Giriş Tarihi: 10.10.2023 12:20 Güncelleme Tarihi: 10.10.2023 12:20

KAHRAMANMARAŞ'TA GECE YARISI KORKUTAN DEPREM | 10 Ekim 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile az önce Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç?

Son dakika deprem haberleri aktif fay hattı üzerinde bulunan illerde ikamet eden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine göre 10 Ekim Salı günü Kahramanmaraş deprem ile gece uykusunda sallandı. Afet bölgesinde artçı depremler yaşanmaya devam ederken AFAD verileri Elbistan merkez üssünde gerçekleşen sarsıntıyı hisseden bölge sakinleri arama motorlarında "Az önce Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" sorularına yanıt arıyor. İşte, 10 Ekim 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile Kahramanmaraş deprem bilgileri…