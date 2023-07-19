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Haberler Fotohaber Muharrem ayı ibadetleri Diyanet ile gündemde! Muharrem ayında yapılacak ibadetler, ilk gece kılınacak namaz, okunacak dua ve zikirler neler? İşte Hicri Yılbası duası
Giriş Tarihi: 19.07.2023 07:18 Güncelleme Tarihi: 19.07.2023 07:18

Muharrem ayı ibadetleri Diyanet ile gündemde! Muharrem ayında yapılacak ibadetler, ilk gece kılınacak namaz, okunacak dua ve zikirler neler? İşte Hicri Yılbası duası

İslam dini için yeni yıl olarak kabul edilen Muharrem ayının başlangıcı yani Hicri Yılbaşı bu yıl 19 Temmuz Çarşamba günü idrak ediliyor. Müslümanlar, yeni yılın mutluluğunu ve heyecanını yaşıyor. Muharrem ayı ibadetleri bu kapsamda araştırılmaya başladı. Aşure Gününün de içinde yer aldığı bu özel ayda öncelikli olarak Muharremin ilk günü hangi ibadetler yapılır merak ediliyor. Yıla dua, oruç, namaz ve zikirle başlamak isteyenler ibadet listelerini hazırlıyor. Muharrem ayı duası ve orucu en çok araştırılanlar arasında. Peki, Muharrem ayında yapılacak ibadetler, kılınacak namaz, okunacak dualar, çekilecek tesbih ve zikirler neler? İşte, Muharrem ayı ibadetleri Diyanet ile yayında!

Muharrem ayı ibadetleri Diyanet ile gündemde! Muharrem ayında yapılacak ibadetler, ilk gece kılınacak namaz, okunacak dua ve zikirler neler? İşte Hicri Yılbası duası

İslam aleminin heyecanla beklediği Hicri Yılbaşı duası ile araştırılıyor. Hicri yeni yılın başlangıcı 19 Temmuz'da idrak ediliyor. Bu özel günü ibadet ederek geçirmek isteyen Müslümanlar Muharrem ayı ibadetleri için araştırmalara başladı. Dini literatürde Şehrullahi'l-Muharrem olarak geçen bu önemli gün Aşure Günü için de geri sayımı başlattı. Peki, Diyanet ile Muharrem ayında yapılacak ibadetler, kılınacak namaz, okunacak dualar, çekilecek tesbih ve zikirler neler? İşte, Muharrem ayı ibadetleri, duası ve orucu hakkında merak edilenler…

Muharrem ayı ibadetleri Diyanet ile gündemde! Muharrem ayında yapılacak ibadetler, ilk gece kılınacak namaz, okunacak dua ve zikirler neler? İşte Hicri Yılbası duası

MUHARREM AYI NE ZAMAN?

Hicri takvime göre, 1 Muharrem Hicri yılbaşı olarak kabul ediliyor. Şehrullahi'l-Muharrem olarak meşhur olan, yani Allah'ın ayı Muharrem olarak bilinen Muharrem ayı, İlahi bereket ve feyzin, Rabbani ihsan ve keremin coştuğu ve bollaştığı bir aydır.

Diyanet ile belirlenen takvime göre Muharrem ayı, 2023 yılında 19 Temmuz 2022 Çarşamba günü başlayacak. Hicri yılbaşı olarak sayılan Muharrem ayı başlangıcı, Müslümanlar için de başlangıç olacak.

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Muharrem ayı ibadetleri Diyanet ile gündemde! Muharrem ayında yapılacak ibadetler, ilk gece kılınacak namaz, okunacak dua ve zikirler neler? İşte Hicri Yılbası duası

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

Muharrem ayının 10'uncu günü Aşure Günü olarak adlandırılır. Aşure Günü 2022 yılında 28 Temmuz 2022 Cuma gününe denk geliyor. Kerbela hadisesinin anıldığı aşure gününde birçok evin mutfağında aşure pişecek ve etrafa dağıtılacak.

Muharrem ayı ibadetleri Diyanet ile gündemde! Muharrem ayında yapılacak ibadetler, ilk gece kılınacak namaz, okunacak dua ve zikirler neler? İşte Hicri Yılbası duası

MUHARREM AYI NAMAZI VAR MI?

Mübarek gün ve gecelerde farz, vacip hükmünde bağlayıcı özel bir ibadet şekli yoktur. Sahih kaynaklarda Muharrem ayına özel bir nafile namazın olduğuna dair herhangi bir rivayet mevcut değildir.

Mübarek gün ve gecelerde kaza namazları olanların öncelikle kaza namazlarını kılmaları uygun olur. Ayrıca Kur'an okumak ve anlamak, dinî eserlerden istifade etmek, zikir ve salavatla meşgul olmak da unutulmamalıdır.

Muharrem ayı içerisinde oruç tutmak ise, müstehabtır. Bu ayın başında, sonunda veya ortasında yani 13, 14, 15'inci günlerinde ya da 9, 10 veya 10 ve 11'inci günlerinde oruç tutulabilir.

Resûl-i Ekrem (s.a.s.) şöyle buyurmuşlardır: "Ramazan orucu dışında en faziletli oruç, Allah'ın ayı Muharremde tutulan oruçtur. Farzlar dışında en faziletli namaz da gece namazıdır." (Müslim, Sıyâm, 202-203; Ebû Dâvûd, Savm 55; Tirmizî, Salât, 212; Nesâî, Kıyâmü'l-leyl, 6)

Muharrem ayı ibadetleri Diyanet ile gündemde! Muharrem ayında yapılacak ibadetler, ilk gece kılınacak namaz, okunacak dua ve zikirler neler? İşte Hicri Yılbası duası

Muharrem ayının onuncu gününe de, âşûrâ günü denmektedir. Resûlullah (s.a.s.), "Âşûrâ günü orucunun önceki yılın (küçük) günahlarına keffâret olacağını umarım." (Tirmizî, Savm, 48) buyurarak, ümmetine bu günde oruç tutmayı tavsiye etmişlerdir. Âşûrâ günü oruç tutmakla ilgili olarak İbn Abbâs (r.a.) şöyle anlatıyor: "Resûlullah (s.a.s.) Medine'ye gelince, Yahûdilerin âşûre günü oruç tuttuklarını gördü. Onlara, 'Bu da ne (niçin oruç tutuyorsunuz)?' diye sordu. 'Bu, salih (hayırlı) bir gündür. Allah, o günde İsrâiloğullarını düşmanlarından kurtardı. (Şükür olarak) Mûsâ o gün oruç tuttu.' dediler. Resûlullah (s.a.s.) da, 'Ben Mûsâ'ya sizden daha yakınım' buyurup o gün oruç tuttu ve müslümanlara da tutmalarını tavsiye etti." (Buhârî, Savm, 69; Müslim, Sıyâm 127; Ebû Dâvûd, Savm, 65)

Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminde Yahûdiler sadece Muharrem ayının 10. (âşûrâ) gününde oruç tuttuklarından, onlarınkine benzememesi için öncesine veya sonuna bir gün ilave edilerek oruç tutulmasını tavsiye etmiştir. Bazı rivayetlerde ise bir öncesine ve bir sonrasına ilave ederek üç gün oruç tutulmasını tavsiye etmiştir (Müttekî, Kenzü'l-ummâl, VIII, 570). Bu nedenle âşûrâ günü oruç tutulurken önemli olan âşûrâ gününü yalnız tutmamaktır. Bir önceki veya sonraki günü ilaveyle iki gün oruç tutulabileceği gibi her ikisini de ilave ederek üç gün de tutulabilir.

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