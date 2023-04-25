Giriş Tarihi: 25.04.2023 12:58
Güncelleme Tarihi: 25.04.2023
12:58
AÖL 2 dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB ile 2023 Açık lise AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı
Açıköğretim lisesi üzerinden eğitim almakta olan kişiler için 2. Dönem sınav süreci devam ederken AÖL sınav sonuçları da merakla bekleniyor. Yapılan açıklamaya göre; Açık Öğretim Lisesi 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 2. Dönem sınavları 24 Nisan 2023 tarihi saat 09.30 ile 30 Nisan 2023 tarihi saat 23.59 arasında yapılacak. Öte yandan öğrenciler "AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı ve sonuç tarihiyle ilgili tüm detaylar.