Hamilelikte Bebeğin Sağlıklı Olması İçin Okunacak Dualar - Anne Karnındaki Bebeğin Sağlıklı Doğması için Okunacak Dua ve Zikirler

Ayetü'l Kürsi, Araf suresinin 54. Ayeti, Felak-Nas sureleridir. Aynı zamanda Saffat suresi 100.ayeti okunmalı, Al-i İmran suresi her gün 21 defa okunmalı ve Ali İmran suresinin 35. Ayetinden itibaren surenin sonuna kadar bütün ayetler doğuma kadar okunmalıdır. Araf suresinin 189. Ayeti her namaz vaktinde ve farz namazlarından sonra okunmalı ve her gün Enbiya suresi okunmalıdır.