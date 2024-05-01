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Haberler Fotohaber TORBA YASA HABERLERİ 2024: 3600 ek gösterge, Bağkur 7200, erken emeklilik... Torba yasa maddeleri ne zaman çıkacak?
Giriş Tarihi: 01.05.2024 09:58 Güncelleme Tarihi: 01.05.2024 09:58

TORBA YASA HABERLERİ 2024: 3600 ek gösterge, Bağkur 7200, erken emeklilik... Torba yasa maddeleri ne zaman çıkacak?

Torba yasa 2024 son dakika haberleri gündemdeki yerini koruyor. Torba kanun içeriğinde beklenen erken emeklilik, 3600 ek gösterge, Bağkur 7200, ev hanımlarına prim desteği gibi konu başlıklarını bekleyenler arama motorlarına yönelmiş durumda. Konuya dair Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamaları takip edilirken gözler Meclis gündeminde. Peki; torba yasa maddeleri ne zaman çıkacak, neler var? İşte, son gelişmeler...

TORBA YASA HABERLERİ 2024: 3600 ek gösterge, Bağkur 7200, erken emeklilik... Torba yasa maddeleri ne zaman çıkacak?

Torba yasa maddeleri, içeriği, kapsamı TBMM gündeminde yer almaya devam ediyor. Daha önce 55 maddesi kabul edilen 86 maddelik torba kanun özelinde 3600 ek gösterge, ev hanımlarına erken emeklilik, Bağkur 7200 prim günü gibi çalışmalar sorgulanıyor. Düzenlemede hangi çalışmaların hayata geçeceği merak konusu. Peki; 2024 torba yasa ne zaman çıkacak, Meclis'ten geçti mi, son durum ne?

TORBA YASA HABERLERİ 2024: 3600 ek gösterge, Bağkur 7200, erken emeklilik... Torba yasa maddeleri ne zaman çıkacak?

2024 TORBA YASA MADDELERİ VE İÇERİĞİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın aktardığı üzere erken emeklilik reformu noktasında birçok adım atılıyor. Bağkur 7200, ev hanımlarına prim desteği, erken emeklilik, 3600 ek gösterge son durum gelişmeleri arasında takip ediliyor.

Peki, torba yasada kademeli emeklilik var mı?

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TORBA YASA HABERLERİ 2024: 3600 ek gösterge, Bağkur 7200, erken emeklilik... Torba yasa maddeleri ne zaman çıkacak?

Torba yasa çalışmalarının Meclis gündemine gelmesi ardından kademeli emeklilik de araştırılanlar arasında yerini almıştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medyadan konuyla ilgili açıklama yaptı

Bakan Işıkhan, "Gündemimizde staj sigortalılar ve kademeli emeklilikle ilgili bir çalışmamız yok." ifadelerini kullandı.

TORBA YASA HABERLERİ 2024: 3600 ek gösterge, Bağkur 7200, erken emeklilik... Torba yasa maddeleri ne zaman çıkacak?

TORBA YASADA NELER VAR?

EV HANIMLARINA EMEKLİLİK

İşte Bakan Işıkhan'ın konuşmasından kesitler:

"Ev kadınlarımızla birlikte bu toplamsal ekonomik yaşam içerisindeyiz. Ev kadınlarına yönelik 3'te 1 prim desteği kapsamında çalışmalarımızı başlattık. Burada isteğe bağlı sigorta kapsamında bir sistem kuruyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın sözü. Biz bunu yerine getireceğiz. Bunda kesinlikle bir sapma olmayacak. Bunun zamanı ve şartları oluştuğunda zaten biz alandaki sendikalarımızdan, sivil toplum kuruluşlarından fikirler alacağız. Belli bir noktaya gelince Hazine ve Maliye Bakanlığımızın yetkilileri ile bir araya gelip düzenlemeyi hayata geçireceğiz. Zaman olarak da orta vadede bu yapılacaktır."

TORBA YASA HABERLERİ 2024: 3600 ek gösterge, Bağkur 7200, erken emeklilik... Torba yasa maddeleri ne zaman çıkacak?

SSK VE BAĞ-KUR PRİM EŞİTLEME

"Sosyal güvenlik sistemimizin sürdürülebilirliğini sağlamak durumundayız. Bunu biz prim gelirleriyle sağlıyoruz. En önemli gelirimiz bu. Bunun dışında bir gelirimiz yok. Vatandaşlarımızı çalışma hayatında tutmaya çalışıyoruz. Bağ-Kur'ların 9000 gün olan prim ödeme gün sayısını 7200 güne düşürme konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Bu seçim öncesi verilen bir sözdür. Mutlaka yerine getireceğiz. Bütçe disiplini doğrultusunda bu adımları atacağız."

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