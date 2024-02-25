Giriş Tarihi: 25.02.2024 15:21
Güncelleme Tarihi: 25.02.2024
15:21
1.20 FAİZLİ KONUT KREDİ KAMPANYASI SON DURUM | İlk kez ev alacaklara düşük faizli konut kredisi kampanyası başladı mı?
İlk kez ev alacakların yakından takip ettiği düşük faizli konut kredisi yeniden gündemde. İlk olarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıkladığı kampanyada şartlar ve başvuru tarihi ev sahibi olmak isteyen binlerce kişi tarafından bekleniyor. Peki, 1.20 faizli konut kredisi kampanyası başladı mı, şartlar neler? İşte, düşük faizli konut kredisi kampanyasında son durum!