SON DAKİKA: Aile ve Gençlik Fonu yasalaştı! Girişimcilik desteği ve evlilik kredisi için ilk adım atıldı

Son dakika haberi...Gençlere faizsiz kredinin, girişimcilik desteğinin, evlilik kredisi ile aile desteklerinin kaynağını oluşturacak Aile ve Gençlik Fonu kanun teklifi yasalaştı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Enerji ve maden kaynaklarımızdan elde edilecek gelirin aktarılacağı Aile ve Gençlik Fonu kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Keşiflerimizle ülkemizin enerji arz güvenliğini sağlamakla kalmayacak, vatandaşımızın refahına da katkı sağlayacağız." dedi. Yasalaşma süreci tamamlanan Aile ve Gençlik Fonu Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek.