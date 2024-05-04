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Haberler Fotohaber Star Wars Günü nedir, ne demek, neden kutlanır? 4 Mayıs Star Wars Günü hakkında o detay!
Giriş Tarihi: 04.05.2024 14:53 Güncelleme Tarihi: 04.05.2024 14:53

Star Wars Günü nedir, ne demek, neden kutlanır? 4 Mayıs Star Wars Günü hakkında o detay!

Türkçe çeviri ismiyle Yıldız Savaşları yıllar içinde filmi, bilgisayar oyunları, oyuncak figürleriyle birçok alanda kendine yer edindi. Öyle ki 4 Mayıs Star Wars Günü olarak kutlanıyor. En çok izlenen yapımlar arasında olan ve izleyenlerden tam not alan seri 'Güç Seninle Olsun' yazılı kutlamalarıyla gündemdeki yerini aldı. Peki; Star Wars Günü nedir, ne demek, neden kutlanır? İşte, tüm detaylar...

Star Wars Günü nedir, ne demek, neden kutlanır? 4 Mayıs Star Wars Günü hakkında o detay!

4 Mayıs Star Wars günü nedir en çok araştırılan arasında yer aldı. Sosyal medyada görülen paylaşımlar ardından bugünün anlam ve önemini merak edenler arama motorlarına başvurdu. 1977 yılından bu yana kitleleri etkisi altına alan Yıldız Savaşları filmi, birçok endüstride kendine yer edinmeye devam ediyor. Peki; Star Wars Günü ne demek, neden 4 Mayıs'ta kutlanır?

Star Wars Günü nedir, ne demek, neden kutlanır? 4 Mayıs Star Wars Günü hakkında o detay!

STAR WARS GÜNÜ NEDİR?

1977 yılında çekilen ilk filmi ardından 1980 ve 1983 yıllarında ilk üçleme serisine imza atan Star Wars, daha sonra 1999, 2002, 2005 yıllarında ikinci üçleme; 2015,2017,2019 yıllarında üçüncü üçleme ile efsaneler arasına girdi.

Bu kapsamda her sene 4 Mayıs tarihinde dünya genelinde Star Wars Günü olarak kutlanıyor.

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Star Wars Günü nedir, ne demek, neden kutlanır? 4 Mayıs Star Wars Günü hakkında o detay!

STAR WARS GÜNÜ NEDEN 4 MAYIS'TA KUTLANIYOR?

Star Wars Günü'nün 4 Mayıs'ta kutlanma sebebi İngilizce'deki bir kelime oyunundan kaynaklanıyor.

Filmle ilgili kült detaylar arasına giren "May the force be with you" yani "Güç seninle olsun" repliğindeki oyun 4 Mayıs tarihini işaret ediyor.

Star Wars Günü nedir, ne demek, neden kutlanır? 4 Mayıs Star Wars Günü hakkında o detay!

Filmin klasik "May the force be with you" yani "Güç seninle olsun" anlamındaki cümlesindeki 'force' (güç) kelimesi ile 'fourth' (dördüncü) kelimesinin okunuşunun benzerliği ve orijinal cümlede dilek ifade eden yardımcı fiil olarak kullanılan 'may'in aynı zamanda "Mayıs" anlamına gelmesinden yola çıkılarak "May the fourth be with you" (Mayıs'ın dördü seninle olsun.) denilerek bir kelime esprisi yapılıyor. Bu kelime esprisinin dolayı da 4 Mayıs dünya Star Wars günü olarak kutlanıyor.

Star Wars Günü nedir, ne demek, neden kutlanır? 4 Mayıs Star Wars Günü hakkında o detay!

STAR WARS NE ANLATIYOR?

Yıldız Savaşları yayınlarındaki olaylar, kurgusal bir galakside gerçekleşmektedir. Pek çok uzaylı ırkı tasvir edildiği gibi, genellikle sahiplerinin emirlerini yerine getiren robotlara da yer verilmiştir. Uzay yolculuğuna oldukça sık rastlanır, evrendeki pek çok gezegen (daha sonra Galaktik İmparatorluk olarak değişmek üzere) Galaktik Cumhuriyetin bir üyesidir.

Yıldız Savaşları'nın göze çarpan bir karakteristiği "Güç" olarak adlandırılan, yetenekli bireyler tarafından kullanılabilen, tüm evreni kapsadığına inanılan enerjidir. Yayınlanan ilk filmde "tüm canlı varlıkları sarmalayan, delip geçen, birbirine bağlayan enerji" olarak açıklanmıştır.

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