Muharrem ayı ibadetleri Diyanet ile gündemde! Muharrem ayında yapılacak ibadetler, ilk gece kılınacak namaz, okunacak dua ve zikirler neler? İşte Hicri Yılbası duası

İslam dini için yeni yıl olarak kabul edilen Muharrem ayının başlangıcı yani Hicri Yılbaşı bu yıl 19 Temmuz Çarşamba günü idrak ediliyor. Müslümanlar, yeni yılın mutluluğunu ve heyecanını yaşıyor. Muharrem ayı ibadetleri bu kapsamda araştırılmaya başladı. Aşure Gününün de içinde yer aldığı bu özel ayda öncelikli olarak Muharremin ilk günü hangi ibadetler yapılır merak ediliyor. Yıla dua, oruç, namaz ve zikirle başlamak isteyenler ibadet listelerini hazırlıyor. Muharrem ayı duası ve orucu en çok araştırılanlar arasında. Peki, Muharrem ayında yapılacak ibadetler, kılınacak namaz, okunacak dualar, çekilecek tesbih ve zikirler neler? İşte, Muharrem ayı ibadetleri Diyanet ile yayında!