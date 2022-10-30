Hamilelikte Bebeğin Sağlıklı Olması İçin Okunacak Dualar - Anne Karnındaki Bebeğin Sağlıklı Doğması için Okunacak Dua ve Zikirler

Hamilelikte bebeğin sağlıklı olması için okunacak dualar, her anlamda manevi gelişimi destekler. Beden sağlığı kadar ruh sağlığı da insan yaşamında önemli olduğundan, anne karnındaki bebek için dua edilmesi mukaddestir. Dua ve zikirler insanların isteklerini yaratıcıya iletme biçimidir. Ek olarak yaratıcıya sığınmayı da ifade etmektedir. Dolayısıyla tinsel bir yaklaşım, anne karnındaki bebeğin gelişiminin eksiksiz olmasına yardım eder. Bu yaklaşım bebeğin sağlıklı doğması için okunacak dua bütününü içerir.