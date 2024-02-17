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Haberler Fotohaber MUĞLA DEPREM SON DAKİKA || 17 Şubat 2024 Son Depremler listesine göre Muğla’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Afad duyurdu!
Giriş Tarihi: 17.02.2024 23:04 Güncelleme Tarihi: 17.02.2024 23:04

MUĞLA DEPREM SON DAKİKA || 17 Şubat 2024 Son Depremler listesine göre Muğla’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Afad duyurdu!

Son dakika Muğla'da bir deprem meydana geldi. Son zamanlarda özellikle deprem bölgesi olan Hatay, Kahramanmaraş gibi illerimizde yaşanan 4 ve üzeri depremler meydana gelmeye devam ederken, bu deprem haberlerine bir yenisi de Muğla'dan eklendi. Bölgede yaşayan vatandaşların panik olmasına neden olan deprem haberini Afad duyurdu. Peki, Muğla'da deprem mi oldu, hangi iller etkilendi, kaç şiddetinde oldu?

MUĞLA DEPREM SON DAKİKA || 17 Şubat 2024 Son Depremler listesine göre Muğla’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Afad duyurdu!

Son dakika Muğla deprem haberi ile sarsıldı. Seydikemer ilçesinde gerçekleşen deprem sonrasında vatandaşlar depremin büyüklüğü, derinliği, şiddeti gibi ayrıntıları araştırıyor. Peki, 17 Şubat 2024 Cumartesi Muğla depremi kaç büyüklüğünde oldu, merkez üssü neresii şiddeti ne? İşte, AFAD verileri ile ayrıntıları...

MUĞLA DEPREM SON DAKİKA || 17 Şubat 2024 Son Depremler listesine göre Muğla’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Afad duyurdu!

MUĞLA DEPREM SON DAKİKA

Ülke genelinde üst üste depremler meydana gelmeye devam ederken, başta deprem bölgesi olmak üzere irili ufaklı sarsıntılar bölge halkında paniğe neden oluyor. Vatandaşlarda korku ve paniğe neden olan sarsıntılar Afad ve Kandilli verileri anlık olarak kamuoyuyla paylaşılıyor.

İşte, son dakika Muğla deprem haberinin ayrıntıları,

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MUĞLA DEPREM SON DAKİKA || 17 Şubat 2024 Son Depremler listesine göre Muğla’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Afad duyurdu!

#DEPREM
Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Akdeniz - [11.64 km] Seydikemer (Muğla)
Tarih:2024-02-17
Saat:21:47:46 TSİ
Enlem:36.33833 N
Boylam:29.10139 E
Derinlik:28.59 km

MUĞLA DEPREM SON DAKİKA || 17 Şubat 2024 Son Depremler listesine göre Muğla’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Afad duyurdu!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi (http://www.koeri.boun.edu.tr):

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

MUĞLA DEPREM SON DAKİKA || 17 Şubat 2024 Son Depremler listesine göre Muğla’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Afad duyurdu!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html):

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA