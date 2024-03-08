Giriş Tarihi: 08.03.2024 07:45
Güncelleme Tarihi: 08.03.2024
08:11
MUĞLA DEPREM SON DAKİKA || 8 Mart 2024 Muğla’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?
Son dakika Muğla'da bir deprem meydana geldi. Son zamanlarda özellikle deprem bölgesi olan Hatay, Kahramanmaraş gibi illerimizde yaşanan 4 ve üzeri depremler meydana gelmeye devam ederken, bu deprem haberlerine bir yenisi de Muğla'dan eklendi. Bölgede yaşayan vatandaşların panik olmasına neden olan deprem haberini Afad duyurdu. Peki, Muğla'da deprem mi oldu, hangi iller etkilendi, kaç şiddetinde oldu?