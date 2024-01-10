Giriş Tarihi: 10.01.2024 10:28
Güncelleme Tarihi: 10.01.2024
10:28
Üniversiteler tatil mi olacak? Çanakkale, Edirne ve İstanbul için kar uyarısı! 10-11 Ocak bugün ve yarın üniversiteler tatil mi?
Meteoroloji'den gelen son dakika raporlarına göre birçok bölgede kar uyarısı verildi. Tekdirdağ, Edirne, Çanakkale ve İstanbul başta olmak üzere illerde okulların tatil olup olmadığına dair kar tatili açıklamaları takip ediliyor. Bu noktada olumsuz hava koşullarından etkilenecek önlisans, lisans, yüksek lisans öğrencileri de 'üniversiteler tatil mi' sorusuna yanıt aramaya başladı. İlk açıklama Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nden (ÇOMÜ) geldi. Peki, 10-11 Ocak bugün ve yarın üniversiteler tatil mi edildi?