Muharrem ayı ibadetleri Diyanet ile gündemde! Muharrem ayında yapılacak ibadetler, ilk gece kılınacak namaz, okunacak dua ve zikirler neler? İşte Hicri Yılbası duası

MUHARREM AYI NE ZAMAN?

Hicri takvime göre, 1 Muharrem Hicri yılbaşı olarak kabul ediliyor. Şehrullahi'l-Muharrem olarak meşhur olan, yani Allah'ın ayı Muharrem olarak bilinen Muharrem ayı, İlahi bereket ve feyzin, Rabbani ihsan ve keremin coştuğu ve bollaştığı bir aydır.

Diyanet ile belirlenen takvime göre Muharrem ayı, 2023 yılında 19 Temmuz 2022 Çarşamba günü başlayacak. Hicri yılbaşı olarak sayılan Muharrem ayı başlangıcı, Müslümanlar için de başlangıç olacak.