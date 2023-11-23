SON DAKİKA: Aile ve Gençlik Fonu yasalaştı! Girişimcilik desteği ve evlilik kredisi için ilk adım atıldı

BAŞKAN ERDOĞAN SOSYAL DEVLET ANLAYIŞININ GÜÇLENDİRİLMESİ TALİMATINI VERDİ

Yeni dönemde sosyal devlet anlayışının güçlendirilmesi yönünde talimat veren Başkan Erdoğan, Aile Ve Gençlik Bankası kurulmasını istedi. Gençlere faizsiz kredinin, girişimcilik desteğinin, evlilik kredisi ile aile desteklerinin kaynağını işte bu Aile Ve Gençlik Bankası sağlayacak. Uluslararası standartlarda kurulacak bu banka sosyal amaçlı olarak dijital ortamda hizmet verecek. Bankanın para kaynağı, Karadeniz gazı ve Türkiye'nin doğal zenginliklerinden oluşturulan fon olacak. Böylece bu gelirler banka tarafından kontrol edilip sosyal desteklerde kolaylıkla kullanılabilecek.