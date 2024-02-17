Giriş Tarihi: 17.02.2024 23:04
Güncelleme Tarihi: 17.02.2024
23:04
MUĞLA DEPREM SON DAKİKA || 17 Şubat 2024 Son Depremler listesine göre Muğla’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Afad duyurdu!
Son dakika Muğla'da bir deprem meydana geldi. Son zamanlarda özellikle deprem bölgesi olan Hatay, Kahramanmaraş gibi illerimizde yaşanan 4 ve üzeri depremler meydana gelmeye devam ederken, bu deprem haberlerine bir yenisi de Muğla'dan eklendi. Bölgede yaşayan vatandaşların panik olmasına neden olan deprem haberini Afad duyurdu. Peki, Muğla'da deprem mi oldu, hangi iller etkilendi, kaç şiddetinde oldu?