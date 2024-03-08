MUĞLA DEPREM SON DAKİKA || 8 Mart 2024 Muğla’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?

Son dakika Muğla deprem haberi ile sarsıldı. Gerçekleşen deprem sonrasında vatandaşlar depremin büyüklüğü, derinliği, şiddeti gibi ayrıntıları araştırıyor. Peki, 8 Mart 2024 Cuma Muğla depremi kaç büyüklüğünde oldu, merkez üssü neresi şiddeti ne? İşte, AFAD verileri ile ayrıntıları...