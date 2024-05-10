Giriş Tarihi: 10.05.2024 11:18
Güncelleme Tarihi: 10.05.2024
11:18
DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ 2024 SON DURUM | İlk evim kampanyası ile 1.20 faizli konut kredisi başladı mı, şartlar neler?
Düşük faizli konut kredisi gündemde. Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ev sahibi olmak isteyenlere ilaç gibi gelecek olan "ilk evim kampanyası" yakından takip ediliyor. İlk olarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan "Hükümetten ilk evini alacaklara kredi desteği verilecek" açıklaması gelmişti. Peki, düşük faizli konut kredisi çıktı mı, şartlar neler, kimler faydalanabilir? İşte, 1.20 faizli konut kredisinde son durum…