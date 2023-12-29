Giriş Tarihi: 29.12.2023 23:54
Güncelleme Tarihi: 29.12.2023
23:54
SON DAKİKA AKDENİZ DEPREM | 29 Aralık Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile Akdeniz’de deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
Son dakika Akdeniz deprem haberi ile sarsıldı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile duyurulan 3 üzerindeki sarsıntının ardından bölge sakinleri ''Az önce Akdeniz'de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?'' sorularına yanıt arıyor. Akdeniz deprem şiddeti, büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgiler AFAD ve Kandilli son depremler verileri ile belli oldu. İşte, 29 Aralık 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika Akdeniz depremi bilgileri.