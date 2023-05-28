Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Edirne seçim sonuçları 2023 canlı verileri: 28 Mayıs Cumhurbaşlanlığı 2. Tur Edirne seçim sonuçları ve adayların oy oranları
Giriş Tarihi: 28.05.2023 17:19 Güncelleme Tarihi: 28.05.2023 17:23

Edirne seçim sonuçları 2023 canlı verileri: 28 Mayıs Cumhurbaşlanlığı 2. Tur Edirne seçim sonuçları ve adayların oy oranları

Edirne seçim sonuçları 2023 canlı verileri ile yakından takip ediliyor. 14 Mayıs Genel Seçimleri ile 28. Dönem milletvekilleri belli oldu. Salt çoğunluğun sağlanamadığı Cumhurbaşkanlığı seçimi ise ikinci tura kaldı. 28 Mayıs Pazar günü gerçekleşen 2. Tur Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde Cumhur İttifakı adayı ile Millet İttifakı adayı yarıştı. Sandığa giderek oy kullanan seçmenler 2. tur seçim sonuçları ile kim ne kadar oy aldı sorusuna yanıt arıyor. Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu oy sonuçları sabah.com.tr 2023 Seçim sonucu sayfası üzerinden il il sorgulanabilecek. Peki, 2023 Edirne seçim sonuçları açıklandı mı, seçimi kim kazandı? İşte, YSK İkinci tur 28 Mayıs Edirne Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları oy oranları son durum…

Edirne seçim sonuçları 2023 canlı verileri: 28 Mayıs Cumhurbaşlanlığı 2. Tur Edirne seçim sonuçları ve adayların oy oranları

Edirne seçim sonuçları 2023 yılı için araştırılıyor. Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı 28 Mayıs Pazar günü gerçekleşen 2. Tur Cumhurbaşkanlığı Seçimi sonrası belli oluyor. 54 milyona yakın seçmenin oy kullandığı 14 Mayıs Genel Seçimlerinde en çok oy alan iki aday Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu olmuştu. ATA İttifakı adayı Sinan Oğan ise %5.17 oy oranı ile 3. Sırada yer almıştı. Cumhur İttifakı adayı ve Millet İttifakı adayı arasında yapılan 2. Tur seçim sonuçları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. YSK seçim sonucu canlı ve anlık verileri ile adayların oy sonuçları sabah.com.tr üzerinden ilil aktarılacak. Peki, 2023 Edirne seçim sonuçları açıklandı mı, seçimi kim kazandı? İşte, YSK İkinci tur 28 Mayıs Edirne Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve oy oranları…

Edirne seçim sonuçları 2023 canlı verileri: 28 Mayıs Cumhurbaşlanlığı 2. Tur Edirne seçim sonuçları ve adayların oy oranları

EDİRNE 28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yapılan açıklamada oy verme işleminin önceki seçimlerde olduğu gibi 28 Mayıs Pazar günü saat 08.00'de başlayacağı ve 17.00'de sona ereceği bildirildi.

YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler ise saat 18.00 ile 21.00 arasında yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest hale gelecek.

Edirne Seçim Sonuçları da YSK'nın belirlediği kural doğrultusunda 28 Mayıs Pazar günü sandıklar açılmaya başladıktan sonra anlık olarak kamuoyu ile paylaşılacak.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak 2. Tur Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz.

Edirne Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak adayların il genelinde ve ilçe bazında oy oranlarını öğrenebilirsiniz.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Edirne seçim sonuçları 2023 canlı verileri: 28 Mayıs Cumhurbaşlanlığı 2. Tur Edirne seçim sonuçları ve adayların oy oranları

14 MAYIS SEÇİMLERİNDE EDİRNE'DE EN ÇOK OYU KİM ALDI?

2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nde Edirne seçmen sayısı 320.299 olurken katılım oranı %90.31 olarak açıklandı. 1024 açılan sandıkta geçerli oy sayısı 283.446 olarak belirlendi.

Edirne seçim sonuçları verilerine göre, 1. Turda adayların oy oranları şu şekildeydi:

Kemal Kılıçdaroğlu: %63.46

Recep Tayyip Erdoğan: %32.11

Sinan Oğan: %3.84

Muharrem İnce: %0.59

Edirne seçim sonuçları 2023 canlı verileri: 28 Mayıs Cumhurbaşlanlığı 2. Tur Edirne seçim sonuçları ve adayların oy oranları

14 MAYIS SEÇİMLERİNDE EDİRNE'DE PARTİLERİN OY ORANI NASIL OLDU?

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan 28. Milletvekili Seçimleri'nde Edirne seçmen sayısı 330.004 olurken katılım oranı %90.6 olarak açıklandı.

1024 açılan sandıkta geçerli oy sayısı 291.182 olarak belirlendi.

Edirne seçim sonuçları verilerine göre, 1. Turda partilerin ve ittifakların oy oranları şu şekilde olmuştu:

Millet İttifakı: %59.84

Cumhur İttifakı: %32.49

Emek Ve Özgürlük İttifakı: %3.16

Ata İttifakı: %1.75

Sosyalist Güç Birliği İttifakı: %0.28

CHP: %39.38

AK Parti: %23.83

İYİ Parti: %20.46

MHP: %7.73

Yeşil Sol Parti: %2.05

Zafer Partisi: %1.49

Memleket Partisi: %0.89

Yeniden Refah Partisi: %0.69

Edirne seçim sonuçları 2023 canlı verileri: 28 Mayıs Cumhurbaşlanlığı 2. Tur Edirne seçim sonuçları ve adayların oy oranları

EDİRNE İLÇELERİ

Edirne'de toplam olarak 9 ilçe bulunur. Edirne'nin ilçeleri sırası ile Enez, Havsa, İpsala, Keşan, Lalapaşa, Meriç, Merkez, Süloğlu, Uzunköprü şeklindedir.

SON DAKİKA