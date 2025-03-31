Giriş Tarihi: 31.03.2025 14:00
Güncelleme Tarihi: 31.03.2025
14:03
Altın fiyatları yükselişi sürdürüyor… 31 Mart 2025 ons, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, kaç TL?
3800 TL'yi aşan gram altın fiyatı yatırımcıların ve ziynet eşya alışverişi yapan vatandaşların gündemini meşgul ediyor. Düğün sezonunun yaklaşmasıyla birlikte kuyumculara rağbet artıyor. Hal böyle olunca, son zamanlarda hızlı bir yükseliş seyri gözlemlenen altın fiyatları gündemdeki yerini koruyor. Peki bugün ons, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, kaç TL? İşte 31 Mart 2025 altın fiyatları…