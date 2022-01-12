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Haberler FotoHaber Youtube fenomeni 30 yıllık kasayı açtı! Çıkanları görünce şaşkına döndüler
Giriş Tarihi: 12.01.2022 12:00 Güncelleme Tarihi: 12.01.2022 12:03

Youtube fenomeni 30 yıllık kasayı açtı! Çıkanları görünce şaşkına döndüler

Son yıllarda sosyal medya üzerinden sık sık Twitter, Instagram, Youtube fenomeni kavramlarını duyuyoruz. Kimi zaman akılalmaz işlere imza atan bu kişiler bazen izlenmek için tepki çeken işlere de imza atıyor. Bu fenomen ile ekibi 30 yıldır açılmayan ve bekletilen kasayı yıllar sonra açtı ve sonra bakın neyle karşılaştı. Youtube fenomeninden bu konuda yardım isteyen aile 30 yıllık kasanın içindekileri görünce şaşkına döndü. Yaşananlar sosyal medyadan da saniye saniye paylaşılırken milyonlarca kez izlendi. İşte o görüntüler...

Youtube fenomeni 30 yıllık kasayı açtı! Çıkanları görünce şaşkına döndüler

Sosyal medyada her gün yeni bir çılgınlıkla karşı karşıyayız. 30 yıllık kasanın açılmasını isteyen aile YouTube'un fenomen hesabı "What's Inside" ile temasa geçti.

Youtube fenomeni 30 yıllık kasayı açtı! Çıkanları görünce şaşkına döndüler

Ekip kasayı açmak için çalışmalara başladı.

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Youtube fenomeni 30 yıllık kasayı açtı! Çıkanları görünce şaşkına döndüler

Levye, demir makası, spiral makinesi kullandılar.

Youtube fenomeni 30 yıllık kasayı açtı! Çıkanları görünce şaşkına döndüler
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Youtube fenomeni 30 yıllık kasayı açtı! Çıkanları görünce şaşkına döndüler
Youtube fenomeni 30 yıllık kasayı açtı! Çıkanları görünce şaşkına döndüler
Youtube fenomeni 30 yıllık kasayı açtı! Çıkanları görünce şaşkına döndüler
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