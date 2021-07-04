Giriş Tarihi: 04.07.2021 16:31Güncelleme Tarihi: 04.07.2021 16:32
Akıllı saat 4 yaşındaki çocuğun kolunda patladı! 3. dereceden yanığa sebep oldu
Yıllar geçtikçe mobil cihazlar daha güvenli hale geldi. Pil üreticileri de dahil olmak üzere tüm üreticiler ürünlerin tasarımını değiştirdi ve güvenlik önlemleri geliştirdi. Şirketler yeni güvenlik sistemleri üstünde de çalışmalar devam ediyor. Bununla birlikte tüketicilerin ucuz üçüncü parti şarj cihazlarını kullanmamaları da tavsiye ediliyor. Alınan tüm önlemlere karşın bazen isteyenmeyen olaylar yaşanabiliyor. Bunun son örneği Çin'de gerçekleşti. 4 yaşındaki bir kız çocuğunun kolundaki akıllı saat patladı ve 3. dereceden yanığa sebep oldu.