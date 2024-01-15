Giriş Tarihi: 15.01.2024 12:04
Güncelleme Tarihi: 15.01.2024
12:04
Gelinim Mutfakta 15 Ocak çeyrek altını kim kazandı, haftanın ilk gününde kim birinci oldu? Yeni yarışmacı ile rekabet had safhada!
Gelinim Mutfakta 'da haftanın ilk günü heyecanı başladı. Sunuculuğunu Nursel Ergin'in üstlendiği yarışma programında 8-12 Ocak haftasında 10 altın bileziği koluna takan gelin Tuğba olurken, hafta toplamında en düşük puanı alarak yarışmaya veda eden gelin ise Gülenay olmuştu. Bugün yarışmaya dahil olan yeni gelin ve kayınvalide ile rekabetin dozu artarken gün sonunda bir yarışmacı çeyrek altını yakasına takacak. Peki, Gelinim Mutfakta 15 Ocak çeyrek altını kim kazandı, günün birincisi kim oldu? İşte yanıtı…