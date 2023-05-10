Giriş Tarihi: 10.05.2023 11:41 Güncelleme Tarihi: 10.05.2023 11:41

SON DAKİKA: Toplu iş sözleşmesi imzalandı mı 2023, zam oranı belli oldu mu? 700 bin kamu işçisi zam oranı ne kadar oldu, yüzde kaç zam yapıldı?

Toplu iş sözleşmesi son durum 2023 sıklıkla araştırıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamu işçisine zam oranı hakkında detaylı açıklamalarda bulundu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, HAK-İŞ, TÜRK-İŞ ve TÜHİS'in katılımıyla kamu işçisine zam ne kadar olacak sorusuna yanıt aradı. Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü imza aşamasına gelinirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdesi İstanbul Mitinginde verdi. Bu noktada vatandaşlar, "Toplu iş sözleşmesi imzalandı mı, ne zaman imzalanacak?" sorusuna yanıt aramakta. Peki, kamu işçisi zam oranı ne kadar 2023? İşte toplu iş sözleşmesi ve kamu işçisine zam son dakika haberleri