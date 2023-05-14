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Haberler Fotohaber İstanbul Ataşehir seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili İstanbul Ataşehir seçim sonuçları ile AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti oy oranları ve seçim sonucu ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 14.05.2023 12:37 Güncelleme Tarihi: 14.05.2023 12:37

İstanbul Ataşehir seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili İstanbul Ataşehir seçim sonuçları ile AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti oy oranları ve seçim sonucu ne zaman açıklanacak?

İstanbul Ataşehir seçim sonuçları 2023 verileri Türkiye Genel Seçimleri ardından mercek altına alındı. Oy oranları açıklanınca 13. Cumhurbaşkanımız belli olacak. Bu noktada ise megakentte yaşayan vatandaşlar ilçe ilçe araştırmalarına başladı. Ataşehir seçim sonucu ne oldu, kim ne kadar oy aldı sorusu gündemdeki yerini aldı. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranları ile 28. Dönem AK Parti, CHP, MHP, İyi Parti milletvekili listeleri için YSK açıklamaları takip ediliyor. Peki, İstanbul Ataşehir seçim sonuçları açıklandı mı, seçimi kim kazandı? İşte, 2023 İstanbul Ataşehir Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları oy oranları…

İstanbul Ataşehir seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili İstanbul Ataşehir seçim sonuçları ile AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti oy oranları ve seçim sonucu ne zaman açıklanacak?

İstanbul'un Anadolu Yakası'nda yer alan Ataşehir seçimlerde 1. Bölgede yer alıyor. Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan'ın aday olduğu Cumhurbaşkanlığı seçimi ve 28. Dönem milletvekili seçimleri için vatandaşlar 14 Mayıs'ta sandıklara gidiyor. Oyunu kullanan seçmenler, İstanbul Ataşehir seçim sonuçları ne zaman açıklanacak, Ataşheir'de kim kazandı gibi sorularla seçim sonucu ekranı için araştırma yapıyor. İşte İstanbul Ataşehir Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili genel seçim sonuçları ile Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı oy oranları son durum

İstanbul Ataşehir seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili İstanbul Ataşehir seçim sonuçları ile AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti oy oranları ve seçim sonucu ne zaman açıklanacak?

İSTANBUL ATAŞEHİR SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YSK tarafından yapılan açıklamaya göre; oy kullanma işlemi bittikten sonra saat 18:00'e kadar seçime ilişkin haber yayını yapılamayacak. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak ve sandıklar açıldıktan hemen sonra seçim sonuçları yayınlanacak.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

İstanbul Ataşehir Seçim Sonuçları linkine tıklayarak bu ilçede adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

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İstanbul Ataşehir seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili İstanbul Ataşehir seçim sonuçları ile AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti oy oranları ve seçim sonucu ne zaman açıklanacak?

CUMHURBAŞKANI ADAYLARI 2023

Recep Tayyip Erdoğan

Muharrem İnce

Kemal Kılıçdaroğlu

Sinan Oğan

ATAŞEHİR 2018 CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI VE OY ORANLARI

RECEP TAYYİP ERDOĞAN - %44,11

MUHARREM İNCE - %45,75

SELAHATTİN DEMİRTAŞ - %4,59

MERAL AKŞENER - %4,50

TEMEL KARAMOLLAOĞLU - %0,85

DOĞU PERİNÇEK - %0,21

İstanbul Ataşehir seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili İstanbul Ataşehir seçim sonuçları ile AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti oy oranları ve seçim sonucu ne zaman açıklanacak?

ATAŞEHİR MAHALLELERİ

Ataşehir ilçesi 17 mahalleden oluşmaktadır.

Aşık Veysel

Atatürk

Barbaros

Esatpaşa

Ferhatpaşa

Fetih

İçerenköy

İnönü

Kayışdağı

Küçükbakkalköy

Mevlana

Mimar Sinan

Mustafa Kemal

Örnek

Yeni Çamlıca

Yeni Sahra

Yenişehir

İstanbul Ataşehir seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili İstanbul Ataşehir seçim sonuçları ile AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti oy oranları ve seçim sonucu ne zaman açıklanacak?

AK Parti İstanbul Milletvekili Adayları 2023 tam listesi için linkin üzerine tıklayabilirsiniz.

CHP İstanbul Milletvekili Adayları 2023 tam listesi için linkin üzerine tıklayabilirsiniz.

MHP İstanbul Milletvekili Adayları 2023 tam listesi için linkin üzerine tıklayabilirsiniz.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Adayları 2023 tam listesi için linkin üzerine tıklayabilirsiniz.

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