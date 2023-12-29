Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber SON DAKİKA AKDENİZ DEPREM | 29 Aralık Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile Akdeniz’de deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 29.12.2023 23:54 Güncelleme Tarihi: 29.12.2023 23:54

SON DAKİKA AKDENİZ DEPREM | 29 Aralık Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile Akdeniz’de deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Son dakika Akdeniz deprem haberi ile sarsıldı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile duyurulan 3 üzerindeki sarsıntının ardından bölge sakinleri ''Az önce Akdeniz'de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?'' sorularına yanıt arıyor. Akdeniz deprem şiddeti, büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgiler AFAD ve Kandilli son depremler verileri ile belli oldu. İşte, 29 Aralık 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika Akdeniz depremi bilgileri.

SON DAKİKA AKDENİZ DEPREM | 29 Aralık Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile Akdeniz’de deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Son dakika Akdeniz deprem ile sallandı. Akşam saatlerinde meydana gelen 3 üzerindeki depremin ardından endişe ve paniğe sürüklenen vatandaşlar arama motorlarına yöneldi. Son dakika Akdeniz'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde sorusu AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verileri ile belli oldu. Peki, az önce Akdeniz'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkezi neresi? İşte, 29 Aralık 2023 Akdeniz depremi bilgileri...

SON DAKİKA AKDENİZ DEPREM | 29 Aralık Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile Akdeniz’de deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
AKDENİZ DEPREM SON DAKİKA
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.19'da merkez üssü Akdeniz olan, 3.8 büyüklüğünde bir sarsıntı gerçekleşti.
Depremin 6.24 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA AKDENİZ DEPREM | 29 Aralık Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile Akdeniz’de deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

AFAD VERİLERİ İLE AKDENİZ DEPREM BİLGİLERİ

Büyüklük: 3.8 (Mw)

Yer: Akdeniz

Tarih: 2023-12-29

Saat: 21:19:50

Derinlik: 6.24 km

SON DAKİKA AKDENİZ DEPREM | 29 Aralık Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile Akdeniz’de deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile yaşanan son depremlerin merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgisi ile kamuoyunun bilgisine sunuluyor. Yaşadığı bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar bu kaynaklar sayesinde bölgesinde meydana gelen sarsıntıların nedeni, merkezi, derinliği, şiddeti gibi bilgilere erişebiliyor.

SON DAKİKA AKDENİZ DEPREM | 29 Aralık Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile Akdeniz’de deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile ülkemizde yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek ediliyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA