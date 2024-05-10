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Haberler Fotohaber DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ 2024 SON DURUM | İlk evim kampanyası ile 1.20 faizli konut kredisi başladı mı, şartlar neler?
Giriş Tarihi: 10.05.2024 11:18 Güncelleme Tarihi: 10.05.2024 11:18

DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ 2024 SON DURUM | İlk evim kampanyası ile 1.20 faizli konut kredisi başladı mı, şartlar neler?

Düşük faizli konut kredisi gündemde. Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ev sahibi olmak isteyenlere ilaç gibi gelecek olan "ilk evim kampanyası" yakından takip ediliyor. İlk olarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan "Hükümetten ilk evini alacaklara kredi desteği verilecek" açıklaması gelmişti. Peki, düşük faizli konut kredisi çıktı mı, şartlar neler, kimler faydalanabilir? İşte, 1.20 faizli konut kredisinde son durum…

DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ 2024 SON DURUM | İlk evim kampanyası ile 1.20 faizli konut kredisi başladı mı, şartlar neler?

İlk kez ev alacakların yakından takip ettiği düşük faizli konut kredisi hakkında "Konut kredilerinde kredi değer oranı tüketicinin kendisinin, eşinin veya 18 yaş altındaki çocuklarının en az bir konutu varsa yüzde 75 azaltılarak uygulanacak "açıklaması yapılmıştı. Peki, düşük faizli konut kredisi ne zaman, başvuru şartları neler?

DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ 2024 SON DURUM | İlk evim kampanyası ile 1.20 faizli konut kredisi başladı mı, şartlar neler?

DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz, Orta Vadeli Program (OVP) çerçevesinde birinci konut edinimine destek verileceğini, konut sahibi olmaya dair yeni çalışmaların olacağını belirtmişti. Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de satılık ve kiralıkta fiyatların düşebilmesi için yeni konut arzının sağlanmasına yönelik açıklamalarda bulunmuştu. Gözler yeni düzenlemede!

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DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ 2024 SON DURUM | İlk evim kampanyası ile 1.20 faizli konut kredisi başladı mı, şartlar neler?

Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, konut kredisine dair şu ifadelere yer verdi: ''Seçimlerden sonra piyasaların biraz daha rahatlamasına yönelik bir beklenti var. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın planlaması olur mu bilmiyoruz ama imkan olursa seçimlerden sonra bir kredi kampanyasının piyasada önemli fayda sağlayacağını değerlendirebiliriz.''

DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ 2024 SON DURUM | İlk evim kampanyası ile 1.20 faizli konut kredisi başladı mı, şartlar neler?

BAŞVURU ŞARTLARI NELER OLACAK?

Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk kez ev alacaklara düşük faizli kredi imkanı sunulacak.

İlk kez ev alacaklara yüzde 1.20 oranında faiz oranı uygulanması bekleniyor. 1.20 düşük faizli konut kredisi hiç evi olmayanlara verilecek.

Kredi vadesinin 15 yıl olması bekleniyor. İlk kez ev alacaklar düşük faizli ev kampanyasında 120 ay dışında 15 yıl yani 180 aya kadar bir vadelendirme imkanı da olabilir.

DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ 2024 SON DURUM | İlk evim kampanyası ile 1.20 faizli konut kredisi başladı mı, şartlar neler?

1.20 FAİZLİ KONUT KREDİSİ NE ZAMAN, ÇIKTI MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan tarafından duyurulması beklenen 1.20 düşük faizli konut kredisi kampanyası hakkında çalışmaların tamamlanması bekleniyor.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından konunun yıl sonuna kadar Meclis'te yer alacağı ve TBMM gündemine geleceği tahmin ediliyor.

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