AUZEF bütünleme telafi sınavı ne zaman? 2024 İÜ AUZEF bütünleme sınavı giriş yerleri TIKLA SORGULA ekranı

AUZEF bütünleme sınavı tarihleri belli oldu. Yapılan açıklamaya göre, AUZEF telafi sınavları, belirtilen tarihlerde ve toplam 3 oturumda gerçekleştirilecek. Geri sayım devam ederken telafi sınavı giriş belgeleri yayınlandı. Bu sınav, bitirme sınavına giremeyen veya girdiği halde başarısız (FF) ya da koşullu başarılı (DD) ve (DC) harf notu olan öğrenciler için düzenleniyor. Peki AUZEF bütünleme telafi sınavı ne zaman? 2024 İÜ AUZEF bütünleme sınavı giriş yerleri sorgula...