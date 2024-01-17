GELİNİM MUTFAKTA 17 OCAK sonuçları 👉 Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim alacak? İşte, günün özeti!

Gelinim Mutfakta, hafta ortasında kaldığı yerden devam ediyor. Gelinlerin ve kayınvalidelerin yarıştığı gündüz kuşağı programı hafta içi her gün Nursel Ergin'in sunumuyla Kanal D ekranında yayınlanıyor. Peki, Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim aldı?