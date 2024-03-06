SANDIK KOKUSU 13. BÖLÜM İZLE | Show TV dizi ekranı ile Sandık Kokusu son bölüm izle tek parça

Peki gerçekleri öğrenen Hasan, Karsu ve Atilla için nasıl planlar yapar? Diğer yandan Karsu ve Atilla buluşur. Bu onlar için çok özel bir gece olacaktır. Reha'nın keyfine diyecek yoktur. Lale ile ilgili önemli bir gelişme için sitede yemek düzenlemiş ve herkesi davet etmiştir. Peki herkesi şok edecek bu gelişme nedir?