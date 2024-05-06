Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber The King's Man: Başlangıç filmi konusu ne, oyuncuları kimler? The King's Man: Başlangıç bu akşam TV’de!
Giriş Tarihi: 06.05.2024 14:35 Güncelleme Tarihi: 06.05.2024 14:35

The King's Man: Başlangıç filmi konusu ne, oyuncuları kimler? The King's Man: Başlangıç bu akşam TV’de!

ATV'de yayınlanacak olan The King's Man: Başlangıç filmi bu akşam ilk kez TV'de. 7 Ocak 2022'de vizyona giren " The King's Man: Başlangıç " bu akşam ATV'de ekranlara geliyor. 1.Dünya Savaşı zamanında geçen ve ilk bağımsız istihbarat ajansı olan "King's Man"in nasıl kurulduğunu anlatan yapım serinin üçüncü ve son filmi.. Diğer filmlerden farklı olarak örgütün nasıl kurulduğunu anlıyor. Peki, The King's Man: Başlangıç, filmi konusu ne, oyuncuları kim?

The King’s Man: Başlangıç filmi konusu ne, oyuncuları kimler? The King’s Man: Başlangıç bu akşam TV’de!

2022 yılı yapımı olan The King's Man: Başlangıç filmi bu akşam ilk defa TV'de izleyici karşısına çıkıyor. ATV'nin yayın akışını kontrol edenler The King's Man: Başlangıç filmini araştırmaya koyuldular. Bilim kurgu ve aksiyon türünde olan The King's Man: Başlangıç filmi konusu ve oyuncuları

The King’s Man: Başlangıç filmi konusu ne, oyuncuları kimler? The King’s Man: Başlangıç bu akşam TV’de!

THE KİNG'S MAN: BAŞLANGIÇ FİLMİ KONUSU

1.Dünya Savaşı zamanında geçen ve ilk bağımsız istihbarat ajansı olan "King's Man"in nasıl kurulduğunu anlatan filmde Ralph Fiennes'i Oxford Dükü olarak göreceğiz. Mottosu "saf ama gaddar, medeni ama acımasız" olan ajansın yeni üyesi Conrad'ın eğitimini, kullandığı ekipmanları ve gidilen ilk görevi konu alan film serinin üçüncü ve son filmi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
The King’s Man: Başlangıç filmi konusu ne, oyuncuları kimler? The King’s Man: Başlangıç bu akşam TV’de!

THE KİNG'S MAN: BAŞLANGIÇ OYUNCULARI

Ralph Fiennes

Gemma Arterton

Rhys Ifans

Matthew Goode

Tom Hollander

Harris Dickinson

Djimon Hounsou

The King’s Man: Başlangıç filmi konusu ne, oyuncuları kimler? The King’s Man: Başlangıç bu akşam TV’de!

SERİNİN DİĞER FİLMLERİ

Kingsman: Gizli Servis(2014)

Kingsman: Altın Çember(2017)

The King's Man: Başlangıç(2022)

The King’s Man: Başlangıç filmi konusu ne, oyuncuları kimler? The King’s Man: Başlangıç bu akşam TV’de!
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
SON DAKİKA