Giriş Tarihi: 06.03.2024 08:04
Güncelleme Tarihi: 06.03.2024
08:05
TORBA YASA 2024 HABERLERİ: Emeklilik, 3600 ek gösterge... 2. Torba yasada neler var, maddeleri ne zaman çıkacak?
Torba yasa 2024 emeklilik, 3600 ek gösterge, Bağkur 7200 günden esnafa erken emeklilik, ev hanımlarına prim desteği gibi çalışmalar ile birlikte araştırılmaya devam ediyor. '2. Torba kanunda neler var' sorusuna yanıt arayan ilgililer özellikle emeklilikte beklenen reform üzerine araştırmalarını sürdürüyor. . Yargı Paketinin Meclis adımını tamamlaması ardından gözler TBMM gündemine ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamalarına dönmüş durumda. Peki, torba yasa maddeleri ne zaman çıkacak, içeriği nasıl? İşte, son gelişmeler...