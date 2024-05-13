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Haberler Fotohaber Öğretmen il içi tayin başvuru ekranı MEBBİS | 2024 Öğretmen il içi yer değiştirme başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?
Giriş Tarihi: 13.05.2024 09:59 Güncelleme Tarihi: 13.05.2024 10:00

Öğretmen il içi tayin başvuru ekranı MEBBİS | 2024 Öğretmen il içi yer değiştirme başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

Öğretmen il içi tayin başvuru ekranı MEBBİS üzerinden erişime açılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) öğretmenlerin il içi yer değiştirme takvimi duyuruldu. Bulunduğu il içinde yer değişikliği yapmak isteyen kadrolu öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları başlıyor. Başvurular, MEBBİS üzerinden Elektronik Başvuru Formu doldurularak yapılacak. İl içi tayin ihtiyaç (kontenjan) listeleri göz önünde bulundurulacak. Peki, 2024 Öğretmen il içi yer değiştirme başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? İşte, MEB ile Öğretmen yer değiştirme başvuru şartları ve ekranı…

Öğretmen il içi tayin başvuru ekranı MEBBİS | 2024 Öğretmen il içi yer değiştirme başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

Öğretmen il içi yer değiştirme başvurusu ne zaman sorusu yanıt buldu. MEB'e bağlı eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenlerin 2024 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme işlemleri, MEB Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yapılacak. Buna göre başvurular 13-17 Mayıs tarihleri arasında alınacak. Atamalar ise valilikler tarafından yapılacak olup öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek. Öğretmen il içi atama başvuru şartları, kontenjanları ve ihtiyaç listesi araştırmaları hız kazandı. Peki, 2024 Öğretmen il içi tayin başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? İşte, Öğretmen il içi yer değiştirme başvurusu MEBBİS ekranı.

Öğretmen il içi tayin başvuru ekranı MEBBİS | 2024 Öğretmen il içi yer değiştirme başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

ÖĞRETMEN İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Millî Eğitim Bakanlığınca (MEB), kadrolu öğretmenlerin 2024 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin duyuru www.personel.meb.gov.tr adresinde yayımlandı.

Buna göre il içi isteğe bağlı yer değişikliği başvuruları, 13 Mayıs Pazartesi başlayacak ve 17 Mayıs 2024 tarihinde sona erecek. Atamalar ise 22 Mayıs 2024 tarihinde valilikler tarafından gerçekleştirilecek.

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Öğretmen il içi tayin başvuru ekranı MEBBİS | 2024 Öğretmen il içi yer değiştirme başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

ÖĞRETMEN İL İÇİ TAYİN BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Öğretmen il içi yer değiştirme başvuruları, mebbis.meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacak.

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Öğretmen il içi tayin başvuru ekranı MEBBİS | 2024 Öğretmen il içi yer değiştirme başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenler; Elektronik Başvuru Formu'na yansıtılacak kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı, hizmet süresi, hizmet puanı ve benzeri bilgilerini başvuru yapmadan önce MEBBİS e-Personel Modülünden (Özlük) kontrol ederek yanlış ya da eksik bilgilerinin düzeltilmesini belgeye dayalı olarak eğitim kurumu, ilçe veya il millî eğitim müdürlüklerinden talep edecekler.

Atamalar öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek olup başvuru kayıt işlemi yapıldıktan sonra hizmet puanlarına etki edecek değişiklikler başvuru sistemine yansımayacağından, ilgililerin hizmet puanına etki edecek değişiklikleri yer değiştirme başvurusunu yapmadan önce tamamlamaları gerekmektedir.

Öğretmen il içi tayin başvuru ekranı MEBBİS | 2024 Öğretmen il içi yer değiştirme başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

Öğretmenler, il içi yer değişikliği başvurularında en çok 40 eğitim kurumu tercih edebileceklerdir.

Yurt dışında görevlendirilenler ile aylıksız izinli olan öğretmenlerden yurt dışı görev süresi veya aylıksız izinlerinin 30 Eylül 2024 tarihine kadar sona ereceğini belgelendirenler, diğer şartları da taşımaları kaydıyla yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir. Yer değişikliği gerçekleştirilen öğretmenlerden en geç 4 Ekim 2024 tarihi itibarıyla görevine başlamayanların atamaları il millî eğitim müdürlüklerince iptal edilecektir.

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