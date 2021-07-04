Akıllı saat 4 yaşındaki çocuğun kolunda patladı! 3. dereceden yanığa sebep oldu

Akıllı saat patlamaları nadir oluyor ve böyle bir olay en son olarak 2017'de Dina Mitchell isimli biri kişinin başına gelmişti. Mitchell, kitap okurken bileğindeki Fitbit Flex 2 patlamış ve cihaz kısmen eridiği için Mitchell'in elinde 2. derece yanığa neden olmuştu.