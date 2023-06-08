AÖF final sonuçları ne zaman açıklanır, hangi gün? 2023 Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı

Giriş Tarihi: 08.06.2023 09:52 Güncelleme Tarihi: 08.06.2023 09:52

AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı şimdiden ziyaret edilmeye başlandı. Bahar dönemi final sınavları ilk aşaması 3-4-Haziran 2023 tarihlerinde gerçekleşti. İkinci aşama ise 10-11 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacak. Sınavların tamamlanmasının ardından AÖF final sonuçları ne zaman açıklanır sorusu yanıt arayacak. Lisans ve ön lisans eğitimlerine açıktan devam eden binlerce aday, sonuç açıklanma tarihi için Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nden gelecek son dakika açıklamalarını takip ediyor. Peki, AÖF final sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 AÖF sınav sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte detaylar.