika haberi...Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Aile ve Gençlik Fonu kanun teklifinin Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildiğini açıkladı.

SON DAKİKA: Aile ve Gençlik Fonu yasalaştı! Girişimcilik desteği ve evlilik kredisi için ilk adım atıldı

BAŞKAN ERDOĞAN SOSYAL DEVLET ANLAYIŞININ GÜÇLENDİRİLMESİ TALİMATINI VERDİ

Yeni dönemde sosyal devlet anlayışının güçlendirilmesi yönünde talimat veren Başkan Erdoğan, Aile Ve Gençlik Bankası kurulmasını istedi. Gençlere faizsiz kredinin, girişimcilik desteğinin, evlilik kredisi ile aile desteklerinin kaynağını işte bu Aile Ve Gençlik Bankası sağlayacak. Uluslararası standartlarda kurulacak bu banka sosyal amaçlı olarak dijital ortamda hizmet verecek. Bankanın para kaynağı, Karadeniz gazı ve Türkiye'nin doğal zenginliklerinden oluşturulan fon olacak. Böylece bu gelirler banka tarafından kontrol edilip sosyal desteklerde kolaylıkla kullanılabilecek.

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SON DAKİKA: Aile ve Gençlik Fonu yasalaştı! Girişimcilik desteği ve evlilik kredisi için ilk adım atıldı

GİRİŞİMCİLİK DESTEĞİ VE EVLİLİK KREDİSİ İÇİN İLK ADIM ATILDI

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Aile ve Gençlik Fonu kanun teklifinin Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildiğini açıkladı. Bununla beraber girişimcilik desteği ve evlilik kredisi için ilk adım atılmış oldu.

SON DAKİKA: Aile ve Gençlik Fonu yasalaştı! Girişimcilik desteği ve evlilik kredisi için ilk adım atıldı

Bakan Bayraktar şu ifadeleri kullandı:

"Enerji ve maden kaynaklarımızdan elde edilecek gelirin aktarılacağı Aile ve Gençlik Fonu kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Keşiflerimizle ülkemizin enerji arz güvenliğini sağlamakla kalmayacak, vatandaşımızın refahına da katkı sağlayacağız.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyoner önerisi ile gerçekleşen, aile ve gençlere yönelik destekleyici projeler geliştirecek bu fon hepimiz için hayırlı olsun."

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