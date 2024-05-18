Giriş Tarihi: 18.05.2024 01:20
Güncelleme Tarihi: 18.05.2024
01:20
9. YARGI PAKETİ GENEL AF SON DURUM 2024: 9. Yargı Paketi maddeleri neler, ne zaman Meclis'ten geçecek?
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç 9. Yargı Paketi hazırlıkları hakkında konuşmuştu. Bu noktada konu hakkında gelişmeler yakından takip edilirken, ne zaman çıkacak sorusu yanıt aramaya başladı. Bakan Tunç 9. Yargı Paketi içeriği hakkında Ceza Muhakemesi Kanunu'yla ilgili ve cezasızlık algısıyla ilgili yasal düzenlemelere de değindi. Peki, 9. yargı paketi çıktı mı, ne zaman çıkacak, Meclis'ten geçti mi? İşte, son gelişmeler!