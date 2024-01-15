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Haberler Fotohaber Gelinim Mutfakta 15 Ocak çeyrek altını kim kazandı, haftanın ilk gününde kim birinci oldu? Yeni yarışmacı ile rekabet had safhada!
Giriş Tarihi: 15.01.2024 12:04 Güncelleme Tarihi: 15.01.2024 12:04

Gelinim Mutfakta 15 Ocak çeyrek altını kim kazandı, haftanın ilk gününde kim birinci oldu? Yeni yarışmacı ile rekabet had safhada!

Gelinim Mutfakta 'da haftanın ilk günü heyecanı başladı. Sunuculuğunu Nursel Ergin'in üstlendiği yarışma programında 8-12 Ocak haftasında 10 altın bileziği koluna takan gelin Tuğba olurken, hafta toplamında en düşük puanı alarak yarışmaya veda eden gelin ise Gülenay olmuştu. Bugün yarışmaya dahil olan yeni gelin ve kayınvalide ile rekabetin dozu artarken gün sonunda bir yarışmacı çeyrek altını yakasına takacak. Peki, Gelinim Mutfakta 15 Ocak çeyrek altını kim kazandı, günün birincisi kim oldu? İşte yanıtı…

Gelinim Mutfakta 15 Ocak çeyrek altını kim kazandı, haftanın ilk gününde kim birinci oldu? Yeni yarışmacı ile rekabet had safhada!

Günün birincisi olan isim Nursel Ergin tarafından açıklanıyor. En yüksek puanını alan yarışmacı çeyrek altının sahibi olacak. Tuğba, Yeşim, Selda ve yeni yarışmacı arasındaki birincilik yarışı iyice kızıştı. Peki, 15 Ocak Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı? İşte, Gelinim Mutfakta günün birincisi ve puan durumu...

Gelinim Mutfakta 15 Ocak çeyrek altını kim kazandı, haftanın ilk gününde kim birinci oldu? Yeni yarışmacı ile rekabet had safhada!

GELİNİM MUTFAKTA 15 OCAK ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

4 farklı gelinin kayınvalideleriyle beraber yarıştığı Gelinim Mutfakta, Nursel Ergin'in sunumuyla hafta içi her gün Kanal D'de yayımlanıyor.

125 Ocak Cuma günü 1301. Bölüm ile ekranlara gelecek yemek yarışma programına yeni yarışmacı dahil olacak.

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Gelinim Mutfakta 15 Ocak çeyrek altını kim kazandı, haftanın ilk gününde kim birinci oldu? Yeni yarışmacı ile rekabet had safhada!

15 OCAK 2024 GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Haftanın ilk gününde kayınvalidelerden ve Nursel Ergin'den en fazla puanı alarak çeyrek altını almaya hak kazanan isim henüz belli olmadı. Belli olduğunda haberimize eklenecektir.

Gelinim Mutfakta 15 Ocak çeyrek altını kim kazandı, haftanın ilk gününde kim birinci oldu? Yeni yarışmacı ile rekabet had safhada!

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 15 OCAK 2024

Gelinim Mutfakta 15 Ocak 2024 puan durumu henüz belli olmadı.

YEŞİM-

SELDA-

TUĞBA-

Gelinim Mutfakta 15 Ocak çeyrek altını kim kazandı, haftanın ilk gününde kim birinci oldu? Yeni yarışmacı ile rekabet had safhada!

GELİNİM MUFTAKTA 1330. BÖLÜM | GEÇEN HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Bu hafta Gelinim Mutfakta'da 10 altın bileziği kazanan gelin belli oldu.

Hafta toplamında en yüksek puanı toplayarak 10 altın bileziği koluna takan gelin Tuğba oldu.

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