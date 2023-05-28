Giriş Tarihi: 28.05.2023 21:15 Güncelleme Tarihi: 28.05.2023 21:39

Trabzon seçim sonuçları 2023 son dakika açıklandı! YSK canlı verileri ile Cumhurbaşkanlığı Trabzon 2. tur seçim sonuçları ile seçimi kim kazandı, adayların oy oranları?

28 Mayıs Pazar sabahı yurt genelinde oy kullanma işlemi sabahın erken saatleriyle birlikte başladı ve 17.00'da tüm yurtta sona erdi. Tüm ülkenin gözü seçim sonuçları 2023 ekranında. Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun olduğu oy pusulasında vatandaş desteklediği aday için ayrılan bölüme evet dedi. Trabzon oy sonuçları, seçimi kim kazandı bugünün en önemli gündem maddesi. Karadeniz Bölgesi'nin jeopolitik ve siyasi açıdan en önemli şehirlerinden olan Trabzon'da cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları büyük merak uyandırıyor. Bugün Trabzon'da binlerce kişi, vatandaşlık görevini ihya ermek için sandıkların başında. Oy kullanma işleminin akşam saatlerinde bitmesinin akabinde sandıklar açıldı ve oyların %100'ü açıldı. Peki, Trabzon seçim sonuçları 2023 ile seçimi kim kazandı, hangi aday önde? İşte, Trabzon cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları…