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Haberler Fotohaber Cuma mesajları resimli 28 Nisan 2023 Bugün: En yeni, farklı, hayırlı Cuma mesajları ve sözleri ile dualı, hadisli, ayetli cuma mesajı gönder!
Giriş Tarihi: 28.04.2023 06:45 Güncelleme Tarihi: 28.04.2023 06:45

Cuma mesajları resimli 28 Nisan 2023 Bugün: En yeni, farklı, hayırlı Cuma mesajları ve sözleri ile dualı, hadisli, ayetli cuma mesajı gönder!

İslam alemi tarafından bayram niteliğinde geçirilen Cuma günü 28 Nisan bugün de gündemdeki yerini aldı. Cuma mesajları resimli 2023 galerisi birbirlerine Cuma mesajı göndermek isteyenler için derlendi. Dua kapısının aralandığı bu özel günde namazlarını eda edecek Müslümanlar cami yolunda olacak. Dualı, hadisli, ayetli Hayırlı Cumalar mesajları ile dini sözler en çok araştırılanlar arasında. Bugünü ibadetle dolu geçirecekler şimdiden kıble yönünde yerini aldı. İşte, en yeni, farklı, hayırlı Cuma mesajları resimli 2023 derlemesi…

Cuma mesajları resimli 28 Nisan 2023 Bugün: En yeni, farklı, hayırlı Cuma mesajları ve sözleri ile dualı, hadisli, ayetli cuma mesajı gönder!

Cuma gecesi mesajları ve sözleri geçtiğimiz günden itibaren araştırılmaya başladı. İslam alemi, namazlarını eda ederken diğer Müslümanları da unutmadı. Instagram, Facebook, WhatsApp üzerinde paylaşılan en yeni, farklı, hayırlı Cuma mesajları resimli 2023 seçenekleri araştırılıyor. "Cumanız mübarek olsun" demek isteyenler görselli derlemelere göz atıyor. Sosyal medya ve SMS yoluyla dualı, hadisli, ayetli Cuma mesajı seçenekleri paylaşılıyor. İşte, en güzel Cuma sözleri...

Cuma mesajları resimli 28 Nisan 2023 Bugün: En yeni, farklı, hayırlı Cuma mesajları ve sözleri ile dualı, hadisli, ayetli cuma mesajı gönder!

HADİSLİ, DUALI, AYETLİ CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ 2023

O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de (kubbemsi) bir tavan yaptı. Gökten su indirerek onunla, size besin olsun diye (yerden) çeşitli ürünler çıkardı. Artık bunu bile bile Allah'a şirk koşmayın. (Bakara -22.)" Cuma gününüz bin mübarek olsun.

Allah'ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı Cumalar.

Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı Cumalar.

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Cuma mesajları resimli 28 Nisan 2023 Bugün: En yeni, farklı, hayırlı Cuma mesajları ve sözleri ile dualı, hadisli, ayetli cuma mesajı gönder!

Allah'ım, 'kin, kibir ve kim ne der' hastalıklarından sana sığınırım. Bu güzel cuma gününü senin rızan için sevgi ve muhabbet içinde geçirmeyi nasip eyle. Amin. Hayırlı Cumalar.

Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.

Rabbim bu mübarek gün hürmetine günahlarımızı af buyursun. Bizlere esenlik versin. Selam ve dua ile… Hayırlı Cumalar.

Cuma mesajları resimli 28 Nisan 2023 Bugün: En yeni, farklı, hayırlı Cuma mesajları ve sözleri ile dualı, hadisli, ayetli cuma mesajı gönder!

Gül sevginin tacıdır, her bahar gül taçlanır. O Gül ki Muhammed'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu, sevgi dolu nice Cumalara. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.

Umutsuz kapılar vardır açılmaz, Rabbimin kapısı büyüktür, kapanmaz. Sen umudunu kaybetme Rabbim kulunu bırakmaz. Hayırlı Cumalar.

Cuma mesajları resimli 28 Nisan 2023 Bugün: En yeni, farklı, hayırlı Cuma mesajları ve sözleri ile dualı, hadisli, ayetli cuma mesajı gönder!

Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabi ki bizleri. Hayırlı Cumalar dilerim.

Allah'tan bir dua gibi, Peygamber'den bir armağan gibi sevabınız bol olsun! Cumanız mübarek olsun.

Sağanak sağanak rahmet yağsın yuvanıza, melekler amin desin dualarınıza! Dualarda buluşmak dileğiyle, hayırlı Cumalar.

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