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Haberler Fotohaber Üniversiteler tatil mi olacak? Çanakkale, Edirne ve İstanbul için kar uyarısı! 10-11 Ocak bugün ve yarın üniversiteler tatil mi?
Giriş Tarihi: 10.01.2024 10:28 Güncelleme Tarihi: 10.01.2024 10:28

Üniversiteler tatil mi olacak? Çanakkale, Edirne ve İstanbul için kar uyarısı! 10-11 Ocak bugün ve yarın üniversiteler tatil mi?

Meteoroloji'den gelen son dakika raporlarına göre birçok bölgede kar uyarısı verildi. Tekdirdağ, Edirne, Çanakkale ve İstanbul başta olmak üzere illerde okulların tatil olup olmadığına dair kar tatili açıklamaları takip ediliyor. Bu noktada olumsuz hava koşullarından etkilenecek önlisans, lisans, yüksek lisans öğrencileri de 'üniversiteler tatil mi' sorusuna yanıt aramaya başladı. İlk açıklama Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nden (ÇOMÜ) geldi. Peki, 10-11 Ocak bugün ve yarın üniversiteler tatil mi edildi?

Üniversiteler tatil mi olacak? Çanakkale, Edirne ve İstanbul için kar uyarısı! 10-11 Ocak bugün ve yarın üniversiteler tatil mi?

Üniversiteler tatil mi sorusu kurumlar özelinde takip ediliyor. Yükseköğretim öğrencileri, MEB'e bağlı okullardan gelen kar tatili açıklamalarının ardından kendileri için sorgulamalara başladı. İllerde başlayan yoğun kar yağışı ile birlikte ulaşım olanakları kontrol ediliyor. Peki; 10-11 Ocak üniversiteler tatil mi edildi, açıklama geldi mi?

Üniversiteler tatil mi olacak? Çanakkale, Edirne ve İstanbul için kar uyarısı! 10-11 Ocak bugün ve yarın üniversiteler tatil mi?

METEOROLOJİ'DEN UYARI!

Yağışların: Marmara'nın doğusunun yüksekleri, Doğu Akdeniz ile Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir'in kuzeyi, Antalya'nın doğusu, Bolu ve Düzce'nin yüksekleri, Rize, Artvin, Kilis, Gaziantep ve Şanlıurfa çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli yağmur ve yükseklerde kuvvetli karlakarışık yağmur ve kar yağışı beklendiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, su baskını buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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Üniversiteler tatil mi olacak? Çanakkale, Edirne ve İstanbul için kar uyarısı! 10-11 Ocak bugün ve yarın üniversiteler tatil mi?

Yapılan son değerlendirmelere göre; rüzgarın Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Üniversiteler tatil mi olacak? Çanakkale, Edirne ve İstanbul için kar uyarısı! 10-11 Ocak bugün ve yarın üniversiteler tatil mi?

ÇANAKKALE'DE ÜNİVERSİTELERE KAR ENGELİ!

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde (ÇOMÜ) eğitime bir gün ara verildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, "Meteorolojik verilere göre yoğun kar yağışı devam edeceğinden öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması için Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nin tüm yerleşkelerinde 10.01.2024 Çarşamba günü eğitime 1 (bir) gün süre ile üniversitemiz senatosunca ara verilmiştir. Birimlerimizdeki bölüm ve programların ilgili tarihe denk gelen final sınavlarının telafi programları, sınavlar yine final haftasında olacak şekilde ilgili akademik birim tarafından belirlenerek ilan edilecektir" ifadelerine yer verildi.

Üniversiteler tatil mi olacak? Çanakkale, Edirne ve İstanbul için kar uyarısı! 10-11 Ocak bugün ve yarın üniversiteler tatil mi?

ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

10-11 Ocak için kar yağışı nedeniyle sorgulanan üniversitelerin durumu için Çanakkale haricinde bir ilden bilgi gelmedi. Gelişmeler takip ediliyor.

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