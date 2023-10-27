CANLI İSTANBUL YOL DURUMU HARİTASI: 27 Ekim 2023 İstanbul trafik yoğunluğu ve yol durumu nasıl, E-5, TEM’de trafik var mı, ne zaman açılacak?

GÜNLÜK KARAYOLLARI YOL DURUMU VE KAPALI YOLLAR BÜLTENİ
1 Niğde-Pozantı Otoyolunun 22-26.km.leri arasında Kırkgeçit 15.Viyadüğünde derz çalışması nedeniyle (Sol platform) Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Adana istikametinden (Sağ platform) iki yönlü olarak sağlanmaktadır.
2 Anadolu Otoyolunun Kaynaşlı Kavşağı-Abant Kavşağı Kesimi arasında (Bolu Dağı Tüneli Geçişi) tünel portal yapısı ve viyadüklerde genleşme derzi yenilemesi çalışmaları nedeniyle Ankara istikametinde otoyol trafiğe kapatılarak ulaşım Kaynaşlı Kavşağından D-100 Devlet yoluna aktarılmış olup, sürücüler tekrar Abant Kavşağından otoyola katılım sağlayabilmektedir.
3 Akseki-Alacabel yolunun 22-24.km.leri arasında muhtelif kesimlerde patlatmalı yol çalışması nedeniyle 27.10.2023 tarihinde 10:00-17:00 saatleri arasında yol trafiğe kapatılacaktır. Alternatif güzergah olarak Cevizli- Derebucak-İbradi yolu kullanılabilir.
4 Denizli-Çardak yolunun 0-8.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.
5 Bergama-Soma yolunun 3-10.km.leri arasında Bergama çevre yolunun sol şeridinde aşınma tabakası atılacağından sol şerit trafiğe kapatılmış olup, ulaşım şehir geçişinden sağlanmaktadır.
6 Göksun-Kahramanmaraş yolunun 27-30.km.leri arasında bulunan Mehmet Akif İnan Tünelinde depremde oluşan üstyapıdaki deformasyonların onarımı çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.
7 Kandıra-Kocaeli yolunun Pirceler-Çubuklu Köyleri arasında üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönden gidiş-geliş olarak sağlanmaktadır.
8 Bartın-Karabük yolunun 31-33.km.leri arasında menfez yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan kontrollü olarak sağlanmaktadır.
9Trabzon-Maçka yolunun 3.km.sinde bulunan Şehit Eren Bülbül Tünelinin Maçka-Trabzon yönündeki tüpünde yapılacak aydınlatma sistemi bakım onarım çalışması nedeniyle 27.10.2023 tarihinde 08:00-17:00 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanacaktır.
10 Suşehri-Geminbeli-Zara yolunun 42-43.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir.