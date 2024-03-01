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Giriş Tarihi: 01.03.2024 16:06 Güncelleme Tarihi: 01.03.2024 16:07

DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ 2024: 1.20 faizli ilk evim kampanyası konut kredisi ne zaman, başvuru şartları neler?

Düşük faizli konut kredisi gündemde! Ev almak isteyen milyonlarca vatandaşın haber beklediği 1.20 faizli ilk evim kampanyası hakkında "Konut kredilerinde kredi değer oranı tüketicinin kendisinin, eşinin veya 18 yaş altındaki çocuklarının en az bir konutu varsa yüzde 75 azaltılarak uygulanacak" denilmişti. Peki, Düşük faizli konut kredisi ne zaman, başvuru şartları neler? İşte, 1.20 faizli ilk evim kampanyasında son durum!

DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ 2024: 1.20 faizli ilk evim kampanyası konut kredisi ne zaman, başvuru şartları neler?

İlk kez ev alacakların yakından takip ettiği düşük faizli konut kredisi Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ev almak isteyen binlerce kişiye imkan sağlayacak. Geçtiğimiz aylarda konu hakkında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz "Evlilik kredisi tüm Türkiye'de yaygınlaşacak. Hükümetten ilk evini alacaklara kredi desteği verilecek" açıklamasında bulunmuştu. Peki, düşük faizli konut kredisi çıktı mı, şartlar neler, kimler faydalanabilir?

DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ 2024: 1.20 faizli ilk evim kampanyası konut kredisi ne zaman, başvuru şartları neler?

1.20 FAİZLİ KONUT KREDİSİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan tarafından duyurulması beklenen 1.20 düşük faizli konut kredisi kampanyası hakkında çalışmaların tamamlanması bekleniyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından konunun yıl sonuna kadar Meclis'te yer alacağı ve TBMM gündemine geleceği tahmin ediliyor.

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DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ 2024: 1.20 faizli ilk evim kampanyası konut kredisi ne zaman, başvuru şartları neler?

BAŞVURU ŞARTLARI NELER OLACAK?

Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk kez ev alacaklara düşük faizli kredi imkanı sunulacak.

İlk kez ev alacaklara yüzde 1.20 oranında faiz oranı uygulanması bekleniyor. 1.20 düşük faizli konut kredisi hiç evi olmayanlara verilecek.

Kredi vadesinin 15 yıl olması bekleniyor. İlk kez ev alacaklar düşük faizli ev kampanyasında 120 ay dışında 15 yıl yani 180 aya kadar bir vadelendirme imkanı da olabilir.

DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ 2024: 1.20 faizli ilk evim kampanyası konut kredisi ne zaman, başvuru şartları neler?

İLK EVİM KREDİSİ ÖDEME PLANI NASIL?

Kredi vadesinin 15 yıl olması bekleniyor. İlk kez ev alacaklar düşük faizli ev kampanyasında 120 ay dışında 15 yıl yani 180 aya kadar bir vadelendirme imkanı da olabilir. Söz konusu kredi başvurularına dair şartlar netleştiğinde haberimizde yer vereceğiz.

DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ 2024: 1.20 faizli ilk evim kampanyası konut kredisi ne zaman, başvuru şartları neler?
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