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Giriş Tarihi: 27.10.2023 23:08 Güncelleme Tarihi: 27.10.2023 23:08

CANLI İSTANBUL YOL DURUMU HARİTASI: 27 Ekim 2023 İstanbul trafik yoğunluğu ve yol durumu nasıl, E-5, TEM'de trafik var mı, ne zaman açılacak?

Canlı İstanbul yol durumu son dakika araştırılıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na az bir süre kaldı ve milyonlarca vatandaş, bayramı kutlamak için arterlere akın ederek Cumhuriyet'in 100'üncü yılını kutlayacak. Bu noktada İstanbul trafik yoğunluğu nasıl, trafik var mı soruları yanıt aramaya başladı. 27 Ekim canlı İstanbul yol durumu üzerinden sık kullanılan yolların trafik durumu öğrenilebilir.

CANLI İSTANBUL YOL DURUMU HARİTASI: 27 Ekim 2023 İstanbul trafik yoğunluğu ve yol durumu nasıl, E-5, TEM’de trafik var mı, ne zaman açılacak?

İstanbul trafik yoğunluğu nasıl, trafik var mı soruları yanıt arıyor. 29 Ekim'in gelmesine az bir süre kalırken, okulların açılması sebebiyle trafik Cuma akşamı sıkışabiliyor. Hafta sonuna doğru oluşan yoğunluk, vatandaşların hayatını olumsuz etkileyebiliyor.

CANLI İSTANBUL YOL DURUMU HARİTASI: 27 Ekim 2023 İstanbul trafik yoğunluğu ve yol durumu nasıl, E-5, TEM’de trafik var mı, ne zaman açılacak?

İSTANBUL'DA BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILACAK

İstanbul Valiliği, AK Parti İl Başkanlığınca yarın Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek "Büyük Filistin Mitingi" dolayısıyla bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek miting nedeniyle yarın saat 07.00'den itibaren bazı yollar trafiğe kapatılacak.

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CANLI İSTANBUL YOL DURUMU HARİTASI: 27 Ekim 2023 İstanbul trafik yoğunluğu ve yol durumu nasıl, E-5, TEM’de trafik var mı, ne zaman açılacak?

Bu kapsamda, Yeni Havalimanı Caddesi sahil istikameti İstanbul Fuar Merkezi-Dünya Ticaret Merkezi ayrımı, Atatürk Havalimanı B kapısı giriş çıkışları, Atatürk Havalimanı B Kapısı önü varyant üstü iki yönlü, Atatürk Havalimanı Yolu Ahtapot Kavşak Alt Geçidi VIP ayrımları-C Kapısı ayrımlarından itibaren THY Kargo Terminali arası iki yönlü olarak trafiğe kapatılacak.

Bakırköy Mimar Basri Mete Sokağı ile Metro İstasyon Sokağı kavşağından Yeni Havalimanı Caddesi'ne bağlanan tali yolda da iki yönlü olarak trafik akışı sağlanamayacak.

Yeni Havalimanı Caddesi Gümrük Köprüsü girişleri, Millet Bahçesi içerisinde bulunan tüm yollar ile Yeşilköy Caddesi'nden Millet Bahçesi'ne bağlantı yolu, iki yönlü trafiğe kapalı olacak.

Bu yollara alternatif olarak Yeni Havalimanı Caddesi kullanılabilecek.

CANLI İSTANBUL YOL DURUMU HARİTASI: 27 Ekim 2023 İstanbul trafik yoğunluğu ve yol durumu nasıl, E-5, TEM’de trafik var mı, ne zaman açılacak?

CANLI İSTANBUL TRAFİK YOĞUNLUĞU 27 EKİM 2023

Hafta sonuna girilirken İstanbul trafik yoğunluğunu öğrenmek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

İSTANBUL YOL HARİTASI

CANLI İSTANBUL YOL DURUMU HARİTASI: 27 Ekim 2023 İstanbul trafik yoğunluğu ve yol durumu nasıl, E-5, TEM’de trafik var mı, ne zaman açılacak?

GÜNLÜK KARAYOLLARI YOL DURUMU VE KAPALI YOLLAR BÜLTENİ

1 Niğde-Pozantı Otoyolunun 22-26.km.leri arasında Kırkgeçit 15.Viyadüğünde derz çalışması nedeniyle (Sol platform) Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Adana istikametinden (Sağ platform) iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

2 Anadolu Otoyolunun Kaynaşlı Kavşağı-Abant Kavşağı Kesimi arasında (Bolu Dağı Tüneli Geçişi) tünel portal yapısı ve viyadüklerde genleşme derzi yenilemesi çalışmaları nedeniyle Ankara istikametinde otoyol trafiğe kapatılarak ulaşım Kaynaşlı Kavşağından D-100 Devlet yoluna aktarılmış olup, sürücüler tekrar Abant Kavşağından otoyola katılım sağlayabilmektedir.

3 Akseki-Alacabel yolunun 22-24.km.leri arasında muhtelif kesimlerde patlatmalı yol çalışması nedeniyle 27.10.2023 tarihinde 10:00-17:00 saatleri arasında yol trafiğe kapatılacaktır. Alternatif güzergah olarak Cevizli- Derebucak-İbradi yolu kullanılabilir.

4 Denizli-Çardak yolunun 0-8.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

5 Bergama-Soma yolunun 3-10.km.leri arasında Bergama çevre yolunun sol şeridinde aşınma tabakası atılacağından sol şerit trafiğe kapatılmış olup, ulaşım şehir geçişinden sağlanmaktadır.

6 Göksun-Kahramanmaraş yolunun 27-30.km.leri arasında bulunan Mehmet Akif İnan Tünelinde depremde oluşan üstyapıdaki deformasyonların onarımı çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.

7 Kandıra-Kocaeli yolunun Pirceler-Çubuklu Köyleri arasında üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönden gidiş-geliş olarak sağlanmaktadır.

8 Bartın-Karabük yolunun 31-33.km.leri arasında menfez yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan kontrollü olarak sağlanmaktadır.

9Trabzon-Maçka yolunun 3.km.sinde bulunan Şehit Eren Bülbül Tünelinin Maçka-Trabzon yönündeki tüpünde yapılacak aydınlatma sistemi bakım onarım çalışması nedeniyle 27.10.2023 tarihinde 08:00-17:00 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanacaktır.

10 Suşehri-Geminbeli-Zara yolunun 42-43.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir.

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