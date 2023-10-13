SON DAKİKA BURSA DEPREM HABERLERİ gündemde! 13 Ekim 2023 az önce Bursa’da deprem mi oldu, merkez üssü nerede, şiddeti kaç? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Giriş Tarihi: 13.10.2023 10:01 Güncelleme Tarihi: 13.10.2023 10:01

Son Dakika Bursa'da deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi son sarsıntılar ile araştırılıyor. Bursa merkezli olduğu düşünülen sarsıntının bilgileri en son deprem ile gündemde. Depremin merkez üssü, büyüklük şiddet ve derinlik bilgisi sorgulanıyor. Bursa deprem araştırmaları hız kazandı. Şiddetli hissedildiği yönünde bilgiler gelirken sarsıntı şehir sakinlerinin gündeminde yerini aldı. İşte, 11 Ekim 2023 Kandilli ve AFAD son dakika deprem haberleri ile Bursa deprem şiddeti, merkezi ve konumu hakkında merak edilenler…