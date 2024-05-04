Giriş Tarihi: 04.05.2024 14:53
Güncelleme Tarihi: 04.05.2024
14:53
Star Wars Günü nedir, ne demek, neden kutlanır? 4 Mayıs Star Wars Günü hakkında o detay!
Türkçe çeviri ismiyle Yıldız Savaşları yıllar içinde filmi, bilgisayar oyunları, oyuncak figürleriyle birçok alanda kendine yer edindi. Öyle ki 4 Mayıs Star Wars Günü olarak kutlanıyor. En çok izlenen yapımlar arasında olan ve izleyenlerden tam not alan seri 'Güç Seninle Olsun' yazılı kutlamalarıyla gündemdeki yerini aldı. Peki; Star Wars Günü nedir, ne demek, neden kutlanır? İşte, tüm detaylar...