SANDIK KOKUSU 13. BÖLÜM İZLE | Show TV dizi ekranı ile Sandık Kokusu son bölüm izle tek parça

Giriş Tarihi: 06.03.2024 20:37
Güncelleme Tarihi: 06.03.2024
20:37
Sandık Kokusu 13. bölüm izle gündemdeki yerini aldı. Show TV'nin başrollerini Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger, Necip Memili'nin paylaştığı yeni dizisi Sandık Kokusu yeni bölümleri ile her hafta çarşamba seyircisiyle buluşuyor. Dizide üç çocuk annesi Karsu'nun yaşadığı büyük bir travma sonrası Adana'dan İstanbul'a gelişi ve hayata yeniden tutunma hikayesi anlatılıyor. İşte, Show TV dizi ekranı ile Sandık Kokusu 13. bölüm izle tek parça, kesintisiz, full HD seçenekleri.