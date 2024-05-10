ÖĞRETMEN İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSU | MEB öğretmen il içi yer değiştirme ne zaman, kontenjanlar açıklandı mı?

ATAMALAR NASIL YAPILACAK?

1. İl içi yer değişikliğine başvuracak öğretmenlerin hizmet puanları, başvuruların son günü olan 17 Mayıs 2024 tarihi dikkate alınarak belirlenecektir.

2. İl içi yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurası ile belirlenecektir.