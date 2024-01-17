Giriş Tarihi: 17.01.2024 11:15
Güncelleme Tarihi: 17.01.2024
11:15
GELİNİM MUTFAKTA 17 OCAK sonuçları 👉 Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim alacak? İşte, günün özeti!
Gelinim Mutfakta'da yarışmacıların kıyasıya mücadelesi kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın üçüncü gününde, gelinlerin yemek yaptığı, kayınvalidelerin ise gelinlerini bulmaya çalıştığı formatta bu hafta finalde altın bilezikleri kimin kazanacağı hafta ortasına verilen puanlarla şekillenecek. Peki, Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim aldı? İşte, 17 Ocak günün özeti ve puan durumu!