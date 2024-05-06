Giriş Tarihi: 06.05.2024 14:35
Güncelleme Tarihi: 06.05.2024
14:35
The King's Man: Başlangıç filmi konusu ne, oyuncuları kimler? The King's Man: Başlangıç bu akşam TV’de!
ATV'de yayınlanacak olan The King's Man: Başlangıç filmi bu akşam ilk kez TV'de. 7 Ocak 2022'de vizyona giren " The King's Man: Başlangıç " bu akşam ATV'de ekranlara geliyor. 1.Dünya Savaşı zamanında geçen ve ilk bağımsız istihbarat ajansı olan "King's Man"in nasıl kurulduğunu anlatan yapım serinin üçüncü ve son filmi.. Diğer filmlerden farklı olarak örgütün nasıl kurulduğunu anlıyor. Peki, The King's Man: Başlangıç, filmi konusu ne, oyuncuları kim?