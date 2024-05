YARGI 92. BÖLÜM İZLE | Kanal D ile Yargı dizisi yeni bölüm canlı izle ekranı

Ilgaz ve Ceylin evlilik yıl dönümü kutlaması ertesi, yaklaşan tatillerini kendilerine has değerlendirmenin bir yolunu aramaktadır. Fakat pusuda bekleyen psikopatın Ilgaz'ı kaçırmak için harekete geçmesi an meselesidir. Umutla hayalini kurdukları güzel günler inancı, her an bir kabusa dönmek üzeredir.