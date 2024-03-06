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Haberler Fotohaber SANDIK KOKUSU 13. BÖLÜM İZLE | Show TV dizi ekranı ile Sandık Kokusu son bölüm izle tek parça
Giriş Tarihi: 06.03.2024 20:37 Güncelleme Tarihi: 06.03.2024 20:37

SANDIK KOKUSU 13. BÖLÜM İZLE | Show TV dizi ekranı ile Sandık Kokusu son bölüm izle tek parça

Sandık Kokusu 13. bölüm izle gündemdeki yerini aldı. Show TV'nin başrollerini Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger, Necip Memili'nin paylaştığı yeni dizisi Sandık Kokusu yeni bölümleri ile her hafta çarşamba seyircisiyle buluşuyor. Dizide üç çocuk annesi Karsu'nun yaşadığı büyük bir travma sonrası Adana'dan İstanbul'a gelişi ve hayata yeniden tutunma hikayesi anlatılıyor. İşte, Show TV dizi ekranı ile Sandık Kokusu 13. bölüm izle tek parça, kesintisiz, full HD seçenekleri.

SANDIK KOKUSU 13. BÖLÜM İZLE | Show TV dizi ekranı ile Sandık Kokusu son bölüm izle tek parça

Sandık Kokusu yeni bölüm izle Show TV ekranlarında yerini aldı. Başrollerini Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger, Necip Memili'nin paylaştığı Sandık Kokusu bu hafta 13. bölümü ile ekrana geliyor. Bu haftaki bölümde Atilla'nın Ozan adına Karsu'ya mesaj attığı ortaya çıkınca Karsu sinirlenir ve Atilla bir açıklama yapmak zorunda kalır. İşte, Sandık Kokusu 13. bölüm izle tek parça, kesintisiz, full HD seçenekleri ile burada.

SANDIK KOKUSU 13. BÖLÜM İZLE | Show TV dizi ekranı ile Sandık Kokusu son bölüm izle tek parça

SANDIK KOKUSU 13. BÖLÜM İZLE

Başrollerini Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger, Necip Memili'nin paylaştığı Sandık Kokusu bu hafta 13. bölümü ile ekrana geliyor.

6 Mart 2024 tarihli yeni bölümü izlemek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

https://www.showtv.com.tr/canli-yayin

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SANDIK KOKUSU 13. BÖLÜM İZLE | Show TV dizi ekranı ile Sandık Kokusu son bölüm izle tek parça

SANDIK KOKUSU 13. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Atilla'nın Ozan adına Karsu'ya mesaj attığı ortaya çıkınca Karsu sinirlenir ve Atilla bir açıklama yapmak zorunda kalır. Atilla'nın Ozan adına Karsu'ya mesaj attığı ortaya çıkınca Karsu sinirlenir ve Atilla bir açıklama yapmak zorunda kalır. Lale evine döndüğünde Atilla ile arasında olanları düşünür.

SANDIK KOKUSU 13. BÖLÜM İZLE | Show TV dizi ekranı ile Sandık Kokusu son bölüm izle tek parça

Atilla'nın gerçek kimliğini öğrenmek Lale'yi nasıl etkileyecektir? Bildiklerini saklayabilecek midir? Reha ortalığı karıştırmak için hazırdır. Atilla'nın sırrını öğrenir öğrenmez soluğu Hasan'ın yanında alır.

SANDIK KOKUSU 13. BÖLÜM İZLE | Show TV dizi ekranı ile Sandık Kokusu son bölüm izle tek parça

Peki gerçekleri öğrenen Hasan, Karsu ve Atilla için nasıl planlar yapar? Diğer yandan Karsu ve Atilla buluşur. Bu onlar için çok özel bir gece olacaktır. Reha'nın keyfine diyecek yoktur. Lale ile ilgili önemli bir gelişme için sitede yemek düzenlemiş ve herkesi davet etmiştir. Peki herkesi şok edecek bu gelişme nedir?

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