Hamilelikte Bebeğin Sağlıklı Olması İçin Okunacak Dualar - Anne Karnındaki Bebeğin Sağlıklı Doğması için Okunacak Dua ve Zikirler

Hamilelikte Bebeğin Sağlıklı Olması İçin Okunacak Dualar

Çoğu insan yaşadığı zor zamanlarında, olmasını istediği bir şeyde ya da sağlıkla ilgili problem karşısında başvurduğu yöntem ve yollar vardır. Maneviyata önem veren ve yaratıcının varlığına inanan bir kişi bu tür sıkıntılar karşısında seçtiği bir yol da dini yaklaşımdır. Herhangi bir olaya karşı sergilenen dini yaklaşım dua ve zikirleri ifade etmektedir. Hamile olan bir anne hassas olduğundan, ruhsal ve fiziksel olarak zayıf olduğundan, dua ve zikirlerle yaratıcıdan sağlık isteyebilir. Aynı zamanda karnındaki bebekle kurduğu bağ, fiziksel olduğu kadar manevi olduğundan bebeğin sağlığı için yine dua ve zikirlere başvurabilir. Bu nedenle hamilelikte bebeğin sağlıklı olması için okunacak dualar şunlardır: