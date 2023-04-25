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Haberler Fotohaber AÖL 2 dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB ile 2023 Açık lise AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 25.04.2023 12:58 Güncelleme Tarihi: 25.04.2023 12:58

AÖL 2 dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB ile 2023 Açık lise AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı

Açıköğretim lisesi üzerinden eğitim almakta olan kişiler için 2. Dönem sınav süreci devam ederken AÖL sınav sonuçları da merakla bekleniyor. Yapılan açıklamaya göre; Açık Öğretim Lisesi 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 2. Dönem sınavları 24 Nisan 2023 tarihi saat 09.30 ile 30 Nisan 2023 tarihi saat 23.59 arasında yapılacak. Öte yandan öğrenciler "AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı ve sonuç tarihiyle ilgili tüm detaylar.

AÖL 2 dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB ile 2023 Açık lise AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı

AÖL sınav sonuçları için geri sayım resmen başladı. Açık lise sınavları 24-30 Nisan 2023 tarihleri aralığında gerçekleşiyor. Düzenlenen bu sınavlara katılım sağlayan açık lise öğrencileri bu noktada ise sonuç tarihini araştırmaya geçti. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan duyuru ile AÖL sınavlarının çevrim içi (online) olarak gerçekleşeceği açıklamış ancak sonuç tarihi paylaşmamıştı. Peki, 2023 AÖL 2. Dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı ve tüm gelişmeler.

AÖL 2 dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB ile 2023 Açık lise AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı

AÖL SINAV TARİHLERİ 2023

Açık Öğretim Lisesi AÖL 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 2. Dönem sınavları 24 Nisan 2023 tarihi saat 09.30'da başladı.

30 Nisan 2023 tarihinde ise saatler 23.59'u gösterdiğinde sona erecek.

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AÖL 2 dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB ile 2023 Açık lise AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı

AÖL ÖĞRENCİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

Online (çevrim içi) sınav uygulaması yurt içi ve yurt dışında, Türkiye saatine göre aynı gün ve saatte başlayıp, aynı gün ve saatte sona erdirilecektir.Öğrenciler, T.C. kimlik numara ve şifreleri ile AÖK Bilgi Yönetim Sistemine giriş yaparak online (çevrim içi) sınav uygulamasına katılacaklardır.

AÖL 2 dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB ile 2023 Açık lise AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı

Sisteme giriş şifresini unutan öğrenciler, AÖK Bilgi Yönetim Sisteminde yer alan 'şifremi unuttum' seçeneğinden veya (MEBİM) "444 0 632" danışma hattı ile görüşerek şifrelerini öğrenebileceklerdir. Sınav sistemine girişte ÖDSGM tarafından hazırlanan gizlilik taahhütnamesi öğrenciler tarafından onaylanacaktır..

AÖL SINAV GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖL 2 dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB ile 2023 Açık lise AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı

2023 AÇIK LİSE AÖL 2 DÖNEM SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB AÖL sınav sonuçları için bir tarih açıklamaması yapmamıştır.

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