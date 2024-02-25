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Haberler Fotohaber 1.20 FAİZLİ KONUT KREDİ KAMPANYASI SON DURUM | İlk kez ev alacaklara düşük faizli konut kredisi kampanyası başladı mı?
Giriş Tarihi: 25.02.2024 15:21 Güncelleme Tarihi: 25.02.2024 15:21

1.20 FAİZLİ KONUT KREDİ KAMPANYASI SON DURUM | İlk kez ev alacaklara düşük faizli konut kredisi kampanyası başladı mı?

İlk kez ev alacakların yakından takip ettiği düşük faizli konut kredisi yeniden gündemde. İlk olarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıkladığı kampanyada şartlar ve başvuru tarihi ev sahibi olmak isteyen binlerce kişi tarafından bekleniyor. Peki, 1.20 faizli konut kredisi kampanyası başladı mı, şartlar neler? İşte, düşük faizli konut kredisi kampanyasında son durum!

1.20 FAİZLİ KONUT KREDİ KAMPANYASI SON DURUM | İlk kez ev alacaklara düşük faizli konut kredisi kampanyası başladı mı?

İlk evim kampanyası kapsamında verilmesi beklenen düşük faizli konut kredisi hakkında başvuru şartları ve tarihi yakından takip ediliyor. Ev almak isteyen kişilere umut kapısını aralayan kampanyanın detaylarını ilk etapta Cevdet Yılmaz duyurmuştu. İşte, İlk kez ev alacaklara düşük faizli konut kredisi kampanyası hakkında detaylar!

1.20 FAİZLİ KONUT KREDİ KAMPANYASI SON DURUM | İlk kez ev alacaklara düşük faizli konut kredisi kampanyası başladı mı?

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ'DAN DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 20 Kasım 2023'te yapılan Kabine Toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yılmaz, 'Aile ve Gençlik Fonu' ve konut kredisiyle ilgili konuştu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın ifadeleri şöyle:

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1.20 FAİZLİ KONUT KREDİ KAMPANYASI SON DURUM | İlk kez ev alacaklara düşük faizli konut kredisi kampanyası başladı mı?

"Merkez Bankası'yla BDDK biliyorsunuz. İlk ev alımında kredi erişimini sağlıyoruz. Orada bir düzenleme yapacağız demiştik onu bu şekilde yapmış olduk. İkinci ve üçüncü konut alımında artık pek kredi imkânı yok. İkinci, üçüncü konuta kredi imkânı olmayınca konut kredi imkânları ilk konut sahipliği için kullanılmış oluyor.

1.20 FAİZLİ KONUT KREDİ KAMPANYASI SON DURUM | İlk kez ev alacaklara düşük faizli konut kredisi kampanyası başladı mı?

Konut sahipliği meselesini sadece kredi odaklı değil aynı zamanda konut arzıyla birlikte düşünmek lazım. Konut arzı ve konut talebi şeklinde… Aksi takdirde sırf krediyi düşünürseniz konut fiyatlarını istemediğiniz yere götürme ihtimaliniz var. Konut arzını ve konut talebini dengeli bir şekilde yönetmemiz gerekiyor."

1.20 FAİZLİ KONUT KREDİ KAMPANYASI SON DURUM | İlk kez ev alacaklara düşük faizli konut kredisi kampanyası başladı mı?

1.20 FAİZLİ İLK EVİM KREDİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulması beklenen 1.20 düşük faizli konut kredisi kampanyası hakkında çalışmaların tamamlanması bekleniyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından konunun yıl sonuna kadar Meclis'te yer alacağı ve TBMM gündemine geleceği tahmin ediliyor.

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