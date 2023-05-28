Edirne seçim sonuçları 2023 canlı verileri: 28 Mayıs Cumhurbaşlanlığı 2. Tur Edirne seçim sonuçları ve adayların oy oranları

Edirne seçim sonuçları 2023 canlı verileri ile yakından takip ediliyor. 14 Mayıs Genel Seçimleri ile 28. Dönem milletvekilleri belli oldu. Salt çoğunluğun sağlanamadığı Cumhurbaşkanlığı seçimi ise ikinci tura kaldı. 28 Mayıs Pazar günü gerçekleşen 2. Tur Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde Cumhur İttifakı adayı ile Millet İttifakı adayı yarıştı. Sandığa giderek oy kullanan seçmenler 2. tur seçim sonuçları ile kim ne kadar oy aldı sorusuna yanıt arıyor. Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu oy sonuçları sabah.com.tr 2023 Seçim sonucu sayfası üzerinden il il sorgulanabilecek. Peki, 2023 Edirne seçim sonuçları açıklandı mı, seçimi kim kazandı? İşte, YSK İkinci tur 28 Mayıs Edirne Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları oy oranları son durum…