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Haberler Fotohaber AUZEF bütünleme telafi sınavı ne zaman? 2024 İÜ AUZEF bütünleme sınavı giriş yerleri TIKLA SORGULA ekranı
Giriş Tarihi: 01.02.2024 17:13 Güncelleme Tarihi: 01.02.2024 17:13

AUZEF bütünleme telafi sınavı ne zaman? 2024 İÜ AUZEF bütünleme sınavı giriş yerleri TIKLA SORGULA ekranı

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bütünleme sınavları için geri sayım sürüyor. Dönem sonu sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrenciler derslerden geçip geçmediğini öğrendi. Akabinde ise AUZEF bütünleme sınavlarının ne zaman yapılacağı sorgulanmaya başladı. Konu ile ilgili araştırmalar sürerken telafi sınavı giriş belgeleri erişime açıldı. Giriş yerleri AKSİS kullanıcı adı ve şifresi ile auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden öğrenilebilecek. Peki AUZEF bütünleme telafi sınavı ne zaman? 2024 İÜ AUZEF bütünleme sınavı giriş yerleri sorgula!

AUZEF bütünleme telafi sınavı ne zaman? 2024 İÜ AUZEF bütünleme sınavı giriş yerleri TIKLA SORGULA ekranı

AUZEF bütünleme sınavı tarihleri belli oldu. Yapılan açıklamaya göre, AUZEF telafi sınavları, belirtilen tarihlerde ve toplam 3 oturumda gerçekleştirilecek. Geri sayım devam ederken telafi sınavı giriş belgeleri yayınlandı. Bu sınav, bitirme sınavına giremeyen veya girdiği halde başarısız (FF) ya da koşullu başarılı (DD) ve (DC) harf notu olan öğrenciler için düzenleniyor. Peki AUZEF bütünleme telafi sınavı ne zaman? 2024 İÜ AUZEF bütünleme sınavı giriş yerleri sorgula...

AUZEF bütünleme telafi sınavı ne zaman? 2024 İÜ AUZEF bütünleme sınavı giriş yerleri TIKLA SORGULA ekranı

AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI (TELAFİ) GİRİŞ BELGELERİ YAYINLANDI!

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF), bütünleme sınavı giriş yerlerinin erişime açıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Değerli Öğrencilerimiz,

10-11 Şubat 2024 tarihinde yapılacak olan bütünleme sınavına (telafi) ait, sınav giriş belgeleri yayınlanmıştır. Sınav giriş belgelerinizi http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak alabilirsiniz.

Sınavlarınızda Başarılar Dileriz.''

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AUZEF bütünleme telafi sınavı ne zaman? 2024 İÜ AUZEF bütünleme sınavı giriş yerleri TIKLA SORGULA ekranı

AUZEF BÜTÜNLEME SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Sınav binası ve salonlarına girerken "Öğrenci Kimlik Kartına" ihtiyaç bulunmamaktadır. Sınav salonlarına girebilmek için sadece Sınav Giriş Belgesi ile T.C. Kimlik Kartı veya Sınav Giriş Belgesinde yer alan geçerli diğer resmi kimlik kartlarından herhangi birisinin bulundurulması yeterlidir.

Öğreciler, sınav giriş belgelerini http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreleri ile giriş yaparak alabilecek.

AUZEF BÜTÜNLEME SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AUZEF bütünleme telafi sınavı ne zaman? 2024 İÜ AUZEF bütünleme sınavı giriş yerleri TIKLA SORGULA ekranı

AUZEF BÜTÜNLEME (TELAFİ) SINAVI NE ZAMAN?

2023-2024 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı bütünleme sınavı 10 - 11 Şubat 2024 tarihlerinde 81 il ve KKTC'de bulunan sınav merkezlerinde gerçekleştirilecektir.

Sınavlar, Cumartesi ve Pazar günleri sabah ve öğle olmak üzere toplam 3 oturumda gerçekleştirilecektir.

AUZEF bütünleme telafi sınavı ne zaman? 2024 İÜ AUZEF bütünleme sınavı giriş yerleri TIKLA SORGULA ekranı

Sınav soruları, ilgili derse ait dersin kitabı, videosu ve sunumların güncel versiyonları dikkate alınarak hazırlanmaktadır. Güncel ders materyallerine aksis.istanbul.edu.tr adresindeki ÖYS üzerinden ve AUZEF Mobil üzerinden ulaşabilirsiniz.

Öğrencilerimiz bütünleme sınavında ders kitaplarındaki ünitelerin tamamından sorumludur.

Çoktan seçmeli sınavlarda aksi belirtilmediği sürece her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir.

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