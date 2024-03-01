Giriş Tarihi: 01.03.2024 16:06
Güncelleme Tarihi: 01.03.2024
16:07
DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ 2024: 1.20 faizli ilk evim kampanyası konut kredisi ne zaman, başvuru şartları neler?
Düşük faizli konut kredisi gündemde! Ev almak isteyen milyonlarca vatandaşın haber beklediği 1.20 faizli ilk evim kampanyası hakkında "Konut kredilerinde kredi değer oranı tüketicinin kendisinin, eşinin veya 18 yaş altındaki çocuklarının en az bir konutu varsa yüzde 75 azaltılarak uygulanacak" denilmişti. Peki, Düşük faizli konut kredisi ne zaman, başvuru şartları neler? İşte, 1.20 faizli ilk evim kampanyasında son durum!