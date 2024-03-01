DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ 2024: 1.20 faizli ilk evim kampanyası konut kredisi ne zaman, başvuru şartları neler?

BAŞVURU ŞARTLARI NELER OLACAK?

Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk kez ev alacaklara düşük faizli kredi imkanı sunulacak.

İlk kez ev alacaklara yüzde 1.20 oranında faiz oranı uygulanması bekleniyor. 1.20 düşük faizli konut kredisi hiç evi olmayanlara verilecek.

Kredi vadesinin 15 yıl olması bekleniyor. İlk kez ev alacaklar düşük faizli ev kampanyasında 120 ay dışında 15 yıl yani 180 aya kadar bir vadelendirme imkanı da olabilir.