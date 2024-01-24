DUHAN KALKAN KİMDİR, kaç, yaşında, nereli? İşte Duhan Kalkan biyografisi ve siyasi kariyeri!

2018 yılında devlet memurluğundan ayrılarak Ankara Barosu bünyesinde serbest avukatlık yapmaya başlamıştır.

2018 yılında Ankara İl Yönetim Kurulu Üyesi ve İl Seçim İşleri Başkan Yardımcısı olarak görev almıştır. Aynı dönemde, AK Parti'nin Ankara'nın Elmadağ, Kızılcahamam ve Çubuk ilçelerinde koordinatörlük görevlerini üstlenmiştir.

31 Mart 2019 yerel seçimlerde Ankara'nın Kalecik ilçesine AK Parti'den Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Duhan Kalkan, %60,5'lik bir oy oranıyla Kalecik Belediye Başkanı seçilmiştir.

05 Eylül 2019 tarihinde mazbatasını alarak görevine başlamıştır. Halen Kalecik Belediye Başkanı olarak görev yapan Duhan, evli ve iki çocuk babasıdır.