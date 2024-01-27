Survivor Dora kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Survivor All Star yeni yarışmacısı Uğurtan Dora geliyor!

Giriş Tarihi: 27.01.2024 18:58
Güncelleme Tarihi: 27.01.2024
18:58
Survivor All Star 2024 sezonu tüm hızıyla devam ediyor. TV8 ekranlarında takip edilen yarışmaya yeni yarışmacılar dahil olmaya devam ediyor. O isimlerden biri de Uğurtan Dora oldu. Dokunulmazlık oyunuyla başlayan yeni isimleri gören izleyenler Survivor Dora kimdir sorusuyla araştırmalara başladı. Sutopundan jimnastiğe kadar birçok spor dalı ile ilgilenen yarışmacı gündemde. Peki; Survivor Dora kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? İşte, tüm merak edilenler…