Giriş Tarihi: 10.05.2024 10:26
Güncelleme Tarihi: 10.05.2024
10:26
ÖĞRETMEN İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSU | MEB öğretmen il içi yer değiştirme ne zaman, kontenjanlar açıklandı mı?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değişme takvimi yayınlandı. MEB tarafından yapılan açıklamaya göre öğretmen il içi tayin başvuruları mebbis.meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu üzerinden gerçekleşecek. Okullar ihtiyaç halinde il içi ihtiyaç listelerini il milli eğitim müdürlüklerine iletecek. Peki, 2024 öğretmen il içi yer değiştirme başvurusu ne zaman? MEB öğretmen il içi ihtiyaç listesi açıklandı mı? İşte, il içi öğretmen tayin başvurusu takvimi ve ayrıntılar.