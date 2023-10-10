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Haberler Fotohaber KAHRAMANMARAŞ'TA GECE YARISI KORKUTAN DEPREM | 10 Ekim 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile az önce Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç?
Giriş Tarihi: 10.10.2023 12:20 Güncelleme Tarihi: 10.10.2023 12:20

KAHRAMANMARAŞ'TA GECE YARISI KORKUTAN DEPREM | 10 Ekim 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile az önce Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç?

Son dakika deprem haberleri aktif fay hattı üzerinde bulunan illerde ikamet eden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine göre 10 Ekim Salı günü Kahramanmaraş deprem ile gece uykusunda sallandı. Afet bölgesinde artçı depremler yaşanmaya devam ederken AFAD verileri Elbistan merkez üssünde gerçekleşen sarsıntıyı hisseden bölge sakinleri arama motorlarında "Az önce Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" sorularına yanıt arıyor. İşte, 10 Ekim 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile Kahramanmaraş deprem bilgileri…

Kahramanmaraş’ta gece yarısı korkutan deprem! 10 Ekim 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile az önce Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç?

Son dakika Kahramanmaraş deprem haberi ile gece uykusundan sıçradı. Sallantı sebebiyle uyanan vatandaşlar "Şimdi Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?" sorularına yanıt arıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile Kahramanmaraş depreminin merkez üssü, saati ve büyüklüğü araştırılıyor. Elbistan merkez üssünde gerçekleşen sarsıntının derinliği 7 km olarak ölçülürken bölgenin hasar durumu hakkında resmi kaynak açıklamaları takip ediliyor. İşte, 10 Ekim 2023 Kahramanmaraş depremi son dakika gelişmeleri ve tüm ayrıntılar…

Kahramanmaraş’ta gece yarısı korkutan deprem! 10 Ekim 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile az önce Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç?

KAHRAMANMARAŞ DEPREM SON DAKİKA!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD son depremler sayfası tarafından açıklanan verilere göre 10 Ekim Salı günü saat 02.41'te Kahramanmaraş ili Elbistan merkez üssünde 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD tarafından kaydedilen Kahramanmaraş depreminin detayları şu şekilde;

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Kahramanmaraş’ta gece yarısı korkutan deprem! 10 Ekim 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile az önce Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç?

SON DAKİKA KAHRAMANMARAŞ DEPREM İLE SALLANDI!

Büyüklük:3.0

Yer: Elbistan (Kahramanmaraş)

Tarih ve saat: 10-10-2023 02:41:23

Derinlik: 7 km

Kahramanmaraş’ta gece yarısı korkutan deprem! 10 Ekim 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile az önce Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç?

SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile ülkemizde yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kahramanmaraş’ta gece yarısı korkutan deprem! 10 Ekim 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile az önce Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç?

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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