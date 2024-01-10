Giriş Tarihi: 10.01.2024 08:03
Güncelleme Tarihi: 10.01.2024
08:03
Kaçırılmayacak A101 aktüel 11 Ocak Perşembe fırsatlar kataloğu: Bu hafta A101 aktüel ürünlerde yok yok!
A101'de yarından itibaren geçerli yeni indirimli aktüel kataloğu ile kaçırılmayacak fırsatlar raflarda yerini alacak. Mikrodalga fırın, dik süpürge, overlok makinesi gibi pek çok üründe bu perşembe A101 indirimlerini kaçırmak istemeyen ve uygun fiyatlı alışveriş yapmak isteyen alışveriş severler listelerini hazırlıyor. Peki, A101 indirimli aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte 11 Ocak zincir markette bu haftanın indirimli ürünleri…