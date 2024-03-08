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Haberler Fotohaber MUĞLA DEPREM SON DAKİKA || 8 Mart 2024 Muğla’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?
Giriş Tarihi: 08.03.2024 07:45 Güncelleme Tarihi: 08.03.2024 08:11

MUĞLA DEPREM SON DAKİKA || 8 Mart 2024 Muğla’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?

Son dakika Muğla'da bir deprem meydana geldi. Son zamanlarda özellikle deprem bölgesi olan Hatay, Kahramanmaraş gibi illerimizde yaşanan 4 ve üzeri depremler meydana gelmeye devam ederken, bu deprem haberlerine bir yenisi de Muğla'dan eklendi. Bölgede yaşayan vatandaşların panik olmasına neden olan deprem haberini Afad duyurdu. Peki, Muğla'da deprem mi oldu, hangi iller etkilendi, kaç şiddetinde oldu?

MUĞLA DEPREM SON DAKİKA || 8 Mart 2024 Muğla’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?

Son dakika Muğla deprem haberi ile sarsıldı. Gerçekleşen deprem sonrasında vatandaşlar depremin büyüklüğü, derinliği, şiddeti gibi ayrıntıları araştırıyor. Peki, 8 Mart 2024 Cuma Muğla depremi kaç büyüklüğünde oldu, merkez üssü neresi şiddeti ne? İşte, AFAD verileri ile ayrıntıları...

MUĞLA DEPREM SON DAKİKA || 8 Mart 2024 Muğla’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?

SON DAKİKA MUĞLA DEPREM HABERİ

Sabah saatlerinde Muğla'da bir deprem meydana geldi. Korkutan deprem haberini Afad duyurdu. 4.4 büyüklüğünde yaşanan depremin derinliği, 36.05 km olarak kaydedildi.

İşte, gerçekleşen depremin ayrıntıları;

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MUĞLA DEPREM SON DAKİKA || 8 Mart 2024 Muğla’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?

#DEPREM
Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Akdeniz - [41.39 km] Marmaris (Muğla)
Tarih:2024-03-08
Saat:07:27:12 TSİ
Enlem:36.3425 N
Boylam:28.40056 E
Derinlik:36.05 km

MUĞLA DEPREM SON DAKİKA || 8 Mart 2024 Muğla’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi (http://www.koeri.boun.edu.tr):

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

MUĞLA DEPREM SON DAKİKA || 8 Mart 2024 Muğla’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html):

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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