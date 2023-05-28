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Haberler Fotohaber Trabzon seçim sonuçları 2023 son dakika açıklandı! YSK canlı verileri ile Cumhurbaşkanlığı Trabzon 2. tur seçim sonuçları ile seçimi kim kazandı, adayların oy oranları?
Giriş Tarihi: 28.05.2023 21:15 Güncelleme Tarihi: 28.05.2023 21:39

Trabzon seçim sonuçları 2023 son dakika açıklandı! YSK canlı verileri ile Cumhurbaşkanlığı Trabzon 2. tur seçim sonuçları ile seçimi kim kazandı, adayların oy oranları?

28 Mayıs Pazar sabahı yurt genelinde oy kullanma işlemi sabahın erken saatleriyle birlikte başladı ve 17.00'da tüm yurtta sona erdi. Tüm ülkenin gözü seçim sonuçları 2023 ekranında. Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun olduğu oy pusulasında vatandaş desteklediği aday için ayrılan bölüme evet dedi. Trabzon oy sonuçları, seçimi kim kazandı bugünün en önemli gündem maddesi. Karadeniz Bölgesi'nin jeopolitik ve siyasi açıdan en önemli şehirlerinden olan Trabzon'da cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları büyük merak uyandırıyor. Bugün Trabzon'da binlerce kişi, vatandaşlık görevini ihya ermek için sandıkların başında. Oy kullanma işleminin akşam saatlerinde bitmesinin akabinde sandıklar açıldı ve oyların %100'ü açıldı. Peki, Trabzon seçim sonuçları 2023 ile seçimi kim kazandı, hangi aday önde? İşte, Trabzon cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları…

Trabzon seçim sonuçları 2023 son dakika açıklandı! YSK canlı verileri ile Cumhurbaşkanlığı Trabzon 2. tur seçim sonuçları ile seçimi kim kazandı, adayların oy oranları?

Trabzon seçim sonuçları 2023 ikinci tur oy kullanma işleminin bitmesinin akabinde sorgulanıyor. Karadeniz Bölgesi'nin seçmen sayısı itibariyle en önemli illerinden biri olan Trabzon'da ikinci tur seçim sonuçları büyük önem arz ediyor. Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olduğu cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri kim kazanacak bütün ülkenin ve dünyanın gündemindeki en önemli konu. Son dakika Trabzon ikinci tur seçimleri belli oldu. Peki, Trabzon seçim sonuçları 2023 ile seçimi kim kazandı, hangi aday önde? İşte, 2023 Trabzon oy sonuçları

Trabzon seçim sonuçları 2023 son dakika açıklandı! YSK canlı verileri ile Cumhurbaşkanlığı Trabzon 2. tur seçim sonuçları ile seçimi kim kazandı, adayların oy oranları?

28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARI 2. TUR GÜNCEL VERİLER

28 Mayıs 2023 Pazar günü seçmen yeniden sandık başındaydı. Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçim sonuçları Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından paylaşılıyor:

Trabzon'da sandıkların %100'ü açıldı. Adayların oy oranları şu şekilde:

Recep Tayyip Erdoğan: %68,9

Kemal Kılıçdaroğlu: %31,1

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

Trabzon seçim sonuçları linkine tıklayarak bu ilde adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

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Trabzon seçim sonuçları 2023 son dakika açıklandı! YSK canlı verileri ile Cumhurbaşkanlığı Trabzon 2. tur seçim sonuçları ile seçimi kim kazandı, adayların oy oranları?

Cumhurbaşkanlığı ilk tur seçimi için yurt içi ve yurt dışı 64 milyon 113 bin 941 seçmen sandık başına gitmişti.14 Mayıs seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan oy pusulasında yer almış, seçmenler kendisini temsil etmesini istediği aday için ayrılan bölüme EVET mührünü basmıştı. 14 Mayıs seçim sonuçları ise şöyle;

Recep Tayyip Erdoğan: %65,32 ile bu turun birincisi

Kemal Kılıçdaroğlu: 28,33 ile ikinci

Sinan Oğan: %5,98 ile üçüncü

Muharrem İnce: %0,37 ile dördüncü olmuştu.

İlk turda dört cumhurbaşkanı adaylarından hiçbiri adaydan hiçbiri %50 barajını geçemediği için seçim ikinci tura kalmıştı.

Trabzon seçim sonuçları 2023 son dakika açıklandı! YSK canlı verileri ile Cumhurbaşkanlığı Trabzon 2. tur seçim sonuçları ile seçimi kim kazandı, adayların oy oranları?

14 MAYIS SEÇİMLERİNDE TRABZON'DA PARTİLERİN OY ORANI NASIL OLDU?

Cumhur İttifakı: %64,62

Millet İttifakı: %30,11

Ata İttifakı: %2,18

Emek ve Özgürlük İttifakı: %0,97

Sosyalist Güç Birliği: 0,15

AK Parti: %47,77

CHP: %18,02

İYİ Parti: %12,09

MHP: 10,84

Yeniden Refah: %4,49

Zafer Partisi: %1,84

Büyük Birlik Partisi: %1,52

Trabzon seçim sonuçları 2023 son dakika açıklandı! YSK canlı verileri ile Cumhurbaşkanlığı Trabzon 2. tur seçim sonuçları ile seçimi kim kazandı, adayların oy oranları?

TRABZON İLÇELERİ

Trabzon'da toplam olarak 18 ilçe bulunur. Trabzon'un en kalabalık ilçesi ise Ortahisar'dır. Trabzon'un ilçeleri sırasıyla Akçaabat, Araklı, Arsin, Beşikdüzü, Çarşıbaşı, Çaykara, Dernekpazarı, Düzköy, Hayrat, Köprübaşı, Maçka, Of, Ortahisar, Şalpazarı, Sürmene, Tonya, Vakfıkebir, Yomra şeklindedir.

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