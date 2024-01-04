Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber SEÇMEN KAYDI SORGULAMA E DEVLET || Seçmen listeleri ne zaman askıya çıkacak, YSK seçmen kaydı sorgulama ekranı ile nerede oy kullanacağım?
Giriş Tarihi: 04.01.2024 09:30 Güncelleme Tarihi: 04.01.2024 09:30

SEÇMEN KAYDI SORGULAMA E DEVLET || Seçmen listeleri ne zaman askıya çıkacak, YSK seçmen kaydı sorgulama ekranı ile nerede oy kullanacağım?

2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için geri sayım resmen başladı. Vatandaşlık görevlerinden biri olan oy verme işlemi için milyonlarca seçmen, 31 Mart Pazar günü sandık başına gidecek. Belediye başkanları ve muhtarları seçmek için hazırlanan yerel seçim takvimi Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Böylece ''Yerel seçim seçmen listeleri ne zaman askıya çıkacak, muhtarlıklara asıldı mı?'' sorusu yanıt buldu. 2024 Seçim takvimiyle muhtarlık seçmen listeleri askı tarihi belli oldu. Peki, YSK seçmen kaydı nasıl sorgulanır, nerede oy kullanacağım? İşte, YSK Seçmen kaydı sorgulama ekranı 2024 ve konu hakkında detaylar...

YSK Seçmen kaydı sorgulama ekranı 2024 | Seçmen listeleri ne zaman askıya çıkacak, muhtarlıklara asıldı mı?

Seçmen listeleri ne zaman askıya çıkacak, muhtarlıklara asıldı mı soruları yanıt aramaya başladı. 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için geri sayım devam ediyor. Milyonlarca vatandaş, 31 Mart 2024 Pazar günü hem belediye başkanları hem de muhtarları belirlemek için sandık başına giderek oy kullanacak. Yüksek Seçim Kurulu, sürecin ayrıntılarının yer aldığı takvimi geçtiğimiz ayın başında yayınlamıştı. Yerel seçim takvimine göre, seçmen listeleri askı tarihi için beklenen tarih geldi. Peki, YSK seçmen kaydı nasıl sorgulanır, nerede oy kullanacağım? İşte, 2024 Seçmen listeleri askı tarihi ve YSK Seçmen kaydı sorgulama ekranı

YSK Seçmen kaydı sorgulama ekranı 2024 | Seçmen listeleri ne zaman askıya çıkacak, muhtarlıklara asıldı mı?

2024 SEÇİM TAKVİMİ İŞLİYOR!

Yüksek Seçim Kurulunca (YSK) 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için hazırlanan takvim kapsamında seçimin başlangıç tarihi 1 Ocak 2024 olarak belirlenmişti.

Resmi Gazete'de yayımlanan seçim takvimi doğrultusunda, seçime katılabilecek siyasi partiler 2 Ocak'ta ilan edildi.

İl ve ilçe seçim kurulları kesin aday listelerini 3 Mart Pazar günü açıklayacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
YSK Seçmen kaydı sorgulama ekranı 2024 | Seçmen listeleri ne zaman askıya çıkacak, muhtarlıklara asıldı mı?

SEÇMEN LİSTELERİ ASKI TARİHİ 2024: YSK SEÇMEN LİSTELERİ NE ZAMAN ASKIYA ÇIKACAK?

31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimleri için hazırlanan seçim takvimine göre seçmen listeleri, 4 Ocak Perşembe günü itibarıyla askıya çıkarılacak.

Vatandaşlar listelerin askıdan kalkacağı 17 Ocak Çarşamba günü saat 17.00'ye kadar itiraz edebilecek.

İtirazlar, İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne yapılacak. Düzeltme işlemi sonrasında, vatandaşlar dilerlerse İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'na başvurabilecekleri gibi İlçe Nüfus Müdürlüğü aracılığıyla da İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'na belgelerini iletilebilecekler.

YSK Seçmen kaydı sorgulama ekranı 2024 | Seçmen listeleri ne zaman askıya çıkacak, muhtarlıklara asıldı mı?

HANGİ SANDIKTA VE NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Seçmen kaydı sorgulama, hem YSK hem de e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Yurt içinde ikamet eden seçmenler, askı dönemi içerisinde, kendisinin, aynı hanede oturan yakınlarının ve aynı binada oturan seçmenlerin bilgilerini görüntüleyebilecek.

Askı dönemi sonrasında kendisinin ve aynı hanede oturan yakınlarının oy vereceği sandık alanı bilgilerini sorgulayabilecek.

YSK Seçmen kaydı sorgulama ekranı 2024 | Seçmen listeleri ne zaman askıya çıkacak, muhtarlıklara asıldı mı?

SEÇMEN KAYDI NASIL SORGULANIR?

Vatandaşlar, askıya çıkan seçmen listelerini muhtarlıklardan veya YSK'nın internet adresinden kontrol edebilir. Seçmenler YSK'nin "www.ysk.gov.tr" adresinden bina esasına göre düzenlenen seçmen kayıtlarının sorgulanmasını da yapabilecek.

YSK Seçmen sorgulama ekranı için; Nüfusa kayıtlı olunan il, T.C. Kimlik Numarası, Nüfus Kayıtlı Olduğu Sıra Numarası bilgileri yeterli olacak.

YSK SEÇMEN KAYDI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA