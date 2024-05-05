Giriş Tarihi: 05.05.2024 18:42
Güncelleme Tarihi: 05.05.2024
18:50
YARGI 92. BÖLÜM İZLE | Kanal D ile Yargı dizisi yeni bölüm canlı izle ekranı
Her Pazar günü Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Yargı dizisi bu akşam 87. Bölümü ile yayınlanıyor. Başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı yapımın son bölümünde izleyici nefesleri tutmuştu. 92. Bölümde Ilgaz, Eren ile birlikte gerçek suçluyu adalet önüne çıkarabilmek için büyük bir uğraş vermektedir. Ceylin, Çınar'ın suçsuzluğunu kanıtlamak üzere Yekta ile birlikte ellerindeki tek ipucunun peşine düşer. Peki, Osman Zümrüt için cineyet işleyecek mi, Ilgaz'a ne oldu? Yayımlanan fragmanla birlikte "Yargı canlı izle" araştırmaları yapılmaya başladı. Soruların cevabı için Kanal D ile Yargı 92. Bölüm canlı izle