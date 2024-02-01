AUZEF bütünleme telafi sınavı ne zaman? 2024 İÜ AUZEF bütünleme sınavı giriş yerleri TIKLA SORGULA ekranı

Giriş Tarihi: 01.02.2024 17:13
Güncelleme Tarihi: 01.02.2024
17:13
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bütünleme sınavları için geri sayım sürüyor. Dönem sonu sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrenciler derslerden geçip geçmediğini öğrendi. Akabinde ise AUZEF bütünleme sınavlarının ne zaman yapılacağı sorgulanmaya başladı. Konu ile ilgili araştırmalar sürerken telafi sınavı giriş belgeleri erişime açıldı. Giriş yerleri AKSİS kullanıcı adı ve şifresi ile auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden öğrenilebilecek. Peki AUZEF bütünleme telafi sınavı ne zaman? 2024 İÜ AUZEF bütünleme sınavı giriş yerleri sorgula!