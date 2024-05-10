DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ 2024 SON DURUM | İlk evim kampanyası ile 1.20 faizli konut kredisi başladı mı, şartlar neler?

Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, konut kredisine dair şu ifadelere yer verdi: ''Seçimlerden sonra piyasaların biraz daha rahatlamasına yönelik bir beklenti var. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın planlaması olur mu bilmiyoruz ama imkan olursa seçimlerden sonra bir kredi kampanyasının piyasada önemli fayda sağlayacağını değerlendirebiliriz.''