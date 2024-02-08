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Giriş Tarihi: 08.02.2024 06:02 Güncelleme Tarihi: 08.02.2024 06:03

SURVİVOR HİLMİ CEM KİMDİR? 2024 Survivor All Star yeni yarışmacısı Hilmi Cem İntepe kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star 2024 heyecan dolu bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. SMS'in olmadığı ve performansın ön planda tutulduğu yarışmaya yeni isimler dahil oldu. Acun Ilıcalı, Hilmi Cem İntepe'nin kırmızı takımda mücadele edeceğini duyurdu. Bu noktada izleyiciler Survivor Hilmi Cem kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 2024 Survivor All Star yeni yarışmacısı Hilmi Cem İntepe hakkında merak edilenler.

SURVİVOR HİLMİ CEM KİMDİR? 2024 Survivor All Star yeni yarışmacısı Hilmi Cem İntepe kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Survivor Hilmi Cem kimdir, kaç yaşında ve nereli soruları son bölümle birlikte en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. TV8'in sevilen yarışma programı Survivor All Star 2024 sezonu tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmada bu yıl performans gösteren yarışmacılardan biri de Hilmi Cem İntepe olacak. Kırmızı takımda yer alacak ünlü isim, 2013'te katıldığı yarışmadan birincilikle ayrılmıştı. Peki, 2024 Survivor All Star yarışmacısı Hilmi Cem İntepe kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İşte, Hilmi Cem İntepe hayatı, boyu ve kilosu hakkında tüm bilgiler.

SURVİVOR HİLMİ CEM KİMDİR? 2024 Survivor All Star yeni yarışmacısı Hilmi Cem İntepe kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

KIRMIZI TAKIMA DAHİL OLDU!

Kırmızı takıma dahil olacak erkek yarışmacılardan biri Hilmi Cem İntepe oldu.

2013 sezonunda yarışan ve yarışmadan birincilikle ayrılan Hilmi Cem İntepe, bu sezon Acun Ilıcalı tarafından Survivor All Star'a alındı.

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SURVİVOR HİLMİ CEM KİMDİR? 2024 Survivor All Star yeni yarışmacısı Hilmi Cem İntepe kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

HİLMİ CEM İNTEPE KİMDİR?

Hilmi Cem İntepe, 1992'de Muğla'nın Menteşe ilçesinin Yenice Mahallesi'nde dünyaya geldi. 18 yaşına kadar Bodrum'un Güvercinlik Mahallesi'nde yaşadı. 17 yaşında Latin danslarına yazıldı ve birçok kere salsada Türkiye Gençler Şampiyonu oldu.

Ekranlara ilk defa Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasındaki dans gösterisiyle çıktı.

SURVİVOR HİLMİ CEM KİMDİR? 2024 Survivor All Star yeni yarışmacısı Hilmi Cem İntepe kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

2013'te Survivor yarışmasına katıldı ve yarışmadan birincilikle ayrıldı. Daha sonra Survivor All Star'a da katıldı.

İlk oyunculuk deneyimini Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Yavuz karakteri ile yaptı. Sonrasında Çalıkuşu, Stajyer Mafya, Çılgın Dersane 4: Ada gibi dizi ve filmlerde rol aldı.

2016-2017 yılları arasında yayımlanan Bodrum Masalı adlı dizide da Kelebek karakterini canlandırdı.

SURVİVOR HİLMİ CEM KİMDİR? 2024 Survivor All Star yeni yarışmacısı Hilmi Cem İntepe kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

2023 yılında Hür dijital platform dizisinde Üsteğmen Gökhan Avcı başrolünde oynadı. Aynı zamanda 2023 yapımı Sevda Mecburi İstikamet filminde Genco rolüyle konuk oyuncu olarak yer aldı.

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