MÜGE ANLI CANLI İZLE: 30 Nisan 2024 “Emre Çam bulundu mu?” Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm canlı izle ekranı

Arabesk müzik tutkunu 15 yaşındaki Kaan Çam aranıyor.

15 yaşındaki Müslüm Gürses hayranı Kaan Çam'ın İstanbul'a ünlü olma hayaliyle gittiği sonra kaybolduğu belirtilmişti. Kaan'ın daha büyük gösterebilmek için saç telinden bıyık yaptığı ortaya çıktı. Kadir Bey, Kaan'ın yanına gelip Farah Zeynep Abdullah'a nasıl ulaşabileceğini sorduğunu, Nişantaşı'nda gezindiğini açıkladı.

Nuran Şahin'den sonra akrabası da sırra kadem bastı. Çocukları canlı yayında karşı karşıya.

51 yaşındaki Nuran Şahin, 17 Nisan Çarşamba günü Antalya Alanya'dan şüpheli bir şekilde kayboldu. Kızı Sinem Şahin, annesinin kaybında akrabaları Fetullah Kaya'yı hedef gösterdi. Sinem Hanım, annesinin her şeyi kendisine anlattığını, başka bir adama kaçacak olsa kendisine söyleyeceğini, her türlü annesinin arkasında olduğunu, annesinin kendisi için çok kıymetli olduğunu belirtti.