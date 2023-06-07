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Haberler Fotohaber Bulgaristan son dakika deprem ile sallandı! 7 Haziran 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Giriş Tarihi: 07.06.2023 15:41 Güncelleme Tarihi: 07.06.2023 15:43

Bulgaristan son dakika deprem ile sallandı! 7 Haziran 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Gelen son dakika deprem haberine göre Bulgaristan Saedinenie, Filibe ilçesinde merkez üssünde 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yaşanan şiddetli deprem Edirne'de hissedildi. Şu an depremde herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmazken, depremi hisseden vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Vatandaşlar son depremler listesini merak ederken deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde sorusuna yanıt arıyor. İşte, Bulgaristan depremi hakkında detaylar ile 7 Haziran AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Bulgaristan son dakika deprem ile sallandı! 7 Haziran 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Son depremler listesine göre Bulgaristan'da deprem oldu! Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre ise 4.7 şiddetinde deprem oldu. Anlık olarak güncellenen listede ülkemizde meydana gelen depremin şiddeti ve derinliği kamuoyuyla paylaşılmaya devam ediliyor. İşte Kayseri depremine ilişkin son dakika gelişmeleri ve Kandilli ve AFAD son depremler listesi 7 Haziran 2023

Bulgaristan son dakika deprem ile sallandı! 7 Haziran 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

BULGARİSTAN DEPREMİ SON DAKİKA

Büyüklük:4.7 (Mw)
Yer:Saedinenie, Filibe (Bulgaristan) - [167.39 km] Merkez (Edirne)
Tarih:2023-06-07
Saat:15:26:30 TSİ
Enlem:42.354 N
Boylam:24.481 E
Derinlik:10.42 km

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Bulgaristan son dakika deprem ile sallandı! 7 Haziran 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

SON DEPREMLER 7 HAZİRAN 2023

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor:

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından da "https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html" adresi üzerinden paylaşılan listede son 100 deprem listeleniyor. Liste üzerinde artçılar başta olmak üzere Türkiye'de meydana gelen tüm sarsıntılar yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA