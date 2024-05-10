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Haberler Fotohaber ÖĞRETMEN İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSU | MEB öğretmen il içi yer değiştirme ne zaman, kontenjanlar açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 10.05.2024 10:26 Güncelleme Tarihi: 10.05.2024 10:26

ÖĞRETMEN İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSU | MEB öğretmen il içi yer değiştirme ne zaman, kontenjanlar açıklandı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değişme takvimi yayınlandı. MEB tarafından yapılan açıklamaya göre öğretmen il içi tayin başvuruları mebbis.meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu üzerinden gerçekleşecek. Okullar ihtiyaç halinde il içi ihtiyaç listelerini il milli eğitim müdürlüklerine iletecek. Peki, 2024 öğretmen il içi yer değiştirme başvurusu ne zaman? MEB öğretmen il içi ihtiyaç listesi açıklandı mı? İşte, il içi öğretmen tayin başvurusu takvimi ve ayrıntılar.

ÖĞRETMEN İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSU | MEB öğretmen il içi yer değiştirme ne zaman, kontenjanlar açıklandı mı?

2024 yılı öğretmenlerin il içi yer değiştirme başvuru takvimi yayında. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayla öğretmenlerin il içi atamaları Mayıs ayında başlayacak. Atamalar tercihler göz önünde bulundurularak hizmet puanına göre değerlendirilecek. İl içi tayin işlemleri MEBBİS üzerinden gerçekleştirilecek. Peki, öğretmen il içi tayin başvurusu ne zaman? İl içi ihtiyaç listesi yayınlandı mı?

ÖĞRETMEN İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSU | MEB öğretmen il içi yer değiştirme ne zaman, kontenjanlar açıklandı mı?

İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından kadrolu öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin duyuru yayımlandı. Öğretmenlerin 2024 yılına ait il içi isteğe bağlı yer değiştirme işlemleri duyurusuna göre başvurular, 13-17 Mayıs arasında alınacak. Atamalar ise 22 Mayıs'ta valilikler tarafından yapılacak.

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ÖĞRETMEN İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSU | MEB öğretmen il içi yer değiştirme ne zaman, kontenjanlar açıklandı mı?

ATAMALAR NASIL YAPILACAK?
1. İl içi yer değişikliğine başvuracak öğretmenlerin hizmet puanları, başvuruların son günü olan 17 Mayıs 2024 tarihi dikkate alınarak belirlenecektir.
2. İl içi yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurası ile belirlenecektir.

ÖĞRETMEN İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSU | MEB öğretmen il içi yer değiştirme ne zaman, kontenjanlar açıklandı mı?

İL İÇİ ÖĞRETMEN İHTİYAÇ LİSTESİ AÇIKLANDI MI?
İl ,içi atama kontenjanları il milli eğitim müdürlükleri tarafından yayınlanıyor. İllerin milli eğitim müdürlüklerinin resmi sitesinden takip edebilirsiniz.

ÖĞRETMEN İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSU | MEB öğretmen il içi yer değiştirme ne zaman, kontenjanlar açıklandı mı?

ÖĞRETMEN İL İÇİ BAŞVURU EKRANI
Başvurular MEBBİS ekranı üzerinden gerçekleşecek. Başvuru işlemleri 13 Mayıs'ta açıldığı zaman aşağıdaki ekrandan işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

MEBBİS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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