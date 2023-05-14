İstanbul Ataşehir seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili İstanbul Ataşehir seçim sonuçları ile AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti oy oranları ve seçim sonucu ne zaman açıklanacak?

İSTANBUL ATAŞEHİR SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YSK tarafından yapılan açıklamaya göre; oy kullanma işlemi bittikten sonra saat 18:00'e kadar seçime ilişkin haber yayını yapılamayacak. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak ve sandıklar açıldıktan hemen sonra seçim sonuçları yayınlanacak.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

İstanbul Ataşehir Seçim Sonuçları linkine tıklayarak bu ilçede adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.