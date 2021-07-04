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Haberler Galeri Akıllı saat 4 yaşındaki çocuğun kolunda patladı! 3. dereceden yanığa sebep oldu
Giriş Tarihi: 04.07.2021 16:31 Güncelleme Tarihi: 04.07.2021 16:32

Akıllı saat 4 yaşındaki çocuğun kolunda patladı! 3. dereceden yanığa sebep oldu

Yıllar geçtikçe mobil cihazlar daha güvenli hale geldi. Pil üreticileri de dahil olmak üzere tüm üreticiler ürünlerin tasarımını değiştirdi ve güvenlik önlemleri geliştirdi. Şirketler yeni güvenlik sistemleri üstünde de çalışmalar devam ediyor. Bununla birlikte tüketicilerin ucuz üçüncü parti şarj cihazlarını kullanmamaları da tavsiye ediliyor. Alınan tüm önlemlere karşın bazen isteyenmeyen olaylar yaşanabiliyor. Bunun son örneği Çin'de gerçekleşti. 4 yaşındaki bir kız çocuğunun kolundaki akıllı saat patladı ve 3. dereceden yanığa sebep oldu.

Akıllı saat 4 yaşındaki çocuğun kolunda patladı! 3. dereceden yanığa sebep oldu

Yahoo News Australia tarafından paylaşılan habere göre Yiyi Huang isimli kız çocuğu, kuzeniyle oyun oynarken kolundaki saatten dumanlar çıktı ve patladı. Yiyi'nin büyükannesi yüksek ses duyduğunu ve içeri girdiği zaman odanın dumanla kapladığını belirtti.

Akıllı saat 4 yaşındaki çocuğun kolunda patladı! 3. dereceden yanığa sebep oldu

Büyükanne yanık kokusu aldığını ve Yiyi'nin bileğindeki akıllı saatten dumanlar geldiğini söyledi. Küçük kızın elinde 3. dereceden yanık oluştu.

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Akıllı saat 4 yaşındaki çocuğun kolunda patladı! 3. dereceden yanığa sebep oldu

Yiyi hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Akıllı saatin modeli ve markası ise açıklanmadı. Ancak Yiyi'nin babasının şirketle görüşme halinde olduğu ve konunun ise yargıya taşınacağı söyleniyor.

Akıllı saat 4 yaşındaki çocuğun kolunda patladı! 3. dereceden yanığa sebep oldu

Akıllı saat patlamaları nadir oluyor ve böyle bir olay en son olarak 2017'de Dina Mitchell isimli biri kişinin başına gelmişti. Mitchell, kitap okurken bileğindeki Fitbit Flex 2 patlamış ve cihaz kısmen eridiği için Mitchell'in elinde 2. derece yanığa neden olmuştu.

Akıllı saat 4 yaşındaki çocuğun kolunda patladı! 3. dereceden yanığa sebep oldu

Olayından ardından artık Google'ın çatısı altında yer alan Fitbit, Dina Mitchell'e yeni bir bileklik vermeyi teklif etti ve cihazı araştırdı. Fitbit, cihazın önde gelen arıza analiz firmasının yaptığı test dahil olmak üzere kapsamlı şekilde araştırıldığını, Dina Mitchell'in patlayan Fitbit Flex 2'sinde herhangi bir arıza bulamadıklarını ve harici bir kuvvetin cihaza zarar verdiğini açıklamıştı.

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