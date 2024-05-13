Giriş Tarihi: 13.05.2024 09:59
Güncelleme Tarihi: 13.05.2024
10:00
Öğretmen il içi tayin başvuru ekranı MEBBİS | 2024 Öğretmen il içi yer değiştirme başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?
Öğretmen il içi tayin başvuru ekranı MEBBİS üzerinden erişime açılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) öğretmenlerin il içi yer değiştirme takvimi duyuruldu. Bulunduğu il içinde yer değişikliği yapmak isteyen kadrolu öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları başlıyor. Başvurular, MEBBİS üzerinden Elektronik Başvuru Formu doldurularak yapılacak. İl içi tayin ihtiyaç (kontenjan) listeleri göz önünde bulundurulacak. Peki, 2024 Öğretmen il içi yer değiştirme başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? İşte, MEB ile Öğretmen yer değiştirme başvuru şartları ve ekranı…