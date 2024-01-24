Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber DUHAN KALKAN KİMDİR, kaç, yaşında, nereli? İşte Duhan Kalkan biyografisi ve siyasi kariyeri!
Giriş Tarihi: 24.01.2024 12:11 Güncelleme Tarihi: 24.01.2024 12:11

DUHAN KALKAN KİMDİR, kaç, yaşında, nereli? İşte Duhan Kalkan biyografisi ve siyasi kariyeri!

Duhan Kalkan biyografisi ve siyasi kariyeri merak edilip araştırılmaya başlandı. 2008 yılında devlet memuru olan Duhan Kalkan, 2018 yılında Ankara İl Yönetim Kurulu Üyesi ve İl Seçim İşleri Başkan Yardımcısı olarak görev alan Kalkan, aynı dönemde, AK Parti'nin Ankara'nın Elmadağ, Kızılcahamam ve Çubuk ilçelerinde koordinatörlük görevlerini üstlendi. 31 Mart 2019 yerel seçimlerde AK Parti'den Kalecik Belediye Başkanı seçildi. Peki, Duhan Kalkan kimdir, kaç, yaşında, nereli? İşte hayatı…

DUHAN KALKAN KİMDİR, kaç, yaşında, nereli? İşte Duhan Kalkan biyografisi ve siyasi kariyeri!

1983 yılında doğan Duhan Kalkan, 2007 yılında Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden, 2017 yılında Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Doktorasını 2015 yılında Gazi Üniversitesi Enerji üzerine tamamladı. 2019 Yerel seçimlerde AK Parti'den Kalecik Belediye Başkanı adayı gösterilen Kalkan, %60,5'lik oy oranıyla Kalecik Belediye Başkanı seçildi. Peki, Duhan Kalkan kimdir, kaç, yaşında, nereli? İşte, Duhan Kalkan hayatı ve siyasi kariyeri…

DUHAN KALKAN KİMDİR, kaç, yaşında, nereli? İşte Duhan Kalkan biyografisi ve siyasi kariyeri!

DUHAN KALKAN KİMDİR?

1983 yılında dünyaya gelen Duhan Kalkan'ın babası emekli general, annesi ev hanımıdır. Babasının görevi nedeniyle Bilecik, Tarsus, Divriği, İstanbul, Çanakkale, Erzurum, Bingöl, İzmir, Konya, Diyarbakır ve Ankara'da yaşamıştır.

2007 yılında Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden, 2017 yılında Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. Doktorasını 2015 yılında Gazi Üniversitesi Enerji üzerine tamamlamıştır.

2008 yılında devlet memuru oldu ve Başbakanlık, Milli Savunma Bakanlığı, son olarak da 2015-2018 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı'nda kariyer uzmanı olarak görev yürütmüştür.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
DUHAN KALKAN KİMDİR, kaç, yaşında, nereli? İşte Duhan Kalkan biyografisi ve siyasi kariyeri!

2018 yılında devlet memurluğundan ayrılarak Ankara Barosu bünyesinde serbest avukatlık yapmaya başlamıştır.

2018 yılında Ankara İl Yönetim Kurulu Üyesi ve İl Seçim İşleri Başkan Yardımcısı olarak görev almıştır. Aynı dönemde, AK Parti'nin Ankara'nın Elmadağ, Kızılcahamam ve Çubuk ilçelerinde koordinatörlük görevlerini üstlenmiştir.

31 Mart 2019 yerel seçimlerde Ankara'nın Kalecik ilçesine AK Parti'den Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Duhan Kalkan, %60,5'lik bir oy oranıyla Kalecik Belediye Başkanı seçilmiştir.

05 Eylül 2019 tarihinde mazbatasını alarak görevine başlamıştır. Halen Kalecik Belediye Başkanı olarak görev yapan Duhan, evli ve iki çocuk babasıdır.

DUHAN KALKAN KİMDİR, kaç, yaşında, nereli? İşte Duhan Kalkan biyografisi ve siyasi kariyeri!
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
DUHAN KALKAN KİMDİR, kaç, yaşında, nereli? İşte Duhan Kalkan biyografisi ve siyasi kariyeri!
SON DAKİKA