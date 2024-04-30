Giriş Tarihi: 30.04.2024 10:55
Güncelleme Tarihi: 30.04.2024
10:58
MÜGE ANLI CANLI İZLE: 30 Nisan 2024 “Emre Çam bulundu mu?” Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm canlı izle ekranı
ATV ekranlarının en sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert haftanın ikinci gününde birçok esrarengiz olayı aydınlatmak için ekranlara geliyor. Hafta içi her gün saat 10.00'da seyirciyle buluşan gündüz kuşağının en çok takip edilen programı dünkü bölümüyle adeta izleyicilerini ekrana kilitledi. Dün yayımlanan bölümde canlı yayında 15 yaşında takma bıyıkla kendini ünü oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ın sevgilisi olarak tanıtan Emre Çam damga vurdu. Emre Çam bulunabilecek mi? 30 Nisan 2024 Salı ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izle