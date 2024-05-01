TORBA YASA HABERLERİ 2024: 3600 ek gösterge, Bağkur 7200, erken emeklilik... Torba yasa maddeleri ne zaman çıkacak?

Giriş Tarihi: 01.05.2024 09:58
Güncelleme Tarihi: 01.05.2024
09:58
Torba yasa 2024 son dakika haberleri gündemdeki yerini koruyor. Torba kanun içeriğinde beklenen erken emeklilik, 3600 ek gösterge, Bağkur 7200, ev hanımlarına prim desteği gibi konu başlıklarını bekleyenler arama motorlarına yönelmiş durumda. Konuya dair Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamaları takip edilirken gözler Meclis gündeminde. Peki; torba yasa maddeleri ne zaman çıkacak, neler var? İşte, son gelişmeler...