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Haberler Fotohaber SQUİD GAME 2. SEZON BAŞLIYOR 🎬 Oyuncu kadrosu belli oldu! "Kadroda Eski Bir K-Pop Yıldızı da Var" Netflix Squid Game yeni sezon tarihi ne zaman?
Giriş Tarihi: 26.12.2023 15:35 Güncelleme Tarihi: 26.12.2023 15:35

SQUİD GAME 2. SEZON BAŞLIYOR 🎬 Oyuncu kadrosu belli oldu! "Kadroda Eski Bir K-Pop Yıldızı da Var" Netflix Squid Game yeni sezon tarihi ne zaman?

Squid Game'in 2. sezonu onaylandı! Yeni sezonu için heyecanlı olan hayranları popüler dizinin son sezonunda neler olacağını merak ediyor. Squid Game yayınlandığı dönemde sosyal medyayı kasıp kavurdu ve Netflix'in en popüler yabancı dil dizisi haline geldi. Squid Game'in ikinci sezonun geliyor olması bekleyenler için sürpriz olmadı. Çünkü Güney Kore'den gelen ve ilk sezonuyla 14 Primetime Emmy Ödülü adaylığı kazanan bu düşündürücü ve farklı hikaye oldukça beğenildi. Anlatılacak çok daha fazla hikayeyi içerisinde barındıran fenomen dizi yeni sezonuyla hayranlarını sevindirmeye hazırlanıyor. Peki, Squid Game 2. sezon ne zaman, yeni sezon tarihi belli oldu mu?

SQUİD GAME 2. SEZON BAŞLIYOR 🎬 Oyuncu kadrosu belli oldu! Kadroda Eski Bir K-Pop Yıldızı da Var Netflix Squid Game yeni sezon tarihi ne zaman?

Netflix'te şimdiye kadarki en popüler dizi olma unvanını koruyan(yayınlandıktan sonraki ilk ayda izlenme saatlerine göre) Squid Game, hayatlarında başarısız olduğu düşünülen insanların hikayesine odaklandı. Onlara büyük miktarda para kazanma şansı verecek bir yarışmaya davet edildiler. Yayınlanan bu konsept izleyicilerle anında bağlantı kurdu ve özel bir hayran kitlesi yarattı. Öyle ki hayranları ikinci sezonun geleceğinden emindi. Dizisinin bu kadar sevilmesinin bir realite oyun programı olan Squid Game: The Challenge yayınlandı ve çok beğenildi. Squid Game 'in 2. sezonun neler getireceğine dair hala birçok soru işareti var.

SQUİD GAME 2. SEZON BAŞLIYOR 🎬 Oyuncu kadrosu belli oldu! Kadroda Eski Bir K-Pop Yıldızı da Var Netflix Squid Game yeni sezon tarihi ne zaman?

YENİ OYUNCULAR BELLİ OLDU!

Yaz aylarında Squid Game'in ikinci sezonunun kadrosuna sekiz yeni oyuncunun eklendiği ortaya çıktı.

Bu aktörler arasında Park Gyu-young, Jo Yu-ri, Kang Ae-sim, Lee David, Lee Jin-uk, Choi Seung-hyun, Roh Jae-won ve Won Ji-an yer alıyor. Bu oyuncular, Netflix'in X'teki (eski adıyla Twitter) tamamı siyah giyinmiş bir gönderiyle resmen açıklandı.

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SQUİD GAME 2. SEZON BAŞLIYOR 🎬 Oyuncu kadrosu belli oldu! Kadroda Eski Bir K-Pop Yıldızı da Var Netflix Squid Game yeni sezon tarihi ne zaman?

Bu duyuru, birkaç yeni oyuncunun ikinci sezona imza attığını doğrulayan bir başka duyurunun ardından geldi. Buna Yim Siwan, Kang Haneul, Park Sunghoon ve Yang Donggeun da dahildir.

Sezona yapılan bu yeni eklemeler hikaye hakkında çok fazla bilgi vermiyor ancak bunların birçoğu Seong'un oyunların arkasındaki kişileri alt etmesine yardımcı olabilir.

SQUİD GAME 2. SEZON BAŞLIYOR 🎬 Oyuncu kadrosu belli oldu! Kadroda Eski Bir K-Pop Yıldızı da Var Netflix Squid Game yeni sezon tarihi ne zaman?

SEONG Gİ-HUN İNTİKAM İÇİN GERİ DÖNECEK!

İlk sezondaki karakterlerin neredeyse tamamı öldüğü için tamamen yeni bir oyuncu kadrosunun eklenmesi gerektiği kulağa mantıklı geliyor. Ancak sonunda birkaçı hayattaydı ve çoğu da geri dönecek. Başrol oyuncusu Seong Gi-hun'u (ona Emmy Ödülü kazandıran bir rol) oynayan Lee Jung-jae geri dönüyor.

SQUİD GAME 2. SEZON BAŞLIYOR 🎬 Oyuncu kadrosu belli oldu! Kadroda Eski Bir K-Pop Yıldızı da Var Netflix Squid Game yeni sezon tarihi ne zaman?

ÖN ADAM 2. SEZONDA OYUNLARA DEVAM EDİYOR!

Geri dönen diğer oyuncular arasında oyunu denetleyen Ön Adam olarak da bilinen Hwang In-ho'yu oynayan Lee Byunghun yer alacak.

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