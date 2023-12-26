SQUİD GAME 2. SEZON BAŞLIYOR 🎬 Oyuncu kadrosu belli oldu! "Kadroda Eski Bir K-Pop Yıldızı da Var" Netflix Squid Game yeni sezon tarihi ne zaman?

Squid Game'in 2. sezonu onaylandı! Yeni sezonu için heyecanlı olan hayranları popüler dizinin son sezonunda neler olacağını merak ediyor. Squid Game yayınlandığı dönemde sosyal medyayı kasıp kavurdu ve Netflix'in en popüler yabancı dil dizisi haline geldi. Squid Game'in ikinci sezonun geliyor olması bekleyenler için sürpriz olmadı. Çünkü Güney Kore'den gelen ve ilk sezonuyla 14 Primetime Emmy Ödülü adaylığı kazanan bu düşündürücü ve farklı hikaye oldukça beğenildi. Anlatılacak çok daha fazla hikayeyi içerisinde barındıran fenomen dizi yeni sezonuyla hayranlarını sevindirmeye hazırlanıyor. Peki, Squid Game 2. sezon ne zaman, yeni sezon tarihi belli oldu mu?