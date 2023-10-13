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Haberler Fotohaber SON DAKİKA BURSA DEPREM HABERLERİ gündemde! 13 Ekim 2023 az önce Bursa'da deprem mi oldu, merkez üssü nerede, şiddeti kaç? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Giriş Tarihi: 13.10.2023 10:01 Güncelleme Tarihi: 13.10.2023 10:01

SON DAKİKA BURSA DEPREM HABERLERİ gündemde! 13 Ekim 2023 az önce Bursa'da deprem mi oldu, merkez üssü nerede, şiddeti kaç? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Son Dakika Bursa'da deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi son sarsıntılar ile araştırılıyor. Bursa merkezli olduğu düşünülen sarsıntının bilgileri en son deprem ile gündemde. Depremin merkez üssü, büyüklük şiddet ve derinlik bilgisi sorgulanıyor. Bursa deprem araştırmaları hız kazandı. Şiddetli hissedildiği yönünde bilgiler gelirken sarsıntı şehir sakinlerinin gündeminde yerini aldı. İşte, 11 Ekim 2023 Kandilli ve AFAD son dakika deprem haberleri ile Bursa deprem şiddeti, merkezi ve konumu hakkında merak edilenler…

SON DAKİKA BURSA DEPREM HABERLERİ gündemde! 13 Ekim 2023 az önce Bursa’da deprem mi oldu, merkez üssü nerede, şiddeti kaç? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Bursa deprem son dakika! Bursa merkez üssünün sallandığı yönündeki haberler sosyal medyada yerini aldı. Sarsıntıyı şiddetli hissedenler AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile depremin bilgilerini araştırıyor. Depremin şiddeti/büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü listede araştırılıyor. Peki, az önce Bursa'da deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç? İşte, 11 Ekim 2023 Bursa deprem hakkında merak edilenler...

SON DAKİKA BURSA DEPREM HABERLERİ gündemde! 13 Ekim 2023 az önce Bursa’da deprem mi oldu, merkez üssü nerede, şiddeti kaç? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

SON DAKİKA: BURSA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Bursa deprem haberleri ile gündemdeki yerini aldı. Şehrin sakinleri Bursa deprem haberlerini sosyal medya üzerinden paylaştı.

Ancak AFAD ve Kandilli Rasathanesi depreme dair henüz bilgi vermedi.

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SON DAKİKA BURSA DEPREM HABERLERİ gündemde! 13 Ekim 2023 az önce Bursa’da deprem mi oldu, merkez üssü nerede, şiddeti kaç? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU?

Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleşen büyük ve küçük boyutlu sarsıntılar Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından paylaşılıyor.

İşte, en son depremler:

SON DAKİKA BURSA DEPREM HABERLERİ gündemde! 13 Ekim 2023 az önce Bursa’da deprem mi oldu, merkez üssü nerede, şiddeti kaç? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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SON DAKİKA BURSA DEPREM HABERLERİ gündemde! 13 Ekim 2023 az önce Bursa’da deprem mi oldu, merkez üssü nerede, şiddeti kaç? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
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