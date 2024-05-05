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Haberler Fotohaber YARGI 92. BÖLÜM İZLE | Kanal D ile Yargı dizisi yeni bölüm canlı izle ekranı
Giriş Tarihi: 05.05.2024 18:42 Güncelleme Tarihi: 05.05.2024 18:50

YARGI 92. BÖLÜM İZLE | Kanal D ile Yargı dizisi yeni bölüm canlı izle ekranı

Her Pazar günü Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Yargı dizisi bu akşam 87. Bölümü ile yayınlanıyor. Başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı yapımın son bölümünde izleyici nefesleri tutmuştu. 92. Bölümde Ilgaz, Eren ile birlikte gerçek suçluyu adalet önüne çıkarabilmek için büyük bir uğraş vermektedir. Ceylin, Çınar'ın suçsuzluğunu kanıtlamak üzere Yekta ile birlikte ellerindeki tek ipucunun peşine düşer. Peki, Osman Zümrüt için cineyet işleyecek mi, Ilgaz'a ne oldu? Yayımlanan fragmanla birlikte "Yargı canlı izle" araştırmaları yapılmaya başladı. Soruların cevabı için Kanal D ile Yargı 92. Bölüm canlı izle

YARGI 92. BÖLÜM İZLE | Kanal D ile Yargı dizisi yeni bölüm canlı izle ekranı

Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisi bu haftada birçok gizemle izleyici ekran başında meraklandırmaya devam ediyor. Son bölümde Ilgaz'ın kaçırıldığını gören izleyici neler olacağını öğrenmek adına yeni bölümü heyecanla bekliyor. Yeni bölüm için işte, Yargı canlı izle ekranı

YARGI 92. BÖLÜM İZLE | Kanal D ile Yargı dizisi yeni bölüm canlı izle ekranı

YARGI YENİ BÖLÜM CANLI İZLE

Yargı dizisi 92. Bölümü aşağıdaki link ile canlı izleyebilirsiniz:

https://www.kanald.com.tr/canli-yayin

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YARGI 92. BÖLÜM İZLE | Kanal D ile Yargı dizisi yeni bölüm canlı izle ekranı

YARGI SON BÖLÜM ÖZETİ

Ilgaz, Eren ile birlikte gerçek suçluyu adalet önüne çıkarabilmek için büyük bir uğraş vermektedir. Eren'in getirdiği zaman aşımına uğrayacak cinayet dosyası, geçmişi deşerken günümüzü de bulutlandırmaya yetecektir. Diğer yandan Ceylin de okul davasında hızla ilerlemekte, peşine düşen öğretmeni kıskıvrak yakalatmanın peşindedir.

YARGI 92. BÖLÜM İZLE | Kanal D ile Yargı dizisi yeni bölüm canlı izle ekranı

Yekta, Rafet'in açığa çıkmasıyla birlikte Bülent ile kurduğu ilişkide yeni bir yol haritası çıkarır; önce Rafet'i kurtarmak zorundadır. Osman ise hem Zümrüt'ü hem kendi hayatını kurtaracak sürpriz bir plana girişir.

Ceylin, Çınar'ın suçsuzluğunu kanıtlamak üzere Yekta ile birlikte ellerindeki tek ipucunun peşine düşer. Ceylin yanı başındaki Yekta'nın ne İclal ile olan planlarından ne de neye bulaşmış olduğundan henüz habersizdir.

YARGI 92. BÖLÜM İZLE | Kanal D ile Yargı dizisi yeni bölüm canlı izle ekranı

Ilgaz ve Ceylin evlilik yıl dönümü kutlaması ertesi, yaklaşan tatillerini kendilerine has değerlendirmenin bir yolunu aramaktadır. Fakat pusuda bekleyen psikopatın Ilgaz'ı kaçırmak için harekete geçmesi an meselesidir. Umutla hayalini kurdukları güzel günler inancı, her an bir kabusa dönmek üzeredir.

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