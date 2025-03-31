Altın fiyatları yükselişi sürdürüyor… 31 Mart 2025 ons, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları haftaya yükselişle başladı. 3819 TL'yi gören gram altın fiyatı bugün de yatırımcıların radarına girdi. Ramazan Bayramı dolayısıyla kuyumcuların ve piyasaların kapalı olsa da güncel alış satış rakamları anbean takip ediliyor. Peki ons, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, bugün kaç TL? İşte 31 Mart 2025 canlı altın fiyatları takip ekranı.