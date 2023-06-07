Bulgaristan son dakika deprem ile sallandı! 7 Haziran 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Gelen son dakika deprem haberine göre Bulgaristan Saedinenie, Filibe ilçesinde merkez üssünde 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yaşanan şiddetli deprem Edirne'de hissedildi. Şu an depremde herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmazken, depremi hisseden vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Vatandaşlar son depremler listesini merak ederken deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde sorusuna yanıt arıyor. İşte, Bulgaristan depremi hakkında detaylar ile 7 Haziran AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…