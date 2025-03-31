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Haberler Fotohaber Altın fiyatları yükselişi sürdürüyor… 31 Mart 2025 ons, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 31.03.2025 14:00 Güncelleme Tarihi: 31.03.2025 14:03

Altın fiyatları yükselişi sürdürüyor… 31 Mart 2025 ons, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, kaç TL?

3800 TL'yi aşan gram altın fiyatı yatırımcıların ve ziynet eşya alışverişi yapan vatandaşların gündemini meşgul ediyor. Düğün sezonunun yaklaşmasıyla birlikte kuyumculara rağbet artıyor. Hal böyle olunca, son zamanlarda hızlı bir yükseliş seyri gözlemlenen altın fiyatları gündemdeki yerini koruyor. Peki bugün ons, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, kaç TL? İşte 31 Mart 2025 altın fiyatları…

Altın fiyatları yükselişi sürdürüyor… 31 Mart 2025 ons, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları haftaya yükselişle başladı. 3819 TL'yi gören gram altın fiyatı bugün de yatırımcıların radarına girdi. Ramazan Bayramı dolayısıyla kuyumcuların ve piyasaların kapalı olsa da güncel alış satış rakamları anbean takip ediliyor. Peki ons, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, bugün kaç TL? İşte 31 Mart 2025 canlı altın fiyatları takip ekranı.

Altın fiyatları yükselişi sürdürüyor… 31 Mart 2025 ons, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, kaç TL?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? - 31 MART 2025

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 3.807,45

SATIŞ(TL) 3.807,87

ALTIN FİYATLARI ANLIK OLARAK DEĞİŞMEKTEDİR.

CANLI RAKAMLARI AŞAĞIDAKİ LİNKTEN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ.

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Altın fiyatları yükselişi sürdürüyor… 31 Mart 2025 ons, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, kaç TL?

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 6.272,00

SATIŞ(TL) 6.339,00

Canlı Rakamlar Çeyrek Altın Fiyatı İçin Tıklayınız!

Altın fiyatları yükselişi sürdürüyor… 31 Mart 2025 ons, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, kaç TL?

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 25.140,00

SATIŞ(TL) 25.520,00

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Altın fiyatları yükselişi sürdürüyor… 31 Mart 2025 ons, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, kaç TL?

ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

ALIŞ(USD) 3.122,74

SATIŞ(USD) 3.123,12

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22 AYAR BİLEZİK FİYATI NE KADAR?

ALIŞ(TL) 3.499,53

SATIŞ(TL) 3.695,05

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