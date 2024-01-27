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Haberler Fotohaber Survivor Dora kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Survivor All Star yeni yarışmacısı Uğurtan Dora geliyor!
Giriş Tarihi: 27.01.2024 18:58 Güncelleme Tarihi: 27.01.2024 18:58

Survivor Dora kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Survivor All Star yeni yarışmacısı Uğurtan Dora geliyor!

Survivor All Star 2024 sezonu tüm hızıyla devam ediyor. TV8 ekranlarında takip edilen yarışmaya yeni yarışmacılar dahil olmaya devam ediyor. O isimlerden biri de Uğurtan Dora oldu. Dokunulmazlık oyunuyla başlayan yeni isimleri gören izleyenler Survivor Dora kimdir sorusuyla araştırmalara başladı. Sutopundan jimnastiğe kadar birçok spor dalı ile ilgilenen yarışmacı gündemde. Peki; Survivor Dora kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? İşte, tüm merak edilenler…

Survivor Dora kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Survivor All Star yeni yarışmacısı Uğurtan Dora geliyor!

Survivor Dora kimdir son bölümle birlikte gündemde. Geçtiğimiz sezonlarda yarışan iddialı yarışmacı ekibe dahil oluyor. Dokunulmazlık oyununda Murat Ceylan tarafından duyurulan yeni isimler dikkat çekiyor. Bu noktada araştırmalar hız kazandı. Peki; Survivor Dora kaç yaşında, aslen nereli, mesleği nedir? İşte, detaylar...

Survivor Dora kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Survivor All Star yeni yarışmacısı Uğurtan Dora geliyor!

SURVİVOR ALL STAR YENİ YARIŞMACILARI BELLİ OLDU!

Survivor 19. bölümde yarışmaya dahil olan iki yarışmacı belli oldu. Murat Ceylan'ın açıkladığı yeni isimler şöyle:

  • Uğurtan Dora
  • Mustafa Kemal Kurt
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Survivor Dora kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Survivor All Star yeni yarışmacısı Uğurtan Dora geliyor!

SURVİVOR DORA KİMDİR?

7 Kasım 1984 İstanbul Şişli doğumlu Uğurtan Dora, Saint Benoit Fransız ve Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi'nde ortaöğretimini tamamladıktan sonra İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi'nde eğitim aldı.

Survivor Dora kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Survivor All Star yeni yarışmacısı Uğurtan Dora geliyor!

Birçok spor dalıyla ilgilenen Dora, sutopu, jimnastik, kürek, basketbol, ve fitness çalışmalarında bulundu.

Lisanslı basketbol geçmişi olan Uğurtan Dora, aynı zamanda Fas, Cezayir, Tunus ve İran'da ticaret heyeti ve bakanlar kurulu adına tercümanlık yaptı.

Survivor Dora kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Survivor All Star yeni yarışmacısı Uğurtan Dora geliyor!

Uğurtan Dora'nın oyunculuk deneyimi de var. Dora, bu zamana kadar 50'dan fazla reklamda rol almıştı.

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