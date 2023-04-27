MSB personel alımı: 2023 Milli Savunma Bakanlığı personel alımı başladı mı, ne zaman başlayacak, şartları nelerdir?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) personel alımı yapılacağı duyuruldu. Bakan Hulusi Akar, ilgili kuruma istihdam edilmek üzere 30 bin 62 personel alımı yapılacağını açıklamıştı. Başvuruda bulunmak isteyen adaylar MSB personel alımı ne zaman, başvuru nasıl yapılır ve şartları nelerdir sorusuna yanıt arıyor. Bakan açıklamasında Subay, astsubay, devlet memuru, işçi, askeri öğrenci ve sözleşmeli er alımına yönelik çalışmalar devam edildiğini açıkladı. İşte 2023 MSB personel alımı ve sürece dair detaylar…