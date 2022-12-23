Giriş Tarihi: 23.12.2022 14:57
Güncelleme Tarihi: 23.12.2022
14:57
Almanya'da skandal hata! Türk vatandaşının cenazesini yaktılar: 'Neyi gizliyorlar?'
Almanya bu skandal hatayı konuşuyor. Acil serviste vefat eden Abdülkadir Sargın'ın naaşı, hastane morgundaki görevlinin hatası sonucunda başka bir Alman merhumla karıştırılmış ve Sargın'ın naaşı yakılmıştı. Aile bu durumu şüpheli buldu ve olayınaraştırılmasını istedi. Almanya'da naaş yakılma işlemlerinin ortalama 3 haftalık bir süreç olduğu belirtilirken aile bu acelenin kendişerini şüphelendirdiğini vurguladı.