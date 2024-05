Star Wars Günü nedir, ne demek, neden kutlanır? 4 Mayıs Star Wars Günü hakkında o detay!

Filmin klasik "May the force be with you" yani "Güç seninle olsun" anlamındaki cümlesindeki 'force' (güç) kelimesi ile 'fourth' (dördüncü) kelimesinin okunuşunun benzerliği ve orijinal cümlede dilek ifade eden yardımcı fiil olarak kullanılan 'may'in aynı zamanda "Mayıs" anlamına gelmesinden yola çıkılarak "May the fourth be with you" (Mayıs'ın dördü seninle olsun.) denilerek bir kelime esprisi yapılıyor. Bu kelime esprisinin dolayı da 4 Mayıs dünya Star Wars günü olarak kutlanıyor.