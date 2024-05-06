The King’s Man: Başlangıç filmi konusu ne, oyuncuları kimler? The King’s Man: Başlangıç bu akşam TV’de!

THE KİNG'S MAN: BAŞLANGIÇ FİLMİ KONUSU

1.Dünya Savaşı zamanında geçen ve ilk bağımsız istihbarat ajansı olan "King's Man"in nasıl kurulduğunu anlatan filmde Ralph Fiennes'i Oxford Dükü olarak göreceğiz. Mottosu "saf ama gaddar, medeni ama acımasız" olan ajansın yeni üyesi Conrad'ın eğitimini, kullandığı ekipmanları ve gidilen ilk görevi konu alan film serinin üçüncü ve son filmi.