Giriş Tarihi: 27.04.2024 09:44
Güncelleme Tarihi: 27.04.2024
09:44
CANLI ALTIN FİYATLARI 27 Nisan 2024: Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?
Canlı altın fiyatları yakından takip ediliyor. Vatandaşların gündeminde olan düşüşte bugün gram altın var. 27 Nisan alış fiyatını 2.438,11 TL'den açan gram altının satış fiyatı ise 2.438,67 TL olarak vatandaşla buluşuyor. Peki, Altın fiyatları ne kadar? İşte, 27 Nisan 2024 canlı gram altın, çeyrek altın fiyatları alış-satış tablosu!