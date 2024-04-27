Giriş Tarihi: 27.04.2024 21:42
Güncelleme Tarihi: 27.04.2024
21:42
SAĞLIK BAKANLIĞI 36 BİN PERSONEL ALIMI | Sağlık Bakanlığı personel alımı kadro ve branş dağılımı belli mi, şartları neler?
Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 36 bin personel alımı gerçekleştirilecek. Sağlık Bakanlığı kontenjan ve kadro sayılarını Resmi Gazete'de yayımlandı. İlan yayımlandıktan sonra binlerce sağlık personeli tarafından araştırılmaya başladı. İlana göre 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 498 tabip, 32 bin 464 de uzman tabip istihdamı gerçekleştirilecek. İlana başvuru yapacak adaylar başvuru tarihlerine ve branş dağılımlarına odaklandı. Peki, Sağlık Bakanlığı sözleşmeli sağlık personeli alımı başvuruları ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı kadro ve branş dağılımı açıklandı mı, şartları neler? İşte detaylar