MUĞLA DEPREM SON DAKİKA || 17 Şubat 2024 Son Depremler listesine göre Muğla’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Afad duyurdu!

MUĞLA DEPREM SON DAKİKA

Ülke genelinde üst üste depremler meydana gelmeye devam ederken, başta deprem bölgesi olmak üzere irili ufaklı sarsıntılar bölge halkında paniğe neden oluyor. Vatandaşlarda korku ve paniğe neden olan sarsıntılar Afad ve Kandilli verileri anlık olarak kamuoyuyla paylaşılıyor.

İşte, son dakika Muğla deprem haberinin ayrıntıları,