Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber AÖF final sonuçları ne zaman açıklanır, hangi gün? 2023 Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 08.06.2023 09:52 Güncelleme Tarihi: 08.06.2023 09:52

AÖF final sonuçları ne zaman açıklanır, hangi gün? 2023 Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı

AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı şimdiden ziyaret edilmeye başlandı. Bahar dönemi final sınavları ilk aşaması 3-4-Haziran 2023 tarihlerinde gerçekleşti. İkinci aşama ise 10-11 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacak. Sınavların tamamlanmasının ardından AÖF final sonuçları ne zaman açıklanır sorusu yanıt arayacak. Lisans ve ön lisans eğitimlerine açıktan devam eden binlerce aday, sonuç açıklanma tarihi için Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nden gelecek son dakika açıklamalarını takip ediyor. Peki, AÖF final sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 AÖF sınav sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte detaylar.

AÖF final sonuçları ne zaman açıklanır, hangi gün? 2023 Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı

AÖF final sonuçları açıklanma tarihi için araştırmalar başladı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi final sınavları 3 Haziran'da başladı ve 11 Haziran'da sona erecek. Sınava katılım sağlayan adaylar AÖF sonuçları sorgulama ekranı ziyaretlerine başladı. Online ortamda gerçekleştirilen sınavlarda değerlendirme aşamasında 4 yanlış bir doğruyu götürecek. Adayların alacağı final puanları ile birlikte dönem sonu not ortalaması da hesaplanmış olacak. Peki, Açıköğretim Fakültesi final sınavı AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 2023 AÖF sınav sonuçları sorgulama AÖS ekranı…

AÖF final sonuçları ne zaman açıklanır, hangi gün? 2023 Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı

AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2022-2023 AÖF Bahar dönemi final sınavları, 3-4 Haziran ile 10-11 Haziran tarihlerinde düzenleniyor. Öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru soruluyor ve 30'ar dakika sınav süresi veriliyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
AÖF final sonuçları ne zaman açıklanır, hangi gün? 2023 Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı

Söz konusu sınavların tamamlanmasının ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrilecek. Ancak henüz Anadolu Üniversitesi AÖF dönem sonu sınav sonuçları tarihine ilişkin bir açıklama yapılmadı.

AÖF final sonuçları ne zaman açıklanır, hangi gün? 2023 Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı

AÖF FİNAL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Sonuçlar, genellikle 15 gün sonra öğrencilerin erişimine açılıyor.

Bu durumda AÖF final sınavı sonuçlarının 25 Haziran tarihine kadar açıklanması bekleniyor. Konuyla ilgili açıklama geldiğinde haberimizdeki yerini alacak.

Sınav sonuçları, Anadolu Mobil ve aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonundan öğrenilebilir.

AÖF FİNAL SINAVI SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF final sonuçları ne zaman açıklanır, hangi gün? 2023 Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı

AÖF GEÇME NOTU KAÇ?

Derslerden başarılı sayılmanız için ders başarı puanınızın 35 veya üzeri olması gerekir. Ders başarı puanınınız Ara sınavın %30u, Dönem Sonu sınavında %70 i alınarak hesaplanır.

Yapılan sınavlar sonucunda ara sınav notunun %30'u, dönem sonu sınav notunun %70'i alınarak "Başarı Notu" hesaplanır.

SON DAKİKA