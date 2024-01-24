DUHAN KALKAN KİMDİR, kaç, yaşında, nereli? İşte Duhan Kalkan biyografisi ve siyasi kariyeri!

Giriş Tarihi: 24.01.2024 12:11
Güncelleme Tarihi: 24.01.2024
12:11
Duhan Kalkan biyografisi ve siyasi kariyeri merak edilip araştırılmaya başlandı. 2008 yılında devlet memuru olan Duhan Kalkan, 2018 yılında Ankara İl Yönetim Kurulu Üyesi ve İl Seçim İşleri Başkan Yardımcısı olarak görev alan Kalkan, aynı dönemde, AK Parti'nin Ankara'nın Elmadağ, Kızılcahamam ve Çubuk ilçelerinde koordinatörlük görevlerini üstlendi. 31 Mart 2019 yerel seçimlerde AK Parti'den Kalecik Belediye Başkanı seçildi. Peki, Duhan Kalkan kimdir, kaç, yaşında, nereli? İşte hayatı…