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Haberler Fotohaber Hamilelikte Bebeğin Sağlıklı Olması İçin Okunacak Dualar - Anne Karnındaki Bebeğin Sağlıklı Doğması için Okunacak Dua ve Zikirler
Giriş Tarihi: 30.10.2022 10:38 Güncelleme Tarihi: 30.10.2022 10:38

Hamilelikte Bebeğin Sağlıklı Olması İçin Okunacak Dualar - Anne Karnındaki Bebeğin Sağlıklı Doğması için Okunacak Dua ve Zikirler

Hamilelikte bebeğin sağlıklı olması için okunacak dualar, her anlamda manevi gelişimi destekler. Beden sağlığı kadar ruh sağlığı da insan yaşamında önemli olduğundan, anne karnındaki bebek için dua edilmesi mukaddestir. Dua ve zikirler insanların isteklerini yaratıcıya iletme biçimidir. Ek olarak yaratıcıya sığınmayı da ifade etmektedir. Dolayısıyla tinsel bir yaklaşım, anne karnındaki bebeğin gelişiminin eksiksiz olmasına yardım eder. Bu yaklaşım bebeğin sağlıklı doğması için okunacak dua bütününü içerir.

Hamilelikte Bebeğin Sağlıklı Olması İçin Okunacak Dualar - Anne Karnındaki Bebeğin Sağlıklı Doğması için Okunacak Dua ve Zikirler

Hamilelikte bebeğin sağlıklı olması için okunacak dualar, ebeveynlerin sağlık için dini bir yaklaşım benimsediğini gösterir. Anne karnındaki bebeğin savunmasız olması ve direkt anneyle bağlantılı bir ilişkinin olması kutsal bir özelliktir. Dua ve zikirler savunmasız olan bebeği korumak için başvurulan ibadetlerdir. Bebeğin sağlıklı doğması için dua edilmesi manevi boyutu ifade eder. Bu nedenle anne karnındaki bebek için dua okumak bebeğin ve annenin rahatlığı için başvurulan bir yoldur.

Hamilelikte Bebeğin Sağlıklı Olması İçin Okunacak Dualar - Anne Karnındaki Bebeğin Sağlıklı Doğması için Okunacak Dua ve Zikirler

Hamilelikte Bebeğin Sağlıklı Olması İçin Okunacak Dualar

Çoğu insan yaşadığı zor zamanlarında, olmasını istediği bir şeyde ya da sağlıkla ilgili problem karşısında başvurduğu yöntem ve yollar vardır. Maneviyata önem veren ve yaratıcının varlığına inanan bir kişi bu tür sıkıntılar karşısında seçtiği bir yol da dini yaklaşımdır. Herhangi bir olaya karşı sergilenen dini yaklaşım dua ve zikirleri ifade etmektedir. Hamile olan bir anne hassas olduğundan, ruhsal ve fiziksel olarak zayıf olduğundan, dua ve zikirlerle yaratıcıdan sağlık isteyebilir. Aynı zamanda karnındaki bebekle kurduğu bağ, fiziksel olduğu kadar manevi olduğundan bebeğin sağlığı için yine dua ve zikirlere başvurabilir. Bu nedenle hamilelikte bebeğin sağlıklı olması için okunacak dualar şunlardır:

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Hamilelikte Bebeğin Sağlıklı Olması İçin Okunacak Dualar - Anne Karnındaki Bebeğin Sağlıklı Doğması için Okunacak Dua ve Zikirler

Ayetü'l Kürsi, Araf suresinin 54. Ayeti, Felak-Nas sureleridir. Aynı zamanda Saffat suresi 100.ayeti okunmalı, Al-i İmran suresi her gün 21 defa okunmalı ve Ali İmran suresinin 35. Ayetinden itibaren surenin sonuna kadar bütün ayetler doğuma kadar okunmalıdır. Araf suresinin 189. Ayeti her namaz vaktinde ve farz namazlarından sonra okunmalı ve her gün Enbiya suresi okunmalıdır.

Hamilelikte Bebeğin Sağlıklı Olması İçin Okunacak Dualar - Anne Karnındaki Bebeğin Sağlıklı Doğması için Okunacak Dua ve Zikirler

Anne Karnındaki Bebeğin Sağlıklı Doğması İçin Okunacak Zikirler

Anne karnındaki bebeğin sağlıklı doğması için okunacak dualar dışında zikirler de vardır. Bunlar hem Allah'ın 99 isminden oluşmakta hem de farklı zikir çeşitlerinden oluşmaktadır. Tüm zikirlerin anlamları, okunma sayısı ve ne için okunacağı farklıdır. Hamilelikte bebeğin sağlıklı, ahlaklı ve salih bir insan olması içinde okunacak birtakım zikirler vardır. Bunlar:

Hamilelikte Bebeğin Sağlıklı Olması İçin Okunacak Dualar - Anne Karnındaki Bebeğin Sağlıklı Doğması için Okunacak Dua ve Zikirler

Anne ve baba her gün 10'ar defa bu zikri okumalıdır: "Yerisüni ve yerisü min ali Yakub." "Yühricüküm tıflen sümme li tebluğü eşüddeküm"

Hayırlı ve sağlıklı bebek için anne ve babalar her fırsatta bu zikri okumalıdır: "Fe hebli min ledünke veliyya"

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