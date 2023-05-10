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Haberler Fotohaber SON DAKİKA: Toplu iş sözleşmesi imzalandı mı 2023, zam oranı belli oldu mu? 700 bin kamu işçisi zam oranı ne kadar oldu, yüzde kaç zam yapıldı?
Giriş Tarihi: 10.05.2023 11:41 Güncelleme Tarihi: 10.05.2023 11:41

SON DAKİKA: Toplu iş sözleşmesi imzalandı mı 2023, zam oranı belli oldu mu? 700 bin kamu işçisi zam oranı ne kadar oldu, yüzde kaç zam yapıldı?

Toplu iş sözleşmesi son durum 2023 sıklıkla araştırıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamu işçisine zam oranı hakkında detaylı açıklamalarda bulundu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, HAK-İŞ, TÜRK-İŞ ve TÜHİS'in katılımıyla kamu işçisine zam ne kadar olacak sorusuna yanıt aradı. Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü imza aşamasına gelinirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdesi İstanbul Mitinginde verdi. Bu noktada vatandaşlar, "Toplu iş sözleşmesi imzalandı mı, ne zaman imzalanacak?" sorusuna yanıt aramakta. Peki, kamu işçisi zam oranı ne kadar 2023? İşte toplu iş sözleşmesi ve kamu işçisine zam son dakika haberleri

Kamuda toplu iş sözleşmesi imzalandı mı 2023, zam oranı belli oldu mu? 700 bin kamu işçisi zam oranı ne kadar oldu, yüzde kaç zam yapıldı?

Toplu iş sözleşmesi ne zaman imzalanacak, kamu işçisine zam ne kadar oldu soruları yanıt arıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin uzun süredir konu hakkında açıklamalarda bulunurken; son noktayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul mitinginde açıkladı. Peki, kamu işçisine zam ne kadar 2023? İşte detaylar

Kamuda toplu iş sözleşmesi imzalandı mı 2023, zam oranı belli oldu mu? 700 bin kamu işçisi zam oranı ne kadar oldu, yüzde kaç zam yapıldı?

KAMU İŞÇİSİ TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN İMZALANACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamu işçisine zam pazarlığının 9 Mayıs 2023 Salı günü saat 11.30'da açıklandı.

Kamu işçisi zammı detayları şöyle;

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Kamuda toplu iş sözleşmesi imzalandı mı 2023, zam oranı belli oldu mu? 700 bin kamu işçisi zam oranı ne kadar oldu, yüzde kaç zam yapıldı?

Kamu işçisi zammı yüzde 45 oldu.

Taban ücret ise 15 bin TL oldu.

Kamuda toplu iş sözleşmesi imzalandı mı 2023, zam oranı belli oldu mu? 700 bin kamu işçisi zam oranı ne kadar oldu, yüzde kaç zam yapıldı?

KAMU İŞÇİ ZAMMI SON DURUM

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, işçi sendikalarıyla 5 Mayıs 2023 Cuma günü görüştü.

Toplantıya TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, TÜRK-İŞ Genel Mali Sekreter Ramazan Ağar ile Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Eyüp ALEMDAR, HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcıları Yunus Değirmenci ile Osman Yıldız ile TÜHİS temsilcileri katıldı.

Kamuda toplu iş sözleşmesi imzalandı mı 2023, zam oranı belli oldu mu? 700 bin kamu işçisi zam oranı ne kadar oldu, yüzde kaç zam yapıldı?

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, toplantı sonrasında gazetecilere açıklama yaptı. Gerçekleştirilen toplantının verimli geçtiğini söyleyen Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan Arslan, "Bu toplantının sonucunda belli bir aşamayı geçtik. Umarım önümüzdeki hafta Sayın Bakanla birlikte tekrar bir araya geleceğiz.

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