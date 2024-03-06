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Haberler Fotohaber TORBA YASA 2024 HABERLERİ: Emeklilik, 3600 ek gösterge... 2. Torba yasada neler var, maddeleri ne zaman çıkacak?
Giriş Tarihi: 06.03.2024 08:04 Güncelleme Tarihi: 06.03.2024 08:05

TORBA YASA 2024 HABERLERİ: Emeklilik, 3600 ek gösterge... 2. Torba yasada neler var, maddeleri ne zaman çıkacak?

Torba yasa 2024 emeklilik, 3600 ek gösterge, Bağkur 7200 günden esnafa erken emeklilik, ev hanımlarına prim desteği gibi çalışmalar ile birlikte araştırılmaya devam ediyor. '2. Torba kanunda neler var' sorusuna yanıt arayan ilgililer özellikle emeklilikte beklenen reform üzerine araştırmalarını sürdürüyor. . Yargı Paketinin Meclis adımını tamamlaması ardından gözler TBMM gündemine ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamalarına dönmüş durumda. Peki, torba yasa maddeleri ne zaman çıkacak, içeriği nasıl? İşte, son gelişmeler...

TORBA YASA 2024 HABERLERİ: Emeklilik, 3600 ek gösterge... 2. Torba yasada neler var, maddeleri ne zaman çıkacak?

Torba yasa ne zaman çıkacak merakla bekleniyor. Oldukça kapsamlı hazırlanan çalışmada takcim adım adım işliyor. Meclis'te görüşülmesi beklenen kanun teklifinde erken emeklilik reformu özelinde Bağkur 7200 gün prim, ev hanımlarına emeklilik gibi çalışmalarla birlikte 3600 ek gösterge son durum takip ediliyor. Bakan Işıkhan'ın açıklamaları gündemdeki yerini koruyor. Peki; 2. torba yasa 2024 maddeleri neler? İşte, son haberler...

TORBA YASA 2024 HABERLERİ: Emeklilik, 3600 ek gösterge... 2. Torba yasada neler var, maddeleri ne zaman çıkacak?

2024 TORBA YASA MADDELERİ: ERKEN EMEKLİLİK ÇALIŞMASI!

Erken emeklilikte reform niteliğinde yapılacak çalışmalar adım adım işliyor! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamaları ile takip edilen hanımlarına emeklilik (prim desteği), 3600 ek gösterge, SSK-Bağkur prim eşitlemesi (7200 günden emeklilik) gibi birçok çalışma özelinde son gelişmeler şöyle:

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TORBA YASA 2024 HABERLERİ: Emeklilik, 3600 ek gösterge... 2. Torba yasada neler var, maddeleri ne zaman çıkacak?

EV HANIMLARINA EMEKLİLİK

İşte Bakan Işıkhan'ın konuşmasından başlıklar:

"Ev kadınlarımızla birlikte bu toplamsal ekonomik yaşam içerisindeyiz. Ev kadınlarına yönelik 3'te 1 prim desteği kapsamında çalışmalarımızı başlattık. Burada isteğe bağlı sigorta kapsamında bir sistem kuruyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın sözü. Biz bunu yerine getireceğiz. Bunda kesinlikle bir sapma olmayacak. Bunun zamanı ve şartları oluştuğunda zaten biz alandaki sendikalarımızdan, sivil toplum kuruluşlarından fikirler alacağız. Belli bir noktaya gelince Hazine ve Maliye Bakanlığımızın yetkilileri ile bir araya gelip düzenlemeyi hayata geçireceğiz. Zaman olarak da orta vadede bu yapılacaktır."

TORBA YASA 2024 HABERLERİ: Emeklilik, 3600 ek gösterge... 2. Torba yasada neler var, maddeleri ne zaman çıkacak?

SSK VE BAĞ-KUR PRİM EŞİTLEME

"Sosyal güvenlik sistemimizin sürdürülebilirliğini sağlamak durumundayız. Bunu biz prim gelirleriyle sağlıyoruz. En önemli gelirimiz bu. Bunun dışında bir gelirimiz yok. Vatandaşlarımızı çalışma hayatında tutmaya çalışıyoruz. Bağ-Kur'ların 9000 gün olan prim ödeme gün sayısını 7200 güne düşürme konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Bu seçim öncesi verilen bir sözdür. Mutlaka yerine getireceğiz. Bütçe disiplini doğrultusunda bu adımları atacağız."

TORBA YASA 2024 HABERLERİ: Emeklilik, 3600 ek gösterge... 2. Torba yasada neler var, maddeleri ne zaman çıkacak?

TORBA YASA 3600 EK GÖSTERGE SON DURUM

Bakan Vedat Işıkhan'ın yaptığı açıklamada konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı;

"Birinci döneme yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini en yakın zamanda hayata geçireceğiz"

Memur maaş ve ikramiyelerine yansıyacak 3600 ek gösterge düzenlemesiyle yaklaşık 5,3 milyon memuru ilgilendiren yasa, memurların unvan, görev sorumluluk ve hizmet, maaş hesaplarında büyük role sahip olacak. 86 maddelik torba yasa ile değerlendirilen çalışma takip ediliyor.

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