İstanbul Ataşehir seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili İstanbul Ataşehir seçim sonuçları ile AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti oy oranları ve seçim sonucu ne zaman açıklanacak?

İstanbul Ataşehir seçim sonuçları 2023 verileri Türkiye Genel Seçimleri ardından mercek altına alındı. Oy oranları açıklanınca 13. Cumhurbaşkanımız belli olacak. Bu noktada ise megakentte yaşayan vatandaşlar ilçe ilçe araştırmalarına başladı. Ataşehir seçim sonucu ne oldu, kim ne kadar oy aldı sorusu gündemdeki yerini aldı. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranları ile 28. Dönem AK Parti, CHP, MHP, İyi Parti milletvekili listeleri için YSK açıklamaları takip ediliyor. Peki, İstanbul Ataşehir seçim sonuçları açıklandı mı, seçimi kim kazandı? İşte, 2023 İstanbul Ataşehir Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları oy oranları…