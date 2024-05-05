YARGI 92. BÖLÜM İZLE | Kanal D ile Yargı dizisi yeni bölüm canlı izle ekranı

Yekta, Rafet'in açığa çıkmasıyla birlikte Bülent ile kurduğu ilişkide yeni bir yol haritası çıkarır; önce Rafet'i kurtarmak zorundadır. Osman ise hem Zümrüt'ü hem kendi hayatını kurtaracak sürpriz bir plana girişir.

Ceylin, Çınar'ın suçsuzluğunu kanıtlamak üzere Yekta ile birlikte ellerindeki tek ipucunun peşine düşer. Ceylin yanı başındaki Yekta'nın ne İclal ile olan planlarından ne de neye bulaşmış olduğundan henüz habersizdir.