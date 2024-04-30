Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber MÜGE ANLI CANLI İZLE: 30 Nisan 2024 “Emre Çam bulundu mu?” Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm canlı izle ekranı
Giriş Tarihi: 30.04.2024 10:55 Güncelleme Tarihi: 30.04.2024 10:58

MÜGE ANLI CANLI İZLE: 30 Nisan 2024 “Emre Çam bulundu mu?” Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm canlı izle ekranı

ATV ekranlarının en sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert haftanın ikinci gününde birçok esrarengiz olayı aydınlatmak için ekranlara geliyor. Hafta içi her gün saat 10.00'da seyirciyle buluşan gündüz kuşağının en çok takip edilen programı dünkü bölümüyle adeta izleyicilerini ekrana kilitledi. Dün yayımlanan bölümde canlı yayında 15 yaşında takma bıyıkla kendini ünü oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ın sevgilisi olarak tanıtan Emre Çam damga vurdu. Emre Çam bulunabilecek mi? 30 Nisan 2024 Salı ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izle

MÜGE ANLI CANLI İZLE: 30 Nisan 2024 “Emre Çam bulundu mu?” Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm canlı izle ekranı

Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayın izle araştırması devam ediyor. Emre Çam'ın esrarengiz kaybı araştırılırken arabesk hayranı kendini oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ın sevgilisi olarak tanıtan Emre Çam'ın kaybı izleyicileri ekrana kilitledi. Müge Anlı canlı izle, 24 Nisan 2024 Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm canlı izle ekranı

MÜGE ANLI CANLI İZLE: 30 Nisan 2024 “Emre Çam bulundu mu?” Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm canlı izle ekranı

MÜGE ANLI CANLI İZLE

Müge Anlı ve Tatlı Sert'in yeni bölümünü aşağıdaki linkten canlı izleyebilirsiniz:

https://www.atv.com.tr/canli-yayin

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
MÜGE ANLI CANLI İZLE: 30 Nisan 2024 “Emre Çam bulundu mu?” Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm canlı izle ekranı

MÜGE ANLI TÜM BÖLÜMLER İZLE EKRANI

MÜGE ANLI CANLI İZLE: 30 Nisan 2024 “Emre Çam bulundu mu?” Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm canlı izle ekranı

Beyin kanaması geçirdi, hastaneden kaçtı. 3 gündür kayıptı, Müge Anlı dakikalar içinde buldu.

9 gün önce beyin kanaması geçiren 68 yaşındaki Atilla Bakır, tedavi gördüğü hastaneden 24 Nisan Çarşamba günü İstanbul'da kayıplara karışmıştı, Atila Bakır kaybının üçüncü gününde bulundu.

12 gündür kayıp olan 17 yaşındaki kız akrabasının balkonunda bulundu.

MÜGE ANLI CANLI İZLE: 30 Nisan 2024 “Emre Çam bulundu mu?” Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm canlı izle ekranı

Arabesk müzik tutkunu 15 yaşındaki Kaan Çam aranıyor.

15 yaşındaki Müslüm Gürses hayranı Kaan Çam'ın İstanbul'a ünlü olma hayaliyle gittiği sonra kaybolduğu belirtilmişti. Kaan'ın daha büyük gösterebilmek için saç telinden bıyık yaptığı ortaya çıktı. Kadir Bey, Kaan'ın yanına gelip Farah Zeynep Abdullah'a nasıl ulaşabileceğini sorduğunu, Nişantaşı'nda gezindiğini açıkladı.

Nuran Şahin'den sonra akrabası da sırra kadem bastı. Çocukları canlı yayında karşı karşıya.

51 yaşındaki Nuran Şahin, 17 Nisan Çarşamba günü Antalya Alanya'dan şüpheli bir şekilde kayboldu. Kızı Sinem Şahin, annesinin kaybında akrabaları Fetullah Kaya'yı hedef gösterdi. Sinem Hanım, annesinin her şeyi kendisine anlattığını, başka bir adama kaçacak olsa kendisine söyleyeceğini, her türlü annesinin arkasında olduğunu, annesinin kendisi için çok kıymetli olduğunu belirtti.

SON DAKİKA