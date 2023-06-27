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Haberler Fotohaber Muğla bayram namazı saati 2023 açıklandı: Diyanet İşleri ile Muğla bayram namazı saat kaçta kılınacak, ne zaman?
Giriş Tarihi: 27.06.2023 13:21 Güncelleme Tarihi: 27.06.2023 13:24

Muğla bayram namazı saati 2023 açıklandı: Diyanet İşleri ile Muğla bayram namazı saat kaçta kılınacak, ne zaman?

Muğla bayram namazı saati 2023 Kurban Bayramı için araştırılmaya başlandı. Yılın ikinci dini bayramına kavuşmanın heyecanını yaşayan İslam alemi bayramın ilk günü camilerde bir araya gelecek. 81 ilin namaz vakitleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlandı. Muğla'da bayram namazı saat kaçta kılınacak, ne zaman soruları yanıt aramaya başladı. Vatandaşlar, ilden ile farklılık göstermesi nedeniyle il il namaz vakitleri sorgulaması yapıyor. İşte, Diyanet ile Muğla bayram namazı saati 2023…

Muğla bayram namazı saati 2023 açıklandı: Diyanet İşleri ile Muğla bayram namazı saat kaçta kılınacak, ne zaman?

Muğla bayram namazı vakti ne zaman sorusu arama geçmişlerindeki yerini aldı. Yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı namazla birlikte karşılanacak. Geri sayım sürerken Diyanet bayram namaz saatleri 81 il için paylaşıldı. Akabinde ise yaşadıkları illerin vakitlerini öğrenmek isteyenler araştırmalarına hız kazandırdı. Muğla bayram namazı saati 2023 sorgulaması gündemdeki yerini aldı. Sabah saatlerinde kılınacak namazda camiler dolup taşacak. Peki, 2023 Muğla'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte, cevabı…

Muğla bayram namazı saati 2023 açıklandı: Diyanet İşleri ile Muğla bayram namazı saat kaçta kılınacak, ne zaman?

MUĞLA BAYRAM NAMAZI VAKTİ 2023

Kurban Bayramı'nın birinci günü 28 Haziran Çarşamba günü idrak edilecek. İslam alemi bayramın ilk günü sabah saatlerinde bayram namazı için camilerin yolunu tutacak. Diyanet İşleri Başkanlığı namaz vakti bilgisini paylaştı:

Buna göre, Kurban Bayramı namazı Muğla'da saat 06.22'de kılınacak.

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Muğla bayram namazı saati 2023 açıklandı: Diyanet İşleri ile Muğla bayram namazı saat kaçta kılınacak, ne zaman?

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Muğla bayram namazı saati 2023 açıklandı: Diyanet İşleri ile Muğla bayram namazı saat kaçta kılınacak, ne zaman?

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Bayram namazı, yılda iki defa kılındığı için kılınışı unutulabilen bir namazdır. Bu nedenle camilerde din görevlileri, namaz öncesi bayram namazının nasıl kılınacağını hatırlatır. Bayram namazı bayramın birinci günü, sabah namazının ardından güneş doğduktan sonra kılınır.

Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir. Örnek olarak ''Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama'' şeklinde niyet edilir. Bundan sonra imamla birlikte hareket edilir.

Muğla bayram namazı saati 2023 açıklandı: Diyanet İşleri ile Muğla bayram namazı saat kaçta kılınacak, ne zaman?

Bayram namazı kılınışı şöyledir:

1. Rekat:

Cemaat düzgün sıralar halinde imamın arkasında yer alır ve "Niyet ettim Allah rızası için Kurban Bayramı namazını kılmaya, uydum imama" diye niyet eder.

İmam "Allahu Ekber" deyip ellerini yukarıya kaldırınca cemaat de "Allahu Ekber" diyerek ellerini yukarıya kaldırıp göbeği altına bağlar.

İmam ve cemaat içlerinden "Sübhaneke" duasını okur. Bundan sonra üç kere tekbir alınır. Tekbirlerin alınışı şöyledir:

Birinci Tekbir: İmam yüksek sesle, cemaat de onun peşinden gizlice "Allahu Ekber" diyerek (iftitah tekbirinde olduğu gibi) ellerini yukarıya kaldırıp sonra aşağıya salıverirler. Burada kısa bir süre durulur.

İkinci Tekbir: İkinci defa "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılıp yine aşağıya salıverilir ve burada da birincide olduğu kadar durulur.

Üçüncü Tekbir: Sonra yine "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılır ve aşağıya salıverilmeden bağlanır.

Bundan sonra imam, içinden "Euzü Besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

Rüku ve secde yapılarak ayağa (ikinci rek'ata) kalkılır ve eller bağlanır.

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