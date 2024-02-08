SURVİVOR HİLMİ CEM KİMDİR? 2024 Survivor All Star yeni yarışmacısı Hilmi Cem İntepe kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Giriş Tarihi: 08.02.2024 06:02
Güncelleme Tarihi: 08.02.2024
06:03
TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star 2024 heyecan dolu bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. SMS'in olmadığı ve performansın ön planda tutulduğu yarışmaya yeni isimler dahil oldu. Acun Ilıcalı, Hilmi Cem İntepe'nin kırmızı takımda mücadele edeceğini duyurdu. Bu noktada izleyiciler Survivor Hilmi Cem kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 2024 Survivor All Star yeni yarışmacısı Hilmi Cem İntepe hakkında merak edilenler.