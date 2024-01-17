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Haberler Fotohaber GELİNİM MUTFAKTA 17 OCAK sonuçları 👉 Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim alacak? İşte, günün özeti!
Giriş Tarihi: 17.01.2024 11:15 Güncelleme Tarihi: 17.01.2024 11:15

GELİNİM MUTFAKTA 17 OCAK sonuçları 👉 Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim alacak? İşte, günün özeti!

Gelinim Mutfakta'da yarışmacıların kıyasıya mücadelesi kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın üçüncü gününde, gelinlerin yemek yaptığı, kayınvalidelerin ise gelinlerini bulmaya çalıştığı formatta bu hafta finalde altın bilezikleri kimin kazanacağı hafta ortasına verilen puanlarla şekillenecek. Peki, Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim aldı? İşte, 17 Ocak günün özeti ve puan durumu!

GELİNİM MUTFAKTA 17 OCAK sonuçları 👉 Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim alacak? İşte, günün özeti!

Gelinim Mutfakta, hafta ortasında kaldığı yerden devam ediyor. Gelinlerin ve kayınvalidelerin yarıştığı gündüz kuşağı programı hafta içi her gün Nursel Ergin'in sunumuyla Kanal D ekranında yayınlanıyor. Peki, Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim aldı?

GELİNİM MUTFAKTA 17 OCAK sonuçları 👉 Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim alacak? İşte, günün özeti!

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında haftanın ilk gününde çeyrek altını kazanan gelin Selda olurken,

Haftanın ikinci gününde kazanan isim Yeşim oldu.

17 Ocak gününün kazananı ise henüz açıklanmadı!

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GELİNİM MUTFAKTA 17 OCAK sonuçları 👉 Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim alacak? İşte, günün özeti!

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA ALTIN BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 1-5 Ocak haftasında en yüksek puanı toplayarak 10 altın bileziğin sahibi olan gelin, Tuğba oldu.

GELİNİM MUTFAKTA 17 OCAK sonuçları 👉 Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim alacak? İşte, günün özeti!

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta yarışmasında geçen hafta finalinde elenen isim Gülenay gelin oldu.

GELİNİM MUTFAKTA 17 OCAK sonuçları 👉 Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim alacak? İşte, günün özeti!

GELİNİM MUTFAKTA 17 OCAK PUAN DURUMU

Gelinim Mutfakta 17 Ocak puan durumu henüz açıklanmadı!

Yeşim:

Selda:

Tuğba:

Filiz:

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