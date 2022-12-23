Almanya’da skandal hata! Türk vatandaşının cenazesini yaktılar: ’Neyi gizliyorlar?’

'NAAŞ NEDEN HIZLICA YAKILDI, NE GİZLENMEK İSTENİYOR?'

Almanya'da naaş yakılma işlemleri ortalama 3 haftalık bir süreç. Neden 2 gün içinde amcamın naaşı hızlıca yakıldı? Bu acele bizi çok şüphelendirdi. Alman yetkililer naaşı yakmak için neden bu kadar hızlı hareket etti? Burada saklanmak istenen nedir diye kendime soruyorum açıkçası. Bize merhum amcamın küllerini teslim etmek istediler ancak biz nereden bileceğiz bunların amcama ait olduğunu? Zaten amcamızı kaybederek bir acı yaşadık, üstüne naaşın karıştırılmasının ve yakılmasının acısını yaşıyoruz. Şimdi bizim şüphelerimizi nasıl giderecekler?"