AÖL 2 dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB ile 2023 Açık lise AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı

AÖL sınav sonuçları için geri sayım resmen başladı. Açık lise sınavları 24-30 Nisan 2023 tarihleri aralığında gerçekleşiyor. Düzenlenen bu sınavlara katılım sağlayan açık lise öğrencileri bu noktada ise sonuç tarihini araştırmaya geçti. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan duyuru ile AÖL sınavlarının çevrim içi (online) olarak gerçekleşeceği açıklamış ancak sonuç tarihi paylaşmamıştı. Peki, 2023 AÖL 2. Dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı ve tüm gelişmeler.