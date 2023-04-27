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Giriş Tarihi: 27.04.2023 15:17 Güncelleme Tarihi: 27.04.2023 15:17

MSB personel alımı: 2023 Milli Savunma Bakanlığı personel alımı başladı mı, ne zaman başlayacak, şartları nelerdir?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) personel alımı yapılacağı duyuruldu. Bakan Hulusi Akar, ilgili kuruma istihdam edilmek üzere 30 bin 62 personel alımı yapılacağını açıklamıştı. Başvuruda bulunmak isteyen adaylar MSB personel alımı ne zaman, başvuru nasıl yapılır ve şartları nelerdir sorusuna yanıt arıyor. Bakan açıklamasında Subay, astsubay, devlet memuru, işçi, askeri öğrenci ve sözleşmeli er alımına yönelik çalışmalar devam edildiğini açıkladı. İşte 2023 MSB personel alımı ve sürece dair detaylar…

MSB personel alımı: 2023 Milli Savunma Bakanlığı personel alımı başladı mı, ne zaman başlayacak, şartları nelerdir?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) personel alımı yapılacağı duyuruldu. Bakan Hulusi Akar, ilgili kuruma istihdam edilmek üzere 30 bin 62 personel alımı yapılacağını açıklamıştı. Başvuruda bulunmak isteyen adaylar MSB personel alımı ne zaman, başvuru nasıl yapılır ve şartları nelerdir sorusuna yanıt arıyor. Bakan açıklamasında Subay, astsubay, devlet memuru, işçi, askeri öğrenci ve sözleşmeli er alımına yönelik çalışmalar devam edildiğini açıkladı. İşte 2023 MSB personel alımı ve sürece dair detaylar…

MSB personel alımı: 2023 Milli Savunma Bakanlığı personel alımı başladı mı, ne zaman başlayacak, şartları nelerdir?

MSB PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

MSB personel alımı başvurularının, yakın zamanda başlaması bekleniyor.

Konuya ilişkin detaylar netlik kazandığında haberimize eklenecek.

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MSB personel alımı: 2023 Milli Savunma Bakanlığı personel alımı başladı mı, ne zaman başlayacak, şartları nelerdir?

MSB PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

MSB personel alımı tarihi henüz belli olmadı. Açıklama gelince haberimizde yer alacaktır.

MSB personel alımı ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bakanlığa bu yıl 30 bin 62 personel alımı yapılacağını duyurdu ve 2 Nisan tarihine dikkat çekti.

Bakanlık olarak bu yıl içinde toplam 30 bin 62 personel alımı yapacaklarını belirten Bakan Akar, sürecin başladığını ve uygulamaların devam ettiğini söyledi.

MSB personel alımı: 2023 Milli Savunma Bakanlığı personel alımı başladı mı, ne zaman başlayacak, şartları nelerdir?

BAKAN AKAR'DAN MSB PERSONEL ALIMI AÇIKLAMASI

Bakan Akar açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Nitelikli insan gücünün temini konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Subay, astsubay, devlet memuru, işçi, askeri öğrenci ve sözleşmeli er alımına yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu yıl içinde toplam 30 bin 62 personel temini için planlamalarımızı yaptık. Sürecimiz başladı, uygulamalarımız devam ediyor. "

MSB personel alımı: 2023 Milli Savunma Bakanlığı personel alımı başladı mı, ne zaman başlayacak, şartları nelerdir?

"2 Nisan'da yapılacak askeri öğrenci aday belirleme sınavı ile öğrenci alımına yönelik çalışmaları başlayacak, daha sonra hazirandaki mülakatlarla devam edecek. Tüm gençlerimizi bize katılmaya, Milli Savunma Bakanlığının, Türk Silahlı Kuvvetlerinin geleceğinde ve ülkemizin savunma ve güvenliğinde görev almaya davet ediyoruz. Bunun parlak ve kutlu bir gelecek olduğunun da gençlerimiz tarafından bilinmesini istiyoruz."

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